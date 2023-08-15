«Эпицентр» обвинили в торговле секонд-хендом: детали скандала. ВИДЕО

Большинство пользователей шокировано продажей подержанных вещей в ТЦ, а в "Эпицентре" эту информацию назвали вбросом для раздора.

В соцсетях разразился скандал: киевляне обсуждают продажу в сети "Эпицентр" якобы гуманитарной помощи. Один из пользователей выложил видео из магазина на улице Полярной, где, по его мнению, продают подержанные вещи, которые являются гуманитарной помощью. ТСН выяснял, что же на самом деле продают в пакетах и что говорят об этом в торговой сети.

Брюки как раз на вас

Автор видео говорит, что услышал, что в сети продают гуманитарную помощь и решил сам в этом убедиться.

Мужчина показывает витрину, где продается упакованная в пакеты одежда — на ценниках указана стоимость от 250 до 338 гривен. На пакетах написан вес — 10 кг, а сам товар называется "ветошь".

Автор видео просит подержать телефон и берется распаковывать пакет с одеждой. Он общается с посетителем магазина, утверждая, что в пакете продают гуманитарную помощь, но тот отвечает, что ему это неинтересно – гуманитарка должна раздаваться бесплатно.

На видео видно, что одежда плотно спрессована, вытащить ее довольно сложно. Мужчина выдергивает из пакета двое штанов и жилетку. Все вещи целые и не изрезанные.

"Смотрите, штанишки. Как вам? Как раз на вас, примеряйте", — говорит мужчина посетителю.

Но тот отказывается, мол, вы и меряйте, потому что в шортах, то вам, наверное, нужно.

Но автор видео говорит, что мужчина слишком разборчив, а ему такие штаны не подходят, потому что он худенький.

"Смотрите — пиджачок! Целый. Как раз на вас", — говорит он посетителю.

Мужчина на видео призывает людей приходить в супермаркет и спрашивать у руководства – что это такое и как такое может быть? Почему гуманитарная помощь продается в магазине.

Что говорят люди

Под видео развернулись словесные баталии подписчиков. Большинство шокировано продажей подержанных вещей и соглашается, что это "гуманитарка".

Но многие пользователи Сети пишут, что такое тряпье продавалось в "Эпицентре" и до войны, мол, тогда на это никто не обращал внимания, а теперь почему-то подняли скандал.

Люди утверждают, что такие вещи очень полезны при ремонте, чтобы вытирать краску и другое загрязнение. Их используют на стройках, в мастерских и СТО.

Другие отмечают, что если бы продавалась действительно ветошь, то и вопросов бы не возникало, а так продают вещи, которые еще могут носить люди, которые в этих вещах остро нуждаются, а таких из-за войны сейчас очень много.

Что говорят в "Эпицентре"

В пресс-службе супермаркета ТСН объяснили, что мужчина не имел права распаковывать товар. Более того – это была спланированная акция, чтобы разогнать "зраду". А пост в социальных сетях опубликовал очередной бот со своей фейковой страницы, на которой постится только зрада и сообщения раздора для украинского народа.

"К сожалению, объяснения нашего представителя в социальных сетях никто не принял во внимание — зрада понеслась, как вражеская пуля. Камеры наблюдения "Эпицентра" на Полярной зафиксировали, как подставная группа лиц 40 минут целенаправленно искала, где в ТЦ выложен товар "ветошь". Потом быстро сняла ролик за четыре минуты и оперативно сбежала с места правонарушения (а правонарушение – это порча товара). Имена правонарушителей нам уже известны, поэтому мы подаем заявление в правоохранительные органы", — отмечают в пресс-службе "Эпицентр К".

Там добавляют, что все товары в сети продаются только в соответствии с разрешительными документами, расходными и налоговыми накладными и в соответствии с законодательством.

Фото: Магазин "Эпицентр"

"Товары поступают к нам исключительно в рамках законодательства, и никак не могут быть гуманитарной помощью. Упомянутый товар продается в сети более пяти лет, производителем является ООО "Захід-Схід Транс Груп". Это отсортированная подержанная одежда, которая продается именно как тряпки, порезанные или целые. Поставляется в нашу сеть на коммерческих условиях со всеми необходимыми документами. Этот товар к гуманитарной помощи, как и весь остальной товар в нашей сети, не имеет никакого отношения. Враги Украины не упустят никакой возможности разогнать "зраду". Но проверка фактов, критическое мышление, доверие друг к другу и открытость — это мощное оружие против ИПСОшников", — объяснили ТСН в пресс-службе "Эпицентр К".