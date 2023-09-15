Хасиды в Умани. Переполненные улицы и торговля даже на лестницах. ФОТО. ВИДЕО

В Умань на празднование Рош ха-Шана по состоянию на утро 15 сентября прибыли более 33 тысяч хасидов. И эта цифра не окончательная – паломники продолжают прибывать. Празднование иудейского Нового года начнется уже в пятницу вечером.

Сейчас в городе продолжаются приготовления к празднованиям иудейского Нового года, которые пройдут с 15 по 17 сентября, сообщает журналист “Информатора” из квартала паломничества. Первые молитвы паломников начались еще в 2:00, а сам праздник Рош ха-Шана начнется с восхождением первой звезды.

В городе Умани уже более 33 тысяч паломников



В квартале паломничества в Умани в 12.00 началась всеобщая молитва. В этот момент жизнь в квартале замирает. Все хасиды, прибывшие в Умань на празднование иудейского Нового года, молятся.

Хасиды продолжают прибывать в Умань



Накануне в Умань прибыла полиция Израиля. Израильские полицейские будут помогать украинским стражам порядка поддерживать правопорядок во время празднования Рош ха-Шана. Они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов. Также меры безопасности во время паломничества хасидов будут обеспечиваться силами Нацполиции, Нацгвардии, СБУ. Кроме того, в целях безопасности городской совет в Умани запретил в микрорайоне паломничества продажу алкогольных напитков, пиротехнических средств, пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек. На входе в паломнический квартал всех проверяют и уносят запрещенные вещи.



В Умани усилены меры безопасности

На входе в паломнический квартал всех проверяют

Паломничество хасидов

Основатель хасидизма Элиэзер Баал-Шем-Тов жил в Украине. А цадик (верховный раввин-учитель) Нахман, распространявший учение, в конце жизни переехал жить в Умань в 1810 году. Он завещал похоронить себя в этом городе, потому что во время Колиивщины здесь было уничтожено немало евреев.

Последняя проповедь цадика Нахмана была посвящена как раз празднику Рош ха-Шана, в которой он завещал последователям приезжать на его могилу в Умань.

У представителей хасидизма существует поверье, что празднование иудейского Нового года – Рош ха-Шана – должно состояться на могиле цадика, тогда год будет счастливым и исполненным благ для верующего. Последователи учения цадика Нахмана верят, что близость к могиле в эти дни способна искупить грехи. Поэтому хасиды в Умани появляются каждый год.

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