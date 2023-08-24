Живой Журнал
Сегодня: Суббота, 26 Августа 2023    04:02:27
|
Главная » Новости » Культура » 2023 » Август » 24 » 22:58:02
 

Праздники в сентябре 2023: когда День знаний, День танкистов и День спасателя?

24 Августа 2023, 22:58:02 726 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Праздники в сентябре 2023: когда День знаний, День танкистов и День спасателя?

Первый месяц осени подготовил для украинцев немало важных дат. Сентябрь сразу же начнется с праздника — Дня знаний.

Какие еще государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в сентябре 2023 года, рассказываем далее в материале. Сохраните себе этот календарь, чтобы не забыть важные события!

Выходные и рабочие дни в сентябре 2023 — сколько будут отдыхать украинцы

Несмотря на то, что в последний месяц лета есть государственные праздники, дополнительные выходные не предусмотрены, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Как известно, военное положение действует до 15 ноября текущего года и предположительно будет продлено после этой даты еще на 90 дней.

В сентябре 30 календарных дней, из них:

  • выходные — 9;
  • рабочие — 21.

Выходными в первый месяц осени станут следующие даты:

  • 2 и 3 сентября;
  • 9 и 10 сентября;
  • 16 и 17 сентября;
  • 23 и 24 сентября;
  • 30 сентября.

 

Выходные и рабочие дни в сентябре 2023 — сколько будут отдыхать украинцы
Планер на месяц. Фото: freepik.com

Календарь праздников на сентябрь 2023 года — все праздники и даты месяца

  • 1 сентября — День знаний;

 

Когда День знаний 2023
Школьники с цветами в День знаний. Фото: google.com
  • 2 сентября — День нотариата;
  • 3 сентября — День предпринимателя;
  • 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов;
  • 9 сентября — День украинского кино, Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День физкультуры и спорта;

 

Когда День украинского кино 2023
День украинского кино 2023. Фото: google.com
  • 10 сентября — День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, Всемирный день предотвращения самоубийств;

 

Когда День танкистов 2023
День танкистов. Фото: defence-ua.com
  • 13 сентября — День программиста;
  • 15 сентября — Международный день демократии;
  • 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора;
  • 17 сентября — День работника леса, День спасателя;

 

Когда День спасателя в Украине 2023
Украинский спасатель с собачкой. Фото: ГСЧС Украины
  • 20 сентября — День HR-менеджера, День рекрутера;
  • 21 сентября — Международный день мира;
  • 22 сентября — День партизанской славы;
  • 24 сентября — День машиностроителя;
  • 27 сентября — День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников;
  • 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.
Тэги: праздники, Календарь, сентябрь

Новости по теме:

Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо: