ДТП в Крыму. Военный КАМАЗ раздавил трёх детей и их маму

Авария, унесшая жизни пятерых человек, произошла 4 ноября на трассе Красноперекопск-Симферополь недалеко от села Ишунь. Грузовик лоб в лоб столкнулся с «Хендай Солярис».

В легковушке находилась 39-летняя учительница красноперекопской школы номер 5 Виктория Л. с тремя своими детьми (девочки в возрасте 3, 6 и 8 лет), а также ее 20-летняя знакомая, педагог местного центра детского и юношеского творчества, Евгения С. Все они погибли до приезда врачей скорой помощи.

По предварительным данным, 35-летний водитель КАМАЗа был трезв. Уголовное дело пока не возбуждено, однако материалы проверки уже переданы в военный следственный отдел.

В Крыму военный грузовик оккупантов раздавил гражданский автомобиль. Внутри были две женщины и трое детей. Все погибли.Как пишет телеграм канал Baza, три ребенка и две учительницы погибли в ДТП с военным КАМАЗом в Крыму.