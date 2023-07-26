Календарь праздников на август 2023: День Независимости, День ВВС и День флага

Последний месяц лета ознаменуется несколькими важными и значимыми для Украины праздниками. Также ждет немало профессиональных и международных праздников, которые с удовольствием празднуют украинцы.
Когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в августе 2023 года. Сохраните себе этот календарь, чтобы не забыть важные события!
Выходные и рабочие дни в августе 2023 — будут ли украинцы отдыхать больше
Несмотря на то, что в последний месяц лета есть государственные праздники, дополнительные выходные не предусмотрены, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Как известно, военное положение действует до 18 августа текущего года и, предположительно, будет продлено после этой даты еще на 90 дней.
Всего в августе 31 календарный день. Из них 23 рабочих и 8 выходных.
Рабочие дни в августе будут:
1-4 августа;
7-11 августа;
14-18 августа;
21-25 августа;
28-31 августа.
Соответственно, выходными будут:
5 и 6 августа;
12 и 13 августа;
19 и 20 августа;
26 и 27 августа.
Следует отметить, поскольку в этом месяце украинцы будут праздновать День Независимости, не исключено, что власти примут решение сделать эту дату выходным днем. Однако пока этот вопрос не обсуждался.
Календарь праздников на август 2023 года — все праздники и даты месяца
В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в последний месяц лета:
1 августа — День инкассатора, День подруги;
2 августа — Международный день холокоста ромов;
3 августа — День арбуза;
4 августа — Международный день пива;
5 августа — Международный день светофора;
6 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Международный день "Врачи мира за мир";
8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины, Международный день альпинизма, Международный день офтальмологии, Международный день кота;
9 августа — Международный день коренных народов мира;
12 августа — День молодежи;
13 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины Украины, Международный день левшей;
15 августа — День археолога;
16 августа — Всемирный день воздушного змея;
19 августа — День пасечника, Всемирный день бездомных животных, Всемирный день гуманитарной помощи;
21 августа — Международный день памяти жертв терроризма;
22 августа — День города Ходоров;
23 августа — День Государственного Флага Украины, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации;
24 августа — День Независимости Украины
26 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика;
27 августа — День памяти Ивана Франко, День шахтера, День города Стебник, День города Ровно, День сала;
29 августа — День памяти защитников Украины;
30 августа — Международный День жертв насильственных исчезновений.