Экстрадиция уклонистов от мобилизации в Украину: какие страны отказались выдавать мужчин

Основания для экстрадиции мужчин в Украину

В августе в Верховной Раде заявили о возможности экстрадиции в Украину мужчин, которые во время мобилизации выехали за границу с фейковыми справками о "непригодности" к военной службе. Однако в ряде стран Евросоюза уже заявили, что не собираются выдавать Украине мужчин-уклонистов.Какие страны отказались от экстрадиции в Украину мужчин-уклонистов от мобилизации.В конце августа глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о возможности экстрадиции в Украину и наказании тех мужчин, которые в период мобилизации выехали за границу с помощью поддельных справок о "непригодности" к службе.

Как пояснил впоследствии представитель президента в Раде, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, для экстрадиции гражданина Украины необходимо юридическое основание, то есть зарегистрированное уголовное производство, в котором лицо имеет статус подозреваемого.

Какие страны согласились на экстрадицию мужчин в Украину

В начале сентября в Польше заявили о готовности экстрадировать в Украину тех мужчин, которые незаконно уехали за границу. Для того чтобы Польша кого-то экстрадировала, сначала Украина должна выдать международный ордер на арест этого человека. Однако окончательное решение последует за польским судом.

В то же время в Польше информировали, что уже выдворили граждан Украины, которые переправляли нелегалов в Европу. Речь идет о тех, кто занимался незаконной переправкой "уклонистов" через границу.

Какие страны не будут выдавать мужчин Украине

Экстрадиция из Австрии

В Австрии заявили, что в этой стране сейчас проживает 14 тыс. украинцев, пригодных к военной службе. Однако в австрийском МИДе заявили, что "никогда не выдадут" уклонистов из Украины, незаконно сбежавших от мобилизации.

"Это была бы попытка вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в наш суверенитет. Никто не может даже подумать, что Австрия на это пойдет", – говорилось в заявлении автсрийского министерства.

Экстрадиция из Венгрии

Венгрия тоже категорически отказалась экстрадировать в Украину мужчин и выдавать их данные. Власти страны заявили, что не проверяют пригодность украинских беженцев к военной службе.

"Венгрия не выдаст их Украине. Каждый беженец из Украины является свободным человеком в Венгрии, который свободен решать, остаться ли ему здесь, уехать ли на Запад или, если он решит, вернуться назад", – заявил заместитель премьера Венгрии Жолт Шэмьен.

Экстрадиция из Германии

Немецкие власти пока еще не делали никаких заявлений о том, будет ли выдавать Украине ее граждан-мужчин. Однако Deutsche Welle со ссылкой на экспертов пишет, что такая возможность существует, хотя вероятность очень мала.

По словам представителей Миньюста Германии, дезертирство и уклонение от военной службы не могут служить основанием для экстрадиции. И такие преступления, как дача взяток во избежание мобилизации, не являются исключениями для экстрадиции.

Чтобы экстрадиция из ФРГ стала возможной, в Украине правоохранители должны собрать доказательства, открыть уголовное производство, объявить подозрение человеку или заочно вынести приговор и подать запрос на экстрадицию. И только после этого германские суды приступят к рассмотрению обоснованности экстрадиционного запроса.

Экстрадиция из Чехии

В Чехии заявили, что не будут выдавать Украине уклонистов, ведь Европейская конвенция исключает экстрадицию за военные преступления, уклонение от военной службы, дезертирство или неповиновение приказу.

В то же время, спикер чешского Миньюста Владимир Ржепка пояснил, что в отдельных случаях украинские суды могут подать запрос на экстрадицию конкретного человека.

"Но в конкретном случае это будет зависеть не от правовой квалификации, а от фактического поведения, согласно которому украинские судебные органы в конце концов подадут запрос об экстрадиции конкретного лица", – сообщил Ржепка.