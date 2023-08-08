Планшет Apple iPad взорвался в руках ребенка. Погибла 11-летняя девочка. ФОТО

В Харьковской области из-за взрыва планшета погибла 11-летняя девочка. Гаджет взорвался в руках ребенка. Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает «ЖЖ инфо»
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Трагедия произошла в селе Павловка Богодуховского района Харьковской области 7 августа в 1:05. По предварительным данным следствия, ребенок играл на планшете Apple iPad, когда устройство заряжалось. Внезапно он взорвался. От полученных травм ребенок погиб на месте трагедии.
"По адресу выезжала следственно-оперативная группа Богодуховского районного отдела полиции. Предварительно установлено, что девочка во время просмотра находившегося на зарядке планшета получила смертельную травму от поражения током", — сообщили в полиции.
Окончательную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.
Продолжается следствие.