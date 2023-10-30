Валерий Харчишин запустил YouTube-канал про строителство домов, которые уничтожили российские оккупанты

Полномасштабная война привела к уничтожению или разрушению тысяч домов миллионов украинцев. Такого варварства Европа не видела со Второй мировой войны. Оккупанты не только уничтожают, но и грабят жилье украинцев. Свою недвижимость потерял и лидер группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин. В начале полномасштабного вторжения россияне, в марте 2022 года, уничтожили его дом в Гостомеле, Киевская область.

Сейчас музыкант занимается восстановлением своего жилья и помогает сделать это землякам. Артист создал YouTube-канал «Харчишин БУДУЄ», в котором будет рассказывать, что нужно для того, чтобы отстроить жилье.

200 тысяч долларов на свой дом

К началу полномасштабной войны на свой дом Харчишин потратил 200 тысяч долларов. Вывезти из него что-то до разрушения музыкант почти не успел, ведь предварительно его разграбили. Валерий забрал только гитару младшего сына.

В своем доме Харчишин многое сделал собственноручно: стол, деревянную скульптуру, баню. Во время эпидемии COVID-19 музыкант начал строить на участке жилье для своих родителей. Однако его также разрушила армия россии.

Дом Харчишина до того, как его разрушили оккупанты

«Этот дом под Гостомелем — часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отнимали землю, когда намахивали строители-мошенники – перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели», – писал тогда Харчишин.

Жилье звезды после прихода «русского мира»

Восстановление дома стало целью 49-летнего артиста, который успевает активно заниматься волонтерством и играет, в частности, благотворительные гастроли. Публикуя фото разрушений, для поощрения сборов на нужды ВСУ, артист объявил, что в будущем мы отстроим сотни таких домов.

«Итак, обещания следует выполнять, а на будущее – стоит не просто ждать, а строить его уже сегодня. Поэтому пора объявить о старте YouTube-проекта… Да, я не верну детям их «домик», в котором они выросли, но постараюсь вернуть утраченное чувство дома, часть «их Украины»... Я не скажу, что знаю всё, но я изучил вопрос по восстановлению имущества на 99 % и приобрел незаурядный опыт с дерево-каркасного строительства. Строя четвертый дом в жизни, я готов делиться всеми своими знаниями и умениями».

План восстановления жилья Валерия Харчишина в Киевской области



Также Харчишин рассказал поэтапно, что он будет делать руководствуясь собственным опытом.

Показывать, как работает государственная программа «єВідновлення» и как нужно действовать, если ваш дом разрушен во время боевых действий. Рассказывать на что рассчитывать или какие перспективы выполнения государством закона о компенсации потерянной недвижимости. Мотивировать не опускать руки и на собственном примере попытается доказать, что дом за месяц – реальность, а модульное/каркасное строительство – не временное, не альтернативное, а современное и прогрессивное.

«Закон принят и вступил в силу. Все потерявшие имущество рано или поздно получат возмещение. И это точно будет. Сейчас запущена только тестовая программа и она руководствуется постановлением. Чтобы узнать, всё ли ок, и она работает. Решили начать возмещение именно с покупки нового имущества».

Харчишин на участке, где раньше находился его дом

Также Харчишин помогает в восстановлении жилья многодетной семьи защитника Гавриленко. Его жена Юлия вынуждена тесниться в маленьком вагончике вместе с тремя несовершеннолетними детьми и своим отцом, в то время, как ее муж защищает дома других украинцев и борется за освобождение Украины в рядах ВСУ. Для восстановления жилья семьи защитника необходимо собрать 2,5 миллиона гривен.

Жена защитника Украины с тремя детьми и отцом живет во временном жилье



Харчишин пообещал больше контента на YouTube-канале уже вскоре.



Лишь за сутки его первое видео набрало более 12 тысяч просмотров.







