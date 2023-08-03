Сергей Токарев: как сделать из AI мощный инструмент для работы

Несмотря на стремительное развитие технологий AI, которое мы можем наблюдать сейчас, искусственный интеллект не сможет заменить человеческий. Однако может его дополнить, упростить рабочие процессы и взять на себя функции по обработке и систематизации информации. Такими мыслями поделился Сергей Токарев, IT-предприниматель, соучредитель технологической компании Roosh и основатель SET University, в интервью для РБК-Украина.

Бизнесмен уверен: в виде Artificial Intelligence специалисты получили не конкурента, а мощный инструмент. Благодаря искусственному интеллекту уже сегодня можно усовершенствовать немало процессов — нужно лишь исследовать возможности технологий и выделить задачи, в которых ИИ может быть полезным.

После того, как вы определились, какую задачу можно "делегировать" AI, нужно тщательно написать запрос или промпт (англ. prompt — подсказка).

Например, человеку нужно, чтобы искусственный интеллект сгенерировал изображение собаки. Проще всего будет написать "нарисуй собаку" — но в таком случае результат будет непредсказуемым. Дело в том, что не указанные в промпте параметры искусственный интеллект заменяет предположениями, а потому изображение может вообще не совпадать с тем, как представлял его пользователь. Поэтому для того, чтобы получить качественный рисунок собачки, необходимо указать все детали: в каком стиле она должна быть нарисована, какой породы и какого цвета животное, есть ли что-то на фоне или рядом с ним. В задаче, которую вы ставите перед ИИ, нет лишних деталей, ведь именно они делают результат успешным.

Несмотря на то, что AI научился выполнять творческие задачи — писать тексты, создавать изображения и даже мелодии — он не является заменой специалистов самого высокого уровня. Вместе с тем, развитие технологий действительно приведет к рокировке в креативной индустрии. Если раньше компании по разработке компьютерных игр нанимали команду художников, вскоре в этом не будет необходимости. Искусственный интеллект сможет генерировать идеи и предлагать скетчи — то есть делать то, чем раньше занимался целый штат. Поэтому в компаниях останутся главные художники, которые будут работать с разработками от ИИ.

Использовать Artificial Intelligence можно не только для выполнения профессиональных задач. Сергей Токарев отмечает, что искусственный интеллект в определенной степени заменит личных ассистентов. Технологии можно натренировать анализировать почту, Google-календарь и даже список дел. Вместе с этим ИИ учится на конкретных данных конкретного человека — и никуда не передает эту информацию.

Искусственный интеллект также становится серьезным конкурентом для поисковых сервисов. В то время, как результаты последних продиктованы рекламой, ответы ИИ более объективны, и подобраны под отдельный случай.

Еще одна сфера, которую изменят технологии искусственного интеллекта — служба поддержки. AI способен быстро и исчерпывающе отвечать на запросы по продуктам или услугам. В ближайшее время такие ответы даже смогут озвучивать, и тогда невозможно будет догадаться, кто на том конце телефона: искусственный интеллект или человек.

Несмотря на позитивные прогнозы, есть и немало проблем, связанных с развитием ИИ. В частности, по словам Сергея Токарева, существуют пробелы в юридической плоскости — ведь ни одно законодательство не было готово к такому AI-прорыву. В классических ситуациях у нас есть законы — и есть люди, которые их нарушают и должны нести за это ответственность. Однако пока неизвестно, как действовать, если преступления связаны с искусственным интеллектом. Если алгоритм нанес вред человеку, неизвестно, кто будет за это ответственным: автор алгоритма, пользователь или сама технология.

Чтобы получить ответы на эти и множество других вопросов, миру придется менять существующий юридический порядок.