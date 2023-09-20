«Пережила стресс и унижение»: в магазине Colin's женщине не разрешили кормить грудью младенца

В торгово-развлекательном центре в Днепре женщине не разрешили кормить грудью младенца. Инцидент произошел в примерочной магазина одежды. Продавец сослалась на правила магазина и сравнила грудное вскармливание с походом в туалет.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала местная жительница Ирина Черныш.

Что произошло в магазине

"Днепр, ТРЦ Караван, магазин одежды Colin's. Я с мужем и сыном-младенцем выбираю себе на примерку две пары джинсов, в это время малыш начинает плакать с требованием есть. Мы берем джинсы и идем к примерочной для кормления и примерки. Будний день, все, кроме одной раздевалки, свободны. Я сажусь и начинаю кормить, муж стоит с коляской напротив и ждет, чтобы забрать сына и дать мне джинсы”, – написала женщина.

В это время, по ее словам, мимо раздевалки прошла продавец-консультант. Она увидела маму ребенком, остановилась и сказала, что в магазине кормить нельзя, поскольку это запрещено правилами. Сотрудница добавила, что для этого в ТРЦ есть отдельная комната.

Скандал произошел в магазине Colin's в Караване/Фото: Ирина Черныш



“У меня первую секунду отняло речь, оправилась – говорю: ”Правилами магазина? Вы уверены? А если моему ребенку нужно сейчас поесть? И тут она, окончательно теряя человеческое лицо, издает фразу, от которой на меня рухнул потолок: "Ну кормить это как в туалет ходить, для этого есть отдельное помещение", — рассказала Ирина Черныш.

Тогда женщина попросила позвать администратора. Разговор с ней пара записала на видео. Сотрудница магазина опровергла, что кормление запрещено их правилами, однако спросила у женщины, удобно ли ей "так".

“В свою очередь администратор также пыталась оправдать свою коллегу, закапывая репутацию магазина еще больше: “Возможно, она сделала замечание и имела в виду, что вам нужно было прикрыться от людей? Вам так удобно (говоря о части моей груди, которой я кормила)? – рассказала Ирина Черныш.



Женщина кормила ребенка в магазине одежды/Фото: Ирина Черныш

По словам женщины, ей стало противно, что она должна защищать право на кормление ребенка перед работниками магазина, поэтому эмоции взяли верх и глаза налились слезами. Она написала о важности грудного вскармливания, его сложностях и обратилась к компании Colin's.

Как реагируют в Сети

В комментариях к публикации Ирины Черныш сотни женщин поддержали ее, поделились своим опытом и поблагодарили ее за огласку.

“Рождаемость упала. Грудное вскармливание на низком уровне. А кто решился родить и кормить в такое тяжелое время, еще и подвергается осуждению. Это сюр”, – написала пользовательница Елена Дидух.

“А сколько женщин молчат о схожих случаях. Эта проблема требует разглашения для того, чтобы ни одна из женщин не стеснялась кормить ребенка грудью, чтобы общество поняло, что это норма при любых обстоятельствах", – написала Кристина Агаркова.

Однако нашлись и те, кто осудил женщину.

“Сделали из мухи слона, ничего страшного не произошло. Это примерочная, вы вошли, закройте дверь и все. Люди разные и не все хотят смотреть на ваши молочные железы, и это нормально! А если "я же мать" может кормить где хочет, то сядьте на лавочку и накормите в центре ТЦ. Дело в том, как вы выставили эту ситуацию, хотя виноваты вы”, – написала Виктория Мовчан.

Наталья Капустян также считает, что женщина должна была пройти в комнату "матери и ребенка", а ситуация не нуждается в огласке:

“Если в ТРЦ есть комната для мамы и малыша (конечно не туалет), то нужно было туда пройти. А так, как говорится, "ситуация яйца выеденного не стоит".

Кормить грудью в публичном месте – нормально

Основательница ОО "Молочні ріки України", психолог, консультант по грудному вскармливанию Ксения Соловей в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, что грудное вскармливание – это норма, которую должен получать каждый ребенок. В молоке матери есть около тысячи ингредиентов, которые нужны ребенку, чтобы он нормально рос, развивался и был здоров.

