Медицинскую марихуану легализуют в Украине до декабря 2023 года - СМИ

Окончательное голосование за законопроект может состояться на следующем заседании парламента, сообщил агентству Bloomberg глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Эта сессия назначена на начало ноября, сообщили два законодателя. Точный график парламентских заседаний не разглашается по соображениям безопасности. Один из законодателей заявил, что закон может быть одобрен в этом месяце.

Среди ряда законодателей возникла негативная реакция.

Однако законопроект пользуется поддержкой правящей партии «Слуга народа», которая имеет наибольшее представительство в парламенте. Также эта идея пользуется поддержкой президента Владимира Зеленского.

«Чтобы наши граждане могли пережить боль, стресс и травмы войны, мы должны, наконец, обоснованно легализовать лечение на основе медицинского каннабиса для всех, кто в нем нуждается», — заявил он законодателям в июне.

Хотя многие украинцы, страдающие от беспокойства и других заболеваний, надеются, что каннабис окажет им некоторую помощь, до сих пор ведутся серьезные разногласия по поводу того, является ли марихуана действительно хорошим средством лечения, пишет Bloomberg.

Некоторые исследования показывают, что травка может лишь временно приглушить травматические эмоции и иметь неблагоприятные побочные эффекты или даже быть вредными, если употреблять ее в течение длительного периода времени.

В 2019 году Американская психиатрическая ассоциация выступила с заявлением против такого использования, сославшись на отсутствие заслуживающих доверия исследований.

Тем не менее, употребление ветеранами марихуаны в медицинских целях часто выдвигалось в качестве аргумента для лоббирования легализации марихуаны в США.

Украина готова легализовать медицинскую марихуану уже в этом месяце. Об этом пишет Bloomberg.