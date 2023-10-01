Два предателя из Ровно, работавшие на Россию, стали в тюрьме «петухами». ВИДЕО

Александр Кириченко из Ровно

Руководитель «Русского культурного центра» Михаил Кириллов долгое время возглавлял Ровенский онкодиспансер, был депутатом Ривнесовета и членом Партии регионов. Лоббировал сооружение в Ровно на холме Славы русского духовного центра с храмом Александра Невского. В 2014 году Михаил Кириллов выпустил статью «Работа над ошибками» в газете «Крымское эхо». Подзаголовок статьи – «Россия не должна оставить живущих в Западной Украине россиян». Правда, очень быстро Кирилл от статьи открестился, сказал, что кто-то напутал.

Александр Шкатов из Сарны

Стали в тюрьме «петухами»

Шкатов: - Мы на «обеженном».

Кириченко: — Самая низшая (каста, - ред.) нас сразу туда определили, только туда – и все, с нашей статьей.

Золкин: - А как называется эта масть?

Кириченко: - Обиженные.

Золкин: — Не хочу никого обидеть, но я слышал, что «петухи» - это обиженные?

Кириченко: — Получается, да.

Справка: «Опущенные», «обиженные», «петухи» - осужденные, занимающие самую низкую касту в тюрьме. К ним относят пассивных гомосексуалистов (для «обслуживания» других осужденных), а также осужденных за сексуальные преступления, и лиц, грубо нарушивших арестантскую этику. И, похоже, осужденных за государственную измену.

На канале Владимира Золкина – журналиста и ютубера, который берет интервью у российских пленных, вышло новое видео. В нем Золкин разговаривает с украинскими коллаборантами, осужденными за государственную измену.Один из Ровно – 51-летний Александр Кириченко. Второй – 28-летний Александр Шкатов из Сарны. Оба ждут, пока Россия обменяет их на украинских военных. Но обо всем по порядку.Первым в кадре появляется Кириченко Александр, с 1993-го по 2015-й работавший в Нацбанке в компьютерном отделе.Александр Кириченко и Владимир Золкин"В 2015 году с Кириченко на связь вышел российский агент. Он не представлялся, что он работник ФСБ, но намеки были", – говорит Кириченко.Россиянин сразу сказал, что знает Михаила Кириллова, руководителя Русского культурного центра в г. Ровно.Агент ФСБ долго работал с Кириченко, а осенью 2021 года попросил его сфотографировать воинскую часть (а также номера стоящих возле нее авто), склады у железнодорожного вокзала. Александр задачу выполнил, но дальше, по его словам, «отказался быть наводчиком». По странному стечению обстоятельств, это произошло как раз тогда, когда его задержали украинские спецслужбы.Кстати, за свои «услуги» Александр получил от ФСБ 5000 грн, хотя настаивал, что делает это не за деньги, а за идею.Дальше из разговора стало ясно, что Кириченко ждет обмена. Ждет этого и его жена. Она поедет с ним в Россию. Дети их уже уехали. Правда, почему-то не в Россию, а в Турцию. "Я учился в русской школе, вырос в русской культуре. Я не могу это вытравить из себя, это мое", – говорит человек с украинской фамилией Кириченко.Во второй части видео Золкин уже разговаривает с 28-летним (на момент съемок) Александром Шкатовым из Сарны (Ровенская обл). Последний сразу признается, что плохо говорит по-русски. До войны работал водителем-экпедитором на хлебозаводе.Александр Шкатов у ЗолкинаНа вопрос Золкина о том, что его не устраивало в жизни, Шкатов ответил:"Поднятие тарифов на электроэнергию, высказывание депутата от «Слуги народа» Третьяковой о «детях низкого качества». Нет стабильности… Курс не устраивает. Украинцы ближе к россиянам. Мы братские народы." - Шкатов.Шкатов рассказывает, что переписывался с представителями партии Мураева, но потом выяснилось, что это представители ЛДПР, партии Жириновского.Я сдал им координаты воинской части, в которую потом попала ракета. Я позвонил жене и сказал, что это я привел. Мы как раз были в процессе развода. Я так перед ней кичился. Хотел сделать ей что-нибудь назло.В конце видео становится еще интереснее. Владимир Золкин спрашивает предателей, сидящих вместе за столом, об их социальном положении на зоне.

Полное видео интервью Владимира Золкина: