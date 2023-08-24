Праздники в сентябре 2023: когда День знаний, День танкистов и День спасателя?

Первый месяц осени подготовил для украинцев немало важных дат. Сентябрь сразу же начнется с праздника — Дня знаний.
Какие еще государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в сентябре 2023 года, рассказываем далее в материале. Сохраните себе этот календарь, чтобы не забыть важные события!
Выходные и рабочие дни в сентябре 2023 — сколько будут отдыхать украинцы
Несмотря на то, что в последний месяц лета есть государственные праздники, дополнительные выходные не предусмотрены, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Как известно, военное положение действует до 15 ноября текущего года и предположительно будет продлено после этой даты еще на 90 дней.
В сентябре 30 календарных дней, из них:
выходные — 9;
рабочие — 21.
Выходными в первый месяц осени станут следующие даты:
2 и 3 сентября;
9 и 10 сентября;
16 и 17 сентября;
23 и 24 сентября;
30 сентября.
Календарь праздников на сентябрь 2023 года — все праздники и даты месяца
1 сентября — День знаний;
2 сентября — День нотариата;
3 сентября — День предпринимателя;
8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов;
9 сентября — День украинского кино, Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День физкультуры и спорта;
10 сентября — День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, Всемирный день предотвращения самоубийств;
13 сентября — День программиста;
15 сентября — Международный день демократии;
16 сентября — Международный день охраны озонового слоя, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора;
17 сентября — День работника леса, День спасателя;
20 сентября — День HR-менеджера, День рекрутера;
21 сентября — Международный день мира;
22 сентября — День партизанской славы;
24 сентября — День машиностроителя;
27 сентября — День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников;
30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.