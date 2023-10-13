Мужчина из США выиграл в лотерею джекпот 1,76 млрд долларов — второй по величине приз в истории

Счастливый лотерейный билет, выигравший джекпот в лотерее Powerball на сумму $1,76 миллиарда, второй по величине выигрыш в истории игры, был продан в Калифорнии в среду вечером.Выигрышные номера были 22, 24, 40, 52, 64 и красный Powerball 10.Этот билет, который изменил жизнь, был продан в магазине Midway Market & Liquors в городе Фрейзер-Парк, штат Калифорния, в 75 милях к северу от Лос-Анджелеса.Предполагается, что новый миллиардер - это местный житель Фрейзер-Парка, который каждый день ходит в магазин, чтобы играть в лотерею."Есть люди, которые каждый день приходят за своими билетами, мы знаем их по именам, и я уверен, кто-то сегодня будет кричать от восторга", - сказал Дюк, ночной работник магазина, телеканалу KCAL."Они приходят каждый день, чтобы религиозно купить свои билеты, и многие из них говорили: "О, если бы я выиграл, я бы купил тебе новый грузовик. Так где мой грузовик, я буду ждать", - смеется Дюк.Это уже пятый раз в этом году, когда выигрывается главный приз в лотерее Powerball.Новый обладатель джекпота может получить оцененный в $1,76 миллиарда джекпот в течение 30 инкрементальных выплат за 29 лет, либо немедленно получить наличный приз в размере $774,1 миллиона.В Аризоне и Пенсильвании были случаи, где по одному билету, совпавшему со всеми пятью белыми шарами и получившему бонус 2x Power Play в размере $2 миллиона.Семь человек — из Калифорнии (2), Флориды (2), Нью-Йорка, Оклахомы и Вирджинии — выиграли $1 миллион, угадав каждый из белых шаров.Шанс, что обладатель билета угадает все пять номеров плюс красный Powerball, астрономически низок и составляет 1 к 292 201 338.После результатов тиража в среду, Калифорния стала местом продажи четырех крупнейших выигрышей в истории Powerball.Последний выигрышный билет Powerball был продан 19 июля на сумму $1,08 миллиарда некиму жителю Калифорнии.Однако Эдвин Кастро, обладатель крупнейшего джекпота Powerball в истории игры, остается самым большим победителем, наслаждаясь сегодня своим богатством и роскошными покупками.С тех пор, как он выиграл, Кастро купил три роскошных дома в Калифорнии. Тогда он выбрал одноразовую выплату в размере $997,6 миллионов из джекпота в $2 миллиарда.