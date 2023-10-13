Украинцам подсовывают фальшивые гривни: почему не следует использовать подделки и опасные банкноты

В Украине массово распространяют фальшивки в сети. И хотя Нацбанк заявляет о сокращении количества подделок, реальная статистика неизвестна, а схем распространения фальшивых купюр становится все больше.

Об этом говорится в материале OBOZ. Статистика в прошлом году искажена полномасштабной войной, сколько на самом деле фальшивок в стране – сказать сложно. Однако на самом деле их количество растет. Подделки изготавливают по всей стране и распространяют практически беспрепятственно. "Деньги" можно купить, пополнив указанный мобильный номер телефона, получить "Новой почтой" или через "клад".

"На Новой почте запаковываем посылку и отправляем по полной предоплате. Если с посылкой что-то случается, деньги не возвращаем. Можно кладом. Вам в каком районе? Во многих уже есть клады", – рассказывает OBOZ анонимный продавец фальшивок в Telegram. В соцсетях работают десятки онлайн-магазинов по продаже фальшивых купюр.



Все они обещают высокое качество печати, гарантируют, что купюры невозможно отличить от настоящих. Более того, фальшивки якобы принимают некоторые банкоматы и терминалы (их перечень озвучивают продавцы).

"Новая почта", если посылку правильно упаковать, распечатывать и проверять ее не будет. Этим и пользуются фальшивомонетчики. Почтовый оператор – самый дешевый способ распространения фальшивок. Но в то же время это и самый опасный метод. Если окажется, что правоохранители вместе с почтовым оператором обнаружили незаконную посылку, они легко могут отследить получателя.

Есть еще один способ – фальшивомонетчики почтой присылают сразу большое количество фальшивок своему подельнику. После он разносит фальшивки, прячет их во дворах, парках, посадках, фотографирует тайник и через продавца пересылает фото покупателю.

За тысячу гривен фальшивомонетчики обещают прислать 3 тыс. грн фальшивок. За 1,5 тыс. грн – 5,5 тыс. грн. А за 5 тыс. грн можно купить 18 тыс. грн фальшивок. Также, некоторые продают и фальшивые доллары: за 100 долларов можно купить 300 фальшивых баксов.

"За 6 тыс. грн продадим карту Монобанка. В набор входит сама карта банка, ксерокопия документов, на которые она оформлена, SIM-карта, к которой привязана карта, кодовое слово, ПИН-код и доступ к имейлу. Вы можете с помощью этой карты в терминалах пополнить счет фальшивыми купюрами. Потом переводите деньги куда вам нужно и избавляетесь от фальшивок", – рассказывает продавец.

Какие купюры опасны и что стоит знать

Мошенники используют купюры двух номиналов: 500 и 200 грн. Это подтверждает и статистика НБУ, и ассортимент онлайн-магазинов. Купюры попадают в общественный транспорт, ларьки, магазины, на рынки. При попытке легализовать деньги чаще всего и попадаются фальшивомонетчики.

Именно поэтому вместо того, чтобы самостоятельно использовать напечатанные купюры, преступники их продают. Самостоятельно избавиться от большого количества фальшивок практически невозможно. Их не примут ни в одной из касс, ими невозможно расплатиться ни в одном из крупных магазинов.

Купюры проходят проверку на детекторе валют даже в небольших супермаркетах. И если попасться в магазине с такой купюрой, администрация обязана вызвать полицию. Полицию деньги изымет, а после начнет разбираться, где вы получили купюру.

СБУ разоблачила группу фальшивомонетчиков

Как заявляют в пресс-службе СБУ, группу фальшивомонетчиков удалось разоблачить месяц назад. Они пытались продать "купюры" на полмиллиона долларов. Судя по всему, преступники успели заработать миллионы гривен до того, как попались правоохранителям. У них были банковские карты на чужие документы, золотые слитки, ценные бумаги и десятки тысяч фальшивых долларов.

За использование фальшивых купюр украинцу грозит до 7 лет тюрьмы. И даже если вам кажется, что вы не оставили следов своего преступления, рано или поздно правоохранители установят, кто распространил подделку.