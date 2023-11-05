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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Ноябрь » 5 » 09:49:41
 

ДТП в Крыму. Военный КАМАЗ раздавил трёх детей и их маму

Сегодня, 09:49:41 612 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в Крыму. Военный КАМАЗ раздавил трёх детей и их маму

В Крыму военный грузовик оккупантов раздавил гражданский автомобиль. Внутри были две женщины и трое детей. Все погибли.

Как пишет телеграм канал Baza, три ребенка и две учительницы погибли в ДТП с военным КАМАЗом в Крыму.
 
Авария, унесшая жизни пятерых человек, произошла 4 ноября на трассе Красноперекопск-Симферополь недалеко от села Ишунь. Грузовик лоб в лоб столкнулся с «Хендай Солярис». 
 
В легковушке находилась 39-летняя учительница красноперекопской школы номер 5 Виктория Л. с тремя своими детьми (девочки в возрасте 3, 6 и 8 лет), а также ее 20-летняя знакомая, педагог местного центра детского и юношеского творчества, Евгения С. Все они погибли до приезда врачей скорой помощи. 
 
По предварительным данным, 35-летний водитель КАМАЗа был трезв. Уголовное дело пока не возбуждено, однако материалы проверки уже переданы в военный следственный отдел.
Тэги: крым, авария, дети, дтп

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