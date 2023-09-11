Карпаты без слов. Антон Птушкин впервые за 1,5 года выпустил тревел-видео

Блогер и телеведущий Антон Птушкин снял первое за 1,5 года полномасштабной войны тревел-видео. Новый выпуск на своем YouTube-канале он посвятил Карпатам. В ролике Птушкин снял свой поход, живописные пейзажи, флору региона и животных, которых встретил в Карпатах. Все отснятые кадры блогер никак не комментировал, чтобы погрузить зрителей в атмосферу дикой природы и напомнить им о красоте украинских гор.

- Конечно, путешествия сейчас не ко времени. Все мое внимание занимает только то, что происходит в стране. Но я сделал этот выпуск, потому что он не о путешествиях, а о перезагрузке. Я скажу о себе, мне этот период очень непросто дался. У меня было эмбарго на радость, но в это же время нужно давать себе иногда радоваться и переключаться. Я сделал это видео, потому что путешествия или поход в горы – это очень простой способ переключиться, – объяснил Антон.



После начала полномасштабной войны России в Украину Птушкин создал новый украиноязычный канал на YouTube, где рассказывал о мужестве украинцев после вторжения, в частности о волонтерах, сотрудниках "Укрзалізниці", псе Патроне и о своей поездке на Донбасс.

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