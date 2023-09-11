На Еврейский новый год 15 сентября в Умань прибыли тысячи хасидов

«В ближайшие часы, сегодня к вечеру, по плану начнут прибывать первые организованные группы туристов. И продолжат прибывать в течение четырех дней, до вечера 14 сентября включительно. А 15 сентября уже начинается само празднование Рош-ха-Шана. Сейчас в Умани находятся уже более 2 тысяч паломников, которые приехали сами по себе. Много семей с детьми, и кстати, много женщин, что удивительно. Надо сказать, что с каждым годом количество женщин на Рош-ха-Шана становится больше. Так что тенденция меняется», — сообщила «Стране» исполнительный директор Фонда «Историко-культурный центр города Умань» Ирина Рыбницкая.

По ее словам, в этом году в Умани ожидают больше паломников, чем в 2022-м.

«В прошлом году приехало 22 тысячи паломников. Сейчас сложно спрогнозировать точные цифры, но в этом году их однозначно будет больше. Окончательное количество паломников будет ясно только уже накануне начала самого празднования», — отметила Рыбницкая.

По ее словам, процедура проведения Рош-ха-Шана в условиях войны была отработана еще в прошлом году, поэтому новых дополнительных мер безопасности не принимали.

«Меры безопасности те же, что в прошлом году: закрытая зона паломничества, проверка содержимого багажа, поиск запрещенных вещей. Конечно, нужно перестраховаться от террористической угрозы. Есть требования к паломникам - обязательно ношение паспорта с собой, соблюдение комендантского часа, и они обязательство спускаться в убежище в случае тревоги», — сообщила Ирина Рыбницкая.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху предупредил паломников об опасности поездки в Умань.

Уже более 2 тысяч паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование еврейского Нового года Рош-ха-Шана, которое состоится 15 сентября. И в этом году среди паломников стало больше женщин.