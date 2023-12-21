Что такое медицинская марихуана и что дает легализация каннабиса в Украине

Сегодня 21 декабря Верховная Рада окончательно приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса, который был принят в первом чтении летом. Закон начнет действовать через полгода после его опубликования — примерно во втором полугодии 2024-го.
Ранее принять этот закон парламентариев призывал ряд украинских ветеранских, пациентских, правозащитных и других общественных организаций. Они подчеркивали, что легализация препаратов на основе медицинского каннабиса способна обеспечить жизнь без боли пациентам с онкологией, эпилепсией и рассеянным склерозом.
Препараты на основе медицинского каннабиса используют для уменьшения болевых ощущений, судорог мышц, лечения ПТСР и тревожных расстройств, что особенно актуально для ветеранов в военное время. Также они помогают лечить эпилепсию, псориаз, почечную недостаточность; облегчают боль пациентам с онкозаболеваниями и больным ВИЧ.
Что предусматривает закон
Принятый закон регулирует оборот каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности и предусматривает следующее:
распространение марихуаны для рекреационного потребления в Украине будет и далее считаться преступлением, это будет расследовать полиция согласно законодательству;
производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах: выращивать каннабис смогут только юридические лица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат Good Manufacture Practice — это подтверждение соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики по международным стандартам, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту;
препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту, который врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием (как это происходит с морфином).
Почему медицинский каннабис является легальным во многих странах мира и как помогает пациентам. Всего насчитывается более 50 стран мира, где использование каннабиса в медицинских целях — это обычная практика. Среди этих государств Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Великобритания, США и Канада.
Что такое медицинская марихуана
Марихуана — это высушенные листья, цветы, стебли и семена растения Cannabis sativa или Cannabis indica. Растение содержит химические вещества, которые широко используют в медицине для борьбы со многими хроническими болезнями. Но каннабис также считается наркотиком, поэтому сейчас в Украине за распространение и хранение марихуаны гражданам грозит административная ответственность за хранение до 5 г и криминальная — от 5 г марихуаны. Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса входят в список «Особо опасные наркотические средства, оборот которых запрещен».
Медицинскую марихуану почти нереально найти на черном рынке / Фото: unsplash
Ранее ЖЖ рассказывал о том, как марихуана влияет на организм, и что об этом говорят ученые. Теперь NV собрал ответы на самые популярные вопросы на тему медицинской марихуаны.
Почему в некоторых странах легален медицинский каннабис?
Это аргументируют тем, что медициной доказаны обезболивающие свойства марихуаны. В роли лекарства она помогает снять сильные болевые симптомы у людей с хронической болью, эпилепсией, анорексией, посттравматическим синдромом, заболеваниями иммунной системы, артритом и ревматизмом, астмой, болезней Альцгеймера, болезней Паркинсона, хореей Гетингтона, герпесом, язвой, потерей веса при СПИДе, диабетической нейропатией, различными формами склероза и многими другими тяжелыми состояниями.
Кроме того, вещество КБД, которое содержится в марихуане, часто рекомендуют как средство борьбы со стрессом и бессонницей. В отличие от алкоголя, марихуана не вызывает агрессии или большого всплеска активности — она провоцирует расслабленное состояние. Например, в Британии музыкант бесплатно развозил марихуану медикам, чтобы они могли расслабиться в условиях борьбы с коронавирусом, а в зоопарке Варшавы при помощи марихуаны решили лечить стресс у слонов.
Легализация медицинского канабиса важна людям, которые страдают хроническими или онкологическими заболеваниями / Фото: Unsplash
В мире уже долгое время идут споры о преимуществах и недостатках использования каннабиса в медицинских целях. В Великобритании разрешили лекарства от эпилепсии на основе марихуаны, а 25 октября 2019 года во Франции приняли закон, разрешающий использование марихуаны в медицинских целях. Во многих странах мира использование медицинской марихуаны и лекарств на ее основе стало нормой.
В Украине разрешат медицинский каннабис
Движение за легализацию каннабиса в Украине настаивало на праве пациентов использовать лекарства на основе каннабидиола, содержащегося в конопле.