Один из принципов грудного вскармливания – кормление по требованию (т.е. здесь и сейчас). Ведь прикладывание к груди для ребенка – это не только поесть, а попить, успокоиться, уснуть, пережить какие-то неприятные ощущения. Первые полгода ребенка кормят исключительно молоком матери, а первые три месяца он может прикладываться к груди каждые 30 минут. Для мамы тоже важно, чтобы ребенок часто прикладывался к груди. Ведь ее организм понимает, что молоко необходимо, и оно производится по необходимости.

"Поэтому нельзя сказать, что женщине нужно было в этот момент куда-то пойти и там покормить. Это нужно искать эту комнату для матери и ребенка, где она есть, сколько это займет время, пока она туда попадет. И все это время ребенок будет плакать", – рассказала Ксения Соловей.

Кроме того, такие комнаты часто объединены с туалетом. То есть, это действительно не место для кормления. Там есть пеленальный столик, можно помыть ребенка, но негде сесть. Кроме того, ребенок кормится не 10 минут, а в месяц может весить 4,5 кг. Поэтому держать младенца на руках стоя тяжело.

Эксперт по грудному вскармливанию подчеркнула, что это процесс, на который не нужно обращать внимание. В Украине нет законов, которые бы его запрещали. Напротив, пытаются создавать условия, чтобы женщина делала это где угодно.

“Вы видели фотографию. Там не видно ничего, чтобы могло огорчить кого-нибудь. Ребенок приложился и все. А если кто-то там что-то увидел, у всех взрослых людей есть шея, и можно повернуть голову в другую сторону, чтобы не видеть этого", – рассказала Ксения Соловей.

По ее словам, кормить ребенка в публичном месте – это наоборот круто, ведь это реклама грудного вскармливания.

“Когда женщину, кормящую грудью, видят наши дети, подростки, они видят, что это нормально. Понимают, как кормят детей. А не только видят рекламу смеси по телевизору. Потому и выросла вот такая девочка, которая увидела это и она в шоке, поэтому придумывает, что так нельзя”, – считает Ксения Соловей.

По ее словам, многие женщины не знают, как устроено грудное вскармливание, поэтому смотрят на грудь женщины только как на сексуалированную часть тела. На самом деле первая функция груди – кормить.

Эксперт говорит, что во время войны особенно важно понимать, какой непростой путь материнства. Для того чтобы настроить грудное вскармливание первый месяц мама прикладывает очень много усилий, чтобы это произошло комфортно, не больно.

“Мама первый месяц, когда все настраивает, она все свое внимание, все свое время посвящает ребенку, она теряет то, как она была активна до беременности, до рождения ребенка. Это непросто, иногда женщины могут иметь послеродовую депрессию. И тут она вместе с мужем и ребенком пошла найти себе одежду. Все время ее тело превращается в нечто новое. Пока она была беременна ей одна одежда была нужна. Когда родила – еще не сразу старая, это все постепенно. Ей нужны обычные вещи, она идет, вся семья помогает, чтобы она смогла это сделать. Приходит и получает такое. Она может кормить где угодно”, – подчеркнула эксперт по грудному вскармливанию.

В Colin's извинились

Компания Colin's отреагировала на публикацию Ирины Черныш в комментариях и извинилась за сложившуюся ситуацию.

“COLIN'S не осуждает и ни в коем случае не запрещает грудное вскармливание в магазине. С персоналом уже проведена разъяснительная работа. Уверяем, что подобные ситуации больше не повторятся в сети магазинов COLIN'S. Мы искренне надеемся, что все ваши последующие визиты в наши магазины будут приносить только положительные эмоции”, – написал представитель компании.

Впрочем, женщина ответила, что считает реакцию компании совершенно непропорциональной случившейся ситуации.

"Вчера ваши представители заставили меня с ребенком пережить стресс и унижение, а вы извинившись в комментарии к посту, предлагаете мне купить у вас джинсы", — отметила Ирина Черныш.

Она призвала провести тренинги для персонала и пересмотреть политику и создание регламентов взаимодействия с кормящими женщинами.

Грудью повсюду кормят по всему миру

Стоит отметить, что о важности грудного вскармливания говорят по всему миру. А также объясняют, что открыто кормить ребенка в публичных местах – это нормально. К примеру, в Австралии политик кормила своего двухмесячного ребенка грудью в парламенте.

"Женщины продолжают рожать детей, и если они хотят выполнять свою работу, присутствовать на рабочем месте и ухаживать за ребенком…то мы должны обеспечить им такую возможность", – прокомментировала сенатор Кейти Галлахер.