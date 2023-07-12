«Миссия невыполнима: Смертельная расплата» — в 2023 году Том Круз решает загадку подводной лодки «Севастополь» (и делает безумные трюки)

В мировой прокат вышел седьмой фильм франшизы «Миссия невыполнима» — финал истории «Смертельная расплата» разбили на две части, и это первая из них. Режиссер Кристофер Маккуорри начинал снимать этот боевик задолго до полномасштабной войны России с Украиной, но теперь его сюжет красноречиво рифмуется с реальностью. Кинокритик Антон Долин объясняет, почему зрителям так понравился фильм о спецагенте Итане Ханте, которого зрители знают очень давно.

Cедьмой и восьмой фильмы бесконечной серии шпионских блокбастеров «Миссия невыполнима» задумывались и снимались еще до ковида. Пролог, эксплуатировавший русскую тему, был наполнен обычными голливудскими штампами. Сегодня, когда отложенная на несколько лет премьера состоялась, открывающая сцена смотрится несколько иначе.

Paramount Pictures

Действие происходит на борту российской подводной лодки «Севастополь»: вспоминаются и каноническая «Охота за „Красным Октябрем“», и драматичный «К-19», и реальная подлодка «Курск». «Севастополь» оснащен экспериментальным оружием и средствами снижения заметности. Разумеется, эти качества сработают против него. После того как таинственный неприятель-невидимка под названием «Сущность» атакует «Севастополь», неуязвимый русский военный корабль поражает себя собственной торпедой — теперь эта коллизия кажется настолько красноречивой, что не нуждается в трактовке. Лодка пролежит на дне на протяжении всей картины, став своего рода макгаффином. Буквально все персонажи будут охотиться за ключом, скважина от которого находится на борту.

Судьба ключа и «Севастополя» решится ровно через год, когда выйдет восьмая часть «Миссии», снимавшаяся той же командой одновременно с седьмой. Пока остается наслаждаться на протяжении трех часов экранного времени чистой кинетической энергией подчас абсурдного действия, из которого состоит боевик. Отвечал за картину режиссер и сценарист Кристофер Маккуорри, снявший и предыдущие три фильма цикла. Понятное дело, не в одиночку, а на пару с бессменным продюсером, звездой и лицом проекта, исполнителем главной роли (и большинства трюков) Томом Крузом.

Paramount Pictures / Entertainment Pictures / ZUMAPRESS / Scanpix / LETA



Landmark Media / Alamy / Vida Press

Блокбастер только вышел, и ясно, что летнюю битву франшиз он заранее выиграл: фильм понравился и критикам, и публике. «Флэш» с Эзрой Миллером провалился в прокате, последний «Индиана Джонс» — тоже. Студии Lucasfilm и Walt Disney Pictures явно возлагали огромные надежды на фильм с Харрисоном Фордом — об этом говорили и рекламная кампания, и, по слухам, рекордный бюджет, и помпезная премьера в Каннах. «Миссия невыполнима» казалась премьерой несравнимо более рутинной — да еще и отложенной из-за ковида. Но зритель расставил приоритеты по-своему.

Вряд ли дело в очевидно сопоставимом качестве визуальных эффектов — за них, к слову, в «Миссии» отвечала та же лукасовская студия ILM, что и в «Индиане». И даже погоню на поезде из финальной сцены снимали на том же железнодорожном перегоне в Великобритании, что открывающий эпизод фильма с Фордом. И точно не в статусе и уж тем более возрасте исполнителя главной роли (Форду 80, Крузу — 61). Дело в другом.

Начавшись во льдах Баренцева моря, «Миссия невыполнима» тут же отправляет публику в живописные пески Аравийской пустыни. Хотя бы призрачно связывая в самом начале сюжет с реальностью, тут же эту связь разрывает. Вот карнавал и поединок на ножах и шпагах в ночной Венеции, а вот погоня по Испанской лестнице в Риме на карликовом «Фиате», который преследует бронированная инкассаторская машина. Ну а теперь вас ждет коронный номер, тысячу раз анонсированный в трейлерах: Том Круз без дублера прыгнет с альпийской вершины на мотоцикле. И так все три часа, без остановки. Контрасты действуют освежающе — касается это, кстати, и интонации. Маккуорри чуть более браво и органично сочетает фарсовую комедию с романтической драмой, чем режиссер «Индианы Джонса» Джеймс Мэнголд.



Paramount Pictures / Entertainment Pictures / ZUMAPRESS / Scanpix / LETA

Если «Индиана Джонс» работает на топливе очищенной от всего лишнего ностальгии и блаженного ретроградства, то «Миссия невыполнима», предлагая вполне современный антураж глобальных террористических угроз и шпионских войн, открывает прямой путь к сказочному эскапизму. Но это побег не в прошлое, а в утопическое будущее.

В нем человечеству не придется сражаться с пыльными диктаторами. Идеальный враг — искусственный интеллект, которому бессмысленно тягаться с ловкостью и сноровкой Итана Ханта. И уж тем более спасуют перед ним и его командой коварные спецслужбы, к которым команда главного героя будто бы не относится вовсе — ведь они действуют на собственное усмотрение, никому толком не подчиняются и руководствуются, вместо прагматических соображений, старомодным рыцарским кодексом.

В картине полно женских персонажей: Ребекка Фергюсон продолжает играть во франшизе, появляются злодейка Ванесса Кирби и новые героини в исполнении Хэйли Этвелл и Пом Клементьефф — Хант даже в поединке не на жизнь, а на смерть неспособен их всерьез поранить. Это отличает его от беспощадного негодяя с говорящим именем Габриель (Эсей Моралес) — главного конкурента в погоне за ключом. Когда-то тот жестоко убил возлюбленную героя, на которую подозрительно похожа его новая партнерша по приключениям — карманница по имени Грейс (в переводе «благодать»). Утешает простота этических координат, не имеющих отношения к многосоставным политическим интригам: Хант — хороший, кто на него охотится — плохие.



Paramount Pictures / Entertainment Pictures / ZUMAPRESS / Scanpix / LETA

Габриелем, как известно, звали ангела-посланника. Так и злодей «Миссии невыполнимой» доносит до смертных послания неуловимой и непобедимой «Сущности». По желанию можно видеть в ней бога, которому бросает вызов бесстрашный Хант, а можно — вселенский компьютер, который пытаются обыграть помощники главного героя (неизменная комическая пара Саймона Пегга и Винга Реймса), хакеры со стажем. Не в этой, так в следующей серии.

А пока повоображаем, будто это не Том Круз прыгает с одного вагона падающего в бездну поезда на другой, чудом оставаясь невредимым, а любой из нас. В пору глобальных катастроф такие фантазии особенно утешают.