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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Август » 8 » 18:16:31
 

Планшет Apple iPad взорвался в руках ребенка. Погибла 11-летняя девочка. ФОТО

Вчера, 18:34:31 408 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Планшет Apple iPad взорвался в руках ребенка. Погибла 11-летняя девочка. ФОТО

В Харьковской области из-за взрыва планшета погибла 11-летняя девочка. Гаджет взорвался в руках ребенка. Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает «ЖЖ инфо».

Трагедия произошла в селе Павловка Богодуховского района Харьковской области 7 августа в 1:05. По предварительным данным следствия, ребенок играл на планшете Apple iPad, когда устройство заряжалось. Внезапно он взорвался. От полученных травм ребенок погиб на месте трагедии.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа Богодуховского районного отдела полиции. Предварительно установлено, что девочка во время просмотра находившегося на зарядке планшета получила смертельную травму от поражения током", — сообщили в полиции.


Окончательную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

Продолжается следствие.

Взорвался планшет Apple iPad погибла 11-летняя девочка
Взорвался планшет Apple iPad погибла 11-летняя девочка
Взорвался планшет Apple iPad погибла 11-летняя девочка
 
Тэги: Планшет, Apple iPad, несчастный случай
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