Популярные онлайн платформы для поиска и просмотра фильмов

Google Play Фильмы

Платформы для онлайн-просмотра видеоконтента позволяют смотреть популярные фильмы и сериалы в хорошем качестве в режиме онлайн. Некоторые из них пользуются особой популярностью у пользователей Сети, поскольку отличаются от аналогов интуитивно понятным интерфейсом и возможностью скачивать видео на телефон. Для пользователей доступно много новинок киноиндустрии и фильмов, выпущенных много лет назад.

Этот сервис представляет собой библиотеку медиаконтента для мобильных устройств и ПК. Все файлы успешно открываются и воспроизводятся на смартфонах с операционными системами Android и iOS. Каждый посетитель сайта может скачивать новинки кино и сериалов, чтобы потом просматривать их в оффлайн-режиме. Однако пользователям нужно учитывать, что перед тем, как скачать фильм на телефон, требуется сначала установить мобильное приложение и оформить подписку.

К преимуществам данной платформы относятся следующие факторы:

Сохранение всех скаченных файлов в онлайн-библиотеке приложения «Google Play Фильмы»;

Удобное вправление сохраненной коллекцией фильмов;

Возможность бесплатного восстановления удаленных видеофайлов;

Удобный и понятный интерфейс;

Возможность покупки контента для дальнейшего безлимитного просмотра.

Megogo

Эта платформа имеет ряд удобных функций на фоне интуитивного интерфейса и удобного меню. Доступ ко всем, представленным на сервисе фильмам предоставляется зарегистрированным пользователям по подписке или при условии покупки или проката фильма. Фильмы и сериалы загружаются в библиотеку в форматах mp4, 3gp и avi.

Достоинства данной платформы заключаются в следующем:

Возможность осуществлять поиск фильмам по разным критериям (по жанру, названию, популярности или году выпуска);

Наличие функции «Стол заказов»;

Просмотр самых ожидаемых киноновинок



Перед тем, как приступить к просмотру видео, его можно скачать на смартфон или любой другой мобильный гаджет. После этого его можно будет просматривать, не расходуя интернет-трафик.

Mobifilms.org

Этот веб-сайт создан специально для любителей кино и сериалов. Каждый пользователь платформы получает свободный доступ к большой библиотеке фильмов. Здесь есть много интересных триллеров, боевиков, комедий, мелодрам и мультфильмов. Смотреть всё можно абсолютно бесплатно, не покупая подписку и не просматривая рекламу. На сайте также много популярных сериалов в mp4 и 3gp формате. Это позволяет скачать фильм на телефон и в дальнейшем просматривать его даже без подключения к Интернету.

К плюсам сервиса относятся следующие возможности: