«Не покупайте такие дыни». Как выбрать сочную дыню и спелый арбуз. СОВЕТЫ

Нет большего летнего разочарования, чем разрезать только что купленную дыню и увидеть, что внутренняя сторона выглядит бледной, высохшей или заплесневелой. Для многих покупателей выбрать идеально спелую дыню может быть сложной задачей. Часто мы просто берем ближайшую, кладем ее в тележку и надеемся на лучшее.

Это не то же самое, что выбирать ягоды, где видны нотки незрелости. И это, конечно, не так просто, как выбрать хороший арбуз, а тем более персик или нектарин, где можно почувствовать сочность и аромат идеальной спелости. Однако есть способы гарантировать, что вы купите дыню, достойную королевского стола. Воспользуйтесь этими советами во время следующего визита в продуктовый магазин или на рынок.

5 Советов по выбору спелой дыни

1. Обратите внимание на размер и вес. Независимо от того, большая она или маленькая, спелая дыня будет тяжелой для своего размера. Возьмите ее и попробуйте почувствовать, насколько она тяжела. Дыня, которая кажется тяжелее, чем выглядит, сочная и спелая!

2. Проверьте кожуру на наличие дефектов. Покрутите дыню в руках и внимательно осмотрите поверхность. Избегайте любых дынь, имеющих ушибы, трещины или пятна.

3. Посмотрите на цвет. Независимо от сорта дыни, тусклая кожура является показателем идеальной спелости, поэтому избегайте дынь с блестящей поверхностью. Они обычно имеют бледно-желтое пятно с одной стороны — это просто место, где фрукт лежал на земле во время сбора урожая. Избегайте дынь с зеленым или белым цветом.

4. «Постучите» по поверхности. Держа дыню в руках, слегка постучите по поверхности. Она должна издавать глубокий глухой звук, что означает, что дыня спелая и сочная.

5. Понюхайте. Хотя неразрезанный арбуз не пахнет, спелая дыня имеет едва заметный сладковатый аромат. Слегка нажмите на мягкую нижнюю часть дыни, где находилась ножка, и понюхайте ее.



Как выбрать идеальный арбуз: 8 советов



Как научиться выбирать сладкий и спелый арбуз? Вам помогут эти простые визуальные и звуковые индикаторы!



Кто не любит арбузы? Когда жара достигает пика, нет ничего лучше, чем полакомиться этой сочной, хрустящей и освежающей ягодой. Однако ваши мечты о наслаждении может разрушить незрелый арбуз. Выбор идеальной ягоды может стать настоящим вызовом, но не беспокойтесь! Вот несколько советов, которые помогут выбрать сладкий и спелый арбуз.

1. Посмотрите на полосы

Цвет арбуза указывает на спелость плода. Присмотритесь к арбузам с четкими и выразительными полосами. Полосы зеленого цвета должны иметь темно-зеленый оттенок, а бледные — кремовый, светло-желтый. Кроме того, лучше выбирать тусклый арбуз. Если он сильно блестит, значит, он еще не созрел.

2. Найдите желтое пятно

Одним из важнейших показателей качества арбуза является желтое пятно (его еще называют полевое или земляное). Оно указывает, где лежал плод на земле перед сбором урожая. Осмотрите арбуз и найдите на его поверхности большое пятно желтого цвета. Оно должно быть кремово-желтым или почти оранжевым, что говорит о насыщенном аромате. Если пятно белое или светло-желтое, это значит, что арбузу не хватает аромата.

3. Осмотрите стебель

Чтобы выбрать арбуз, успевший созреть, необходимо осмотреть его стебель. Он должен быть сухим и желто-коричневым. Зеленый стебель может означать, что арбуз еще не созрел и ему не хватает вкуса и сладости.

4. Постучите по плоду

Возьмите арбуз в руки и косточками пальцев слегка постучите по нему. Теперь прислушивайтесь к звуку. Если он звучит глубоко и глухо, в ягоде больше воды и, вероятно, он спелый. Напротив, если звук выше и плотнее, это может означать, что корка слишком толстая и ягода еще не полностью созрела.

5. Поищите пятна

Сухие пятна и прожилки, похожие на паутинки, являются показателями очень сладкого арбуза. Эти пятна показывают, где сахар просачивается из ягоды. Поэтому, прежде чем брать арбуз, осмотрите его со всех сторон.

6. Обратите внимание на вес

Арбуз, который кажется тяжелым для своего размера, с большой вероятностью сладкий и спелый внутри. Обязательно сравните вес выбранного арбуза с другим арбузом такого же размера. Тот, что тяжелее, скорее всего, слаще. Вес говорит о содержании воды - чем он выше, тем слаще ягода.

7. Смотрите на форму

Ищите арбуз более круглой и ровной формы, чем овальный. Круглые плоды более сладкие, а овальные, как правило, водянистые и менее ароматные. Кроме того, обязательно осмотрите поверхность на наличие комочков неправильной формы, если они есть, лучше выбрать другой арбуз.

8. Покупайте в сезон

Это очевидный совет, но лучшее время для покупки этой ягоды — пик сезона, который длится с середины августа до конца сентября. Именно в этот период риск купить недозрелый арбуз значительно ниже, чем в другое время.