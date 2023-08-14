20-летнюю блогершу Юлию Вербу в Италии остановила полиция: искали деньги и золото

Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, она же Верба, рассказала, что ее за границей остановили полицейские.

Это случилось в Италии, когда девушка ехала за рулем автомобиля, ведь возвращалась в Украину из Монако. Юлия успокоила своих поклонников и заверила их, что все хорошо. Блогерша поделилась, что у нее проверили документы и спросили, везет ли она с собой деньги и золото.

Также Верба отметила, что не поняла причину остановки. Однако блогерша отшутилась, что полицейские, по-видимому, были удивлены, увидев за рулем элитного авто 20-летнюю девушку.

Юлию Вербу остановили полицейские / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Все хорошо, подписчики. Просто проверяют. Я думаю, что они шокированы, откуда такая машина и почему она едет в 20 лет. Они забрали у нас документы и пошли проверять. Спросили, есть ли у меня деньги, есть ли у меня золото с собой. Говорю: "Ничего нет, только то, что на руках". Денег нет, все потратили, 500 евро везем домой в сумке", — рассказала блогерша.

Юлию Вербу остановили полицейские / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Отметим, недавно Юлия Верба уехала с подругами за рулем автомобиля в Монако. Как признавалась знаменитость, ее поездка была спонтанной. За границу блогерша поехала за рулем автомобиля. Сейчас Юлия уже возвращается в Украину.

"Проснулась, захотела на Лазурный берег. 15 минут искала компанию, еще 15 минут собирала вещи и потом 22 часа ехала во Францию", – делилась Юлия.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Напомним, за границу Верба поехала за рулем своего Mercedes-Benz S 580. Авто блогерша купила во время войны за 10 млн грн. Юлия тогда столкнулась с сильным хейтом, что во время войны делает такие покупки.

Верба купила Mercedes за 10 млн грн и нарвалась на жесткий хейт

Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, известная как Верба, поделилась с поклонниками, что приобрела себе новый автомобиль из салона.

На странице в Instagram знаменитость разместила снимки, где позирует с огромным букетом роз и шариками на фоне нового Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Стоимость такого автомобиля составляет от 7 до 10 млн грн.

"Да, я блондинка и да, я купила есочку. 2023 год! 580, четырех литровая, ахх зверь. Теперь Юлечка Верба двигается на мощном аппарате. Когда-то я не могла позволить себе новый айфон, а сейчас могу позволить себе купить новейший "Мерседес" из салона. Мечтайте, работаете и все будет!" – подписала фотографии Верба.

Юлия Верба приобрела авто / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Однако не все порадовались за блогершу. В частности, в комментариях юзеры отметили, что делать такие дорогие покупки в наше время, да еще и хвастасться ими – не ко времени.

Боже за что наши ребята там гибнут? В этой стране наверняка уже ничего не изменится. Кто-то отдает последнее, чтобы помочь военным, чтобы закончить войну. А кто покупает себе машины из салона

500-й день полномасштабного вторжения в Украину... Юлечка захотела как раз сегодня праздновать покупку машинки. Ни одной сторис о том, что она хотя бы помнит какой сегодня день, отдать честь воинам

Да это круто. Но и п*здец, сколько бы можно было купить бу авто для того, чтобы вытаскивать раненых парней

Юлия Верба приобрела авто / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Впрочем, другие юзеры встали на защиту блогерши, отметив, что она тоже немало делает для наших бойцов: "Люди, она на нее честно заработала. Достаточно заглядывать в зубы. Все такие злые и завистливые", "Юля постоянно донатит и делает сборы для военных, мы с вами и рядом не стоим", "Желаю всем так жить, чтобы в любой рандомный момент купить машину мечты".

Юлия Верба приобрела авто / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Напомним, месяц назад блогер Юлия Верба похвасталась своей новой квартирой в Ивано-Франковске. Это стало третье приобретенное жилье 20-летней Вербы. Инстазвезда показала интерьер нового дома и призналась, что у нее там даже золотой унитаз.