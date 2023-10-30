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Главная » Новости » Культура » 2023 » Октябрь » 30 » 16:24:38
 

Валерий Харчишин запустил YouTube-канал про строителство домов, которые уничтожили российские оккупанты

Сегодня, 16:32:38 210 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Валерий Харчишин запустил YouTube-канал про строителство домов, которые уничтожили российские оккупанты

Полномасштабная война привела к уничтожению или разрушению тысяч домов миллионов украинцев. Такого варварства Европа не видела со Второй мировой войны. Оккупанты не только уничтожают, но и грабят жилье украинцев. Свою недвижимость потерял и лидер группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин. В начале полномасштабного вторжения россияне, в марте 2022 года, уничтожили его дом в Гостомеле, Киевская область.

Сейчас музыкант занимается восстановлением своего жилья и помогает сделать это землякам. Артист создал YouTube-канал «Харчишин БУДУЄ», в котором будет рассказывать, что нужно для того, чтобы отстроить жилье.

200 тысяч долларов на свой дом

К началу полномасштабной войны на свой дом Харчишин потратил 200 тысяч долларов. Вывезти из него что-то до разрушения музыкант почти не успел, ведь предварительно его разграбили. Валерий забрал только гитару младшего сына.

В своем доме Харчишин многое сделал собственноручно: стол, деревянную скульптуру, баню. Во время эпидемии COVID-19 музыкант начал строить на участке жилье для своих родителей. Однако его также разрушила армия россии.

Дом Харчишина до того, как его разрушили оккупанты
Дом Харчишина до того, как его разрушили оккупанты

«Этот дом под Гостомелем — часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отнимали землю, когда намахивали строители-мошенники – перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели», – писал тогда Харчишин.

Жилье звезды после прихода "русского мира"
Жилье звезды после прихода «русского мира»

Восстановление дома стало целью 49-летнего артиста, который успевает активно заниматься волонтерством и играет, в частности, благотворительные гастроли. Публикуя фото разрушений, для поощрения сборов на нужды ВСУ, артист объявил, что в будущем мы отстроим сотни таких домов.

«Итак, обещания следует выполнять, а на будущее – стоит не просто ждать, а строить его уже сегодня. Поэтому пора объявить о старте YouTube-проекта… Да, я не верну детям их «домик», в котором они выросли, но постараюсь вернуть утраченное чувство дома, часть «их Украины»... Я не скажу, что знаю всё, но я изучил вопрос по восстановлению имущества на 99 % и приобрел незаурядный опыт с дерево-каркасного строительства. Строя четвертый дом в жизни, я готов делиться всеми своими знаниями и умениями».

План восстановления жилья Валерия Харчишина в Киевской области
План восстановления жилья Валерия Харчишина в Киевской области


Также Харчишин рассказал поэтапно, что он будет делать руководствуясь собственным опытом.

  1. Показывать, как работает государственная программа «єВідновлення» и как нужно действовать, если ваш дом разрушен во время боевых действий.
  2. Рассказывать на что рассчитывать или какие перспективы выполнения государством закона о компенсации потерянной недвижимости.
  3. Мотивировать не опускать руки и на собственном примере попытается доказать, что дом за месяц – реальность, а модульное/каркасное строительство – не временное, не альтернативное, а современное и прогрессивное.
 

«Закон принят и вступил в силу. Все потерявшие имущество рано или поздно получат возмещение. И это точно будет. Сейчас запущена только тестовая программа и она руководствуется постановлением. Чтобы узнать, всё ли ок, и она работает. Решили начать возмещение именно с покупки нового имущества».

Харчишин на участке, где раньше находился его дом
Харчишин на участке, где раньше находился его дом

Также Харчишин помогает в восстановлении жилья многодетной семьи защитника Гавриленко. Его жена Юлия вынуждена тесниться в маленьком вагончике вместе с тремя несовершеннолетними детьми и своим отцом, в то время, как ее муж защищает дома других украинцев и борется за освобождение Украины в рядах ВСУ.  Для восстановления жилья семьи защитника необходимо собрать 2,5 миллиона гривен.

Жена защитника Украины с тремя детьми и отцом живет во временном жилье
Жена защитника Украины с тремя детьми и отцом живет во временном жилье


Харчишин пообещал больше контента на YouTube-канале уже вскоре.

Лишь за сутки его первое видео набрало более 12 тысяч просмотров.
 



 

 
Тэги: Друга ріка, Харчишин, строительство

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