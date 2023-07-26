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Календарь праздников на август 2023: День Независимости, День ВВС и День флага

Вчера, 13:20:16 390 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Календарь праздников на август 2023: День Независимости, День ВВС и День флага

Последний месяц лета ознаменуется несколькими важными и значимыми для Украины праздниками. Также ждет немало профессиональных и международных праздников, которые с удовольствием празднуют украинцы.

Когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в августе 2023 года. Сохраните себе этот календарь, чтобы не забыть важные события!

Выходные и рабочие дни в августе 2023 — будут ли украинцы отдыхать больше

Несмотря на то, что в последний месяц лета есть государственные праздники, дополнительные выходные не предусмотрены, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Как известно, военное положение действует до 18 августа текущего года и, предположительно, будет продлено после этой даты еще на 90 дней.

Всего в августе 31 календарный день. Из них 23 рабочих и 8 выходных.

Рабочие дни в августе будут:

  • 1-4 августа;
  • 7-11 августа;
  • 14-18 августа;
  • 21-25 августа;
  • 28-31 августа.


Соответственно, выходными будут:

  • 5 и 6 августа;
  • 12 и 13 августа;
  • 19 и 20 августа;
  • 26 и 27 августа.


Следует отметить, поскольку в этом месяце украинцы будут праздновать День Независимости, не исключено, что власти примут решение сделать эту дату выходным днем. Однако пока этот вопрос не обсуждался.

 

Выходные и рабочие дни в августе 2023 — будут ли украинцы отдыхать больше
Празднование Дня Независимости в Днепре. Фото: 5.ua

Календарь праздников на август 2023 года — все праздники и даты месяца

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в последний месяц лета:

  • 1 августа — День инкассатора, День подруги;
  • 2 августа — Международный день холокоста ромов;
  • 3 августа — День арбуза;
  • 4 августа — Международный день пива;
  • 5 августа — Международный день светофора;
  • 6 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Международный день "Врачи мира за мир";

 

Когда День Воздушных сил ВСУ
Силы ПВО учатся как защищать украинское небо из SAMP/T-Mamba. Фото: nta.ua
  • 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины, Международный день альпинизма, Международный день офтальмологии, Международный день кота;
  • 9 августа — Международный день коренных народов мира;
  • 12 августа — День молодежи;

 

Когда День молодежи в Украине в 2023 году
День молодежи. Фото: np.pl.ua
  • 13 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины Украины, Международный день левшей;
  • 15 августа — День археолога;
  • 16 августа — Всемирный день воздушного змея;
  • 19 августа — День пасечника, Всемирный день бездомных животных, Всемирный день гуманитарной помощи;
  • 21 августа — Международный день памяти жертв терроризма;
  • 22 августа — День города Ходоров;
  • 23 августа — День Государственного Флага Украины, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации;

 

Когда День Государственного Флага Украины
День Государственного Флага Украины. Фото: google.com

  • 24 августа — День Независимости Украины

 

Когда и как отметим День Независимости Украины
День независимости Украины. Фото: google.com
  • 26 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика;
  • 27 августа — День памяти Ивана Франко, День шахтера, День города Стебник, День города Ровно, День сала;
  • 29 августа — День памяти защитников Украины;
  • 30 августа — Международный День жертв насильственных исчезновений.
 
 
Тэги: Календарь, праздники
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