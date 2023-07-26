Календарь праздников на август 2023: День Независимости, День ВВС и День флага

Последний месяц лета ознаменуется несколькими важными и значимыми для Украины праздниками. Также ждет немало профессиональных и международных праздников, которые с удовольствием празднуют украинцы.

Когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в августе 2023 года. Сохраните себе этот календарь, чтобы не забыть важные события!

Выходные и рабочие дни в августе 2023 — будут ли украинцы отдыхать больше

Несмотря на то, что в последний месяц лета есть государственные праздники, дополнительные выходные не предусмотрены, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Как известно, военное положение действует до 18 августа текущего года и, предположительно, будет продлено после этой даты еще на 90 дней.

Всего в августе 31 календарный день. Из них 23 рабочих и 8 выходных.

Рабочие дни в августе будут:

1-4 августа;

7-11 августа;

14-18 августа;

21-25 августа;

28-31 августа.



Соответственно, выходными будут:

5 и 6 августа;

12 и 13 августа;

19 и 20 августа;

26 и 27 августа.



Следует отметить, поскольку в этом месяце украинцы будут праздновать День Независимости, не исключено, что власти примут решение сделать эту дату выходным днем. Однако пока этот вопрос не обсуждался.

Празднование Дня Независимости в Днепре. Фото: 5.ua

Календарь праздников на август 2023 года — все праздники и даты месяца

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в последний месяц лета:

1 августа — День инкассатора, День подруги;

— День инкассатора, День подруги; 2 августа — Международный день холокоста ромов;

— Международный день холокоста ромов; 3 августа — День арбуза;

— День арбуза; 4 августа — Международный день пива;

— Международный день пива; 5 августа — Международный день светофора;

— Международный день светофора; 6 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Международный день "Врачи мира за мир";

Силы ПВО учатся как защищать украинское небо из SAMP/T-Mamba. Фото: nta.ua

8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины , Международный день альпинизма, Международный день офтальмологии, Международный день кота;

— , Международный день альпинизма, Международный день офтальмологии, Международный день кота; 9 августа — Международный день коренных народов мира;

— Международный день коренных народов мира; 12 августа — День молодежи;

День молодежи. Фото: np.pl.ua

13 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины Украины, Международный день левшей;

— День строителя, День работников ветеринарной медицины Украины, Международный день левшей; 15 августа — День археолога;

— День археолога; 16 августа — Всемирный день воздушного змея;

— Всемирный день воздушного змея; 19 августа — День пасечника, Всемирный день бездомных животных, Всемирный день гуманитарной помощи;

— День пасечника, Всемирный день бездомных животных, Всемирный день гуманитарной помощи; 21 августа — Международный день памяти жертв терроризма;

— Международный день памяти жертв терроризма; 22 августа — День города Ходоров;

— День города Ходоров; 23 августа — День Государственного Флага Украины, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации;

День Государственного Флага Украины. Фото: google.com

24 августа — День Независимости Украины

День независимости Украины. Фото: google.com