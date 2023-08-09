В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: сколько придется платить

В Украине рассматривается идея введения штрафов за прослушивание российской музыки в публичных местах. Это предложение является частью инициативы по сокращению влияния российской культурной продукции и одновременной поддержке отечественного музыкального контента.

Об этом говорится в проекте закона №9547.

Закон о запрете прослушивания российской музыки

На законодательном уровне 19 июня 2022 года было утверждено изменение, направленное на поощрение национальных музыкальных произведений и ограничение доступа к музыке из государства, которое считается агрессором.

Основная цель этой инициативы — борьба с потенциальным сепаратистским влиянием, которое может проникать через культурные каналы.

В документе указывается, что многие из этих культурных произведений могут использоваться в качестве инструментов информационного воздействия, цель которого — ослабить украинское государство. По этой причине рассматривается необходимость ввода ограничений на такие произведения в Украине.

Какие штрафы могут наложить

Согласно предложению, публичное воспроизведение или демонстрация запрещенных музыкальных произведений в коммерческих и общественных заведениях может привести к штрафу:

в размере от 5 100 до 8 500 гривен за первое нарушение;

в пределах от 17 000 до 25 500 гривен в случае повторного нарушения.

Россия извращает факты и распространяет пропаганду

Между тем, пророссийские СМИ и пропагандисты парят фейк, что в Украине запретили слушать российскую музыку. На самом деле, запрет работает так: российскую музыку нельзя включать в общественном транспорте и публичных местах. Однако запрет не касается тех исполнителей, которые осуждают войну против Украины. Пока формируют перечень с такими исполнителями, который будет публичным.

Кроме того пропагандисты говорят, что в Украине запрещают смотреть даже российские клипы. ЦПД объясняет реалии так: "Закон касается песен и клипов исполнителей, которые являются гражданами России, или стали ими после 1991 года, и публично поддерживают войну в Украине. Исключение – бывшие граждане России, живые или на момент смерти не поддерживавшие войну в Украине".

Также российские исполнители не могут ездить на гастроли в Украину, однако те, кто публично осудил войну, которую развязала россия, смогут гастролировать.



Напомним, что Галицкий районный суд Львова оштрафовал Лукьяна Зайцева, который вместе с друзьями слушал песни российского исполнителя Григория Лепса в центре города. Ему придется заплатить 51 грн.