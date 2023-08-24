Праздники в сентябре 2023: когда День знаний, День танкистов и День спасателя?

Первый месяц осени подготовил для украинцев немало важных дат. Сентябрь сразу же начнется с праздника — Дня знаний.

Какие еще государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в сентябре 2023 года, рассказываем далее в материале. Сохраните себе этот календарь, чтобы не забыть важные события!

Выходные и рабочие дни в сентябре 2023 — сколько будут отдыхать украинцы

Несмотря на то, что в последний месяц лета есть государственные праздники, дополнительные выходные не предусмотрены, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Как известно, военное положение действует до 15 ноября текущего года и предположительно будет продлено после этой даты еще на 90 дней.

В сентябре 30 календарных дней, из них:

выходные — 9;

рабочие — 21.

Выходными в первый месяц осени станут следующие даты:

2 и 3 сентября;

9 и 10 сентября;

16 и 17 сентября;

23 и 24 сентября;

30 сентября.

Планер на месяц. Фото: freepik.com

Календарь праздников на сентябрь 2023 года — все праздники и даты месяца

1 сентября — День знаний;

Школьники с цветами в День знаний. Фото: google.com

2 сентября — День нотариата;

— День нотариата; 3 сентября — День предпринимателя;

— День предпринимателя; 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов;

— Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов; 9 сентября — День украинского кино, Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День физкультуры и спорта;

День украинского кино 2023. Фото: google.com

10 сентября — День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, Всемирный день предотвращения самоубийств;

День танкистов. Фото: defence-ua.com

13 сентября — День программиста;

— День программиста; 15 сентября — Международный день демократии;

— Международный день демократии; 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора;

— Международный день охраны озонового слоя, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора; 17 сентября — День работника леса, День спасателя;

Украинский спасатель с собачкой. Фото: ГСЧС Украины