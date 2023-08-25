Как живет Лионель Месси в Майами и сколько он зарабатывает: роскошные квартиры, коллекция авто и Дэвид Бекхэм

Месси получает 50 млн евро в год

Месси купил трёхэтажный пентхаус в Майами

Еще одна квартира в "Регалия Тауэр"

Коллекция из десяти машин +Ferrari Spider

Отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Популярность Лионеля Месси в соцсетях

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Криштиану Роналду и другие звезды мирового футбола рванули на заработки в Саудовскую Аравию. А вот Лионель Месси пошел против системы и взял курс на покорение Америки. Аргентинец присоединился к клубу Дэвида Бекхэма — Интер Майами. Почему, как в Соединенных Штатах, встретили Месси и сколько он там заработает?Месси подписал с Интером из Майами контракт сроком на 3 года. При этом у Лео есть право уйти свободным агентом по окончании любого сезона. Этот пункт может позволить аргентинцу вернуться в Барселону, если Каталонцы стабилизируют своё финансовое положение. Что же касается зарплаты, то в Майами Месси получает 50 миллионов евро в год. Это его чистый оклад по контракту, но далеко не единственный источник дохода.Заманить Месси в Америку помогли два всемирно известных бренда: Apple и Adidas. Они предложили спортсмену особые условия. Apple является основным вещателем американской Лиги МЛС и готов платить Лионелю часть прибыли с трансляции чемпионата. С Adidas у аргентинца также есть личный контракт, но теперь Месси будет получать от бренда дополнительный бонус процента с продаж формы со своей фамилией.Да и не стоит забывать, у аргентинской звезды все ещё действует куча рекламных контрактов. Со времён игры в Европе он сотрудничал с Gillette, Pepsi, Sports Dolce & Gabbana, Lays, MasterCard, Samsung и другими компаниями. Общий заработок Месси с рекламой спонсоров составляет примерно 30 миллионов долларов в год. Благодаря приходу Лео, больше зарабатывать стал и Интер Майами. Так в новом сезоне цена билетов выросла в 15 раз. Сейчас средняя стоимость билета на матч Интера составляет 467 долларов.Вопрос жильём в США Месси решил ещё задолго до переезда в Америку. Аргентинец купил роскошные апартаменты в Майами в 2019 году. Трёхэтажный пентхаус Лионеля расположен в 60-этажном небоскрёбе Порше Дизайн Тауэр с видом на пляж и Атлантический океан. По сведениям разных источников, Лео заплатил за такую недвижимость от 5 до 8 миллионов долларов. В апартаментах Месси есть шесть спален, личный кинотеатр, винный погреб, бассейн и 6 ванных комнат. Одна из них выполнена из мрамора и золота. Также в комплексе оборудован роскошный ресторан, вход в который доступен только жильцам.Еще одна интересная особенность башни, в которой проживает Лео, - это наличие автомобильных лифтов. Они поднимают автомобили жильцов на нужные этажи. Месси может наслаждаться видом своих машин из гостиной, расположенной под стеклянным куполом. При этом его квартира, несмотря на ее роскошь, далеко не самая дорогая в небоскребе. Цена некоторых апартаментов там достигает отметки в 32 миллиона зеленых.У Месси также есть еще одна квартира в Майами, которая расположена в другой башне под названием "Регалия Тауэр". Стоимость этих апартаментов колеблется в районе 4 миллионов долларов. Также среди соседей Лионеля Месси есть один российский бизнесмен, имя которого не разглашается. Он заплатил более 20 миллионов баксов за квартиру рядом с футбольной легендой. Это практически вдвое больше реальной стоимости такого жилья. Представьте, насколько обидно будет этому бизнесмену, если Месси переедет. И это вполне вероятно, так как в СМИ ходят слухи, что Лео не желает больше жить в этой квартире и ищет дом для своей семьи. Ему хотелось бы найти место, подобное тому, в котором он жил в Испании и Франции, где он мог бы уединиться и избегать посторонних взглядов.Владея одним из самых роскошных автопарков в мире спорта, Месси может похвастаться коллекцией из более чем десяти машин. Общая стоимость его гаража составляет 40 миллионов долларов. Самой ценной машиной в этой коллекции является раритетная Ferrari Spider, за которой Лео охотился на аукционах. Она считается уникальной и дорогой моделью в линейке Ferrari. Кроме того, в его гараже можно найти современные версии машин, такие как Ferrari Spider, два внедорожника Range Rover Vogue и Cadillac Escalade, Dodge Charger, Audi R8 GT, Maserati, а также ряд других автомобилей. Какие из них он будет выбирать для поездок по Америке, точно неизвестно.Всем известно, что у Месси есть жена —, и трое детей: Тиаго, Матео и Чиро. Но мало кто знает, что именно из-за семьи Лео перебрался в США. У футболиста на руках было крайне выгодное предложение из Саудовской Аравии. Однако на семейном собрании приняли решение отсечь этот вариант, так как переезд в Саудовскую Аравию мог создать дискомфорт для их семьи. Она настояла, чтобы её супруг продолжил карьеру в Америке. У пары уже была квартира в Майами, поэтому переход в Интер не в деньгах. Зато он обеспечил комфортную жизнь семье, несмотря на резкие перемены в жизни.Месси не забывают, и о добрых делах он по-прежнему занимается благотворительностью. Лионель жертвует личные деньги на борьбу с раком, открытие детских образовательных центров бедных странах и другие социальные проекты. А еще он остается спонсором благотворительных акций ЮНИСЕФ.Месси дистанционно управляет своим бизнесом, который остался в Европе, а вот с собой за океан он взял любимую PlayStation, на которой рубится виртуальные игры. При этом Лео признался, что совершенно не любит смотреть футбол по телевизору. Решение уехать из Европы никак не повлияло на популярность Лионеля. По результатам статистических опросов о существовании Месси знают три четверти населения планеты. За его жизнью в соцсетях следят 480 миллионов подписчиков. При этом около полугода назад у Лео было на 100 миллионов фолловеров меньше.Трансфер Месси также повлиял на популярность его новой команды. До перехода аргентинской мега-звезды в соцсетях было подписано чуть больше миллиона человек. Теперь же на клуб с берега Атлантического океана подписаны почти 13 миллионов фолловеров. Месси переехал в Америку не только для того, чтобы единовременно срубить бабла. У него есть вариант остаться в Соединённых Штатах навсегда. Дело в том, что контракт аргентинца с лигой МЛС предусматривает, что игрок получит право стать совладельцем команды после окончания карьеры.Чемпионат Америки — закрытая лига, поэтому подобное предложение - это большая честь для любого игрока. К тому же прошлым футболистам, которым разрешили стать совладельцем американского клуба, стал легендарный Дэвид Бекхэм. Встать в один ряд с великим британцем престижно даже для фигуры масштаба Месси.