Еще летом 2023 года, когда законопроект был принят в первом чтении, в Министерстве здравоохранения Украины назвали голосование за документ «тестом на гуманность» и поблагодарили народных депутатов и общественность за поддержку инициативы.
В законопроекте № 7457, который разработало Министерство здравоохранения и который в итоге поддержала Верховная Рада, было предложено регулировать оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Согласно документу, конопля обладает свойствами для лечения неврологических заболеваний, в частности рассеянный склероз и эпилепсию, заболевания пищеварительного тракта, посттравматические стрессовые расстройства, нарушения сна, хроническую боль невропатического происхождения, используются для паллиативной помощи и т. д.
Обычная марихуана и медицинская имеют существенные различия в составе / Фото: unsplash
Какие вещества в каннабисе вызывают наркотическое опьянение?
Растения рода Cannabis содержат психоактивные вещества, которые называются каннабиноидами. Ученые проанализировали химический состав наиболее активных веществ из них — тетрагидроканнабинола (ТГК — THC) и каннабидиола (КБД — СBD). И THC, и СBD имеют «потенциальные терапевтические и лечебные свойства». Это два наиболее изученных вещества. Их действие отличается: THC обладает выраженными психотропными эффектами и возбуждает нервную систему. Именно оно вызывает чувство «кайфа», которое провоцирует людей употреблять марихуану для удовольствия и расслабления. СBD почти не имеет психотропного действия — это вещество обезболивает, расслабляет и тормозит. В медицинском каннабисе преобладает именно СBD.
Медицинский и рекреационный каннабис — в чем разница?
Медицинский каннабис обычно содержит большее количество СBD, чем рекреационный, который, в свою очередь, содержит больше THC. Это означает, что люди принимают рекреационный каннабис главным образом для достижения эффекта. В то же время медицинский каннабис, как правило, сложно найти на черном рынке, ведь продают марихуану с психоактивным эффектом. То есть «рекреационную» — ту, которую используют без медицинского обоснования.
Медицинская марихуана не вызывает чувство "кайфа" / Фото: Unsplash
В странах, где разрешена торговля каннабисом, купить медицинскую марихуану можно с 18 лет, а рекреационную (развлекательную) — только с 21. Причем может быть разрешен лишь один вид — медицинский. Хотя в законе могут указываться определенные обстоятельства, когда люди моложе 18 лет могут подать заявку на медицинскую марихуану.
Вредна ли марихуана?
Марихуану относят к «легким» наркотикам. National Institute of Drug Abuse (США) говорит о том, что, как показывают исследования, значительное количество людей, которые ее употребляют, не начинают пробовать более «тяжелые» наркотические вещества. С другой стороны, исследования на грызунах показали, что регулярное употребление ТГК провоцирует усиленную реакцию на вещества, которые вызывают привыкание (морфий, никотин).
Исследователи из этого же института говорят о ряде физических побочных эффектов, которые могут быть вызваны марихуаной:
Проблемы с сердечно-сосудистой системой. Марихуана учащает сердцебиение на длительное время, что может негативно сказаться на здоровье людей с сердечной недостаточностью и тахикардией. Не так давно появилась информация, что курение марихуаны может спровоцировать сердечный приступ, инсульт и другие заболевания. Ученые заявили, что THC (тетрагидроканнабинол) может нарушать сердечный ритм, быть причиной фибрилляции предсердий, тахикардии и преждевременного сокращения желудочков.
Интенсивная тошнота и рвота. Регулярное длительное употребление марихуаны может привести к тому, что у некоторых людей появится синдром гиперемезиса каннабиноидов. Это приводит к регулярным циклам сильной тошноты, рвоты и обезвоживания, из-за чего человеку сможет понадобиться экстренная медицинская помощь.
Проблемы с дыханием. Курение марихуаны, как и сигарет, в больших количествах раздражает легкие. Это может выражаться как ежедневный кашель и мокрота, заболевания легких и повышенный риск легочных инфекций. Доказательств, которые подтвердили бы наличие более высокого риска развития рака легких у людей, которые курят марихуану, учеными не обнаружено.
Медики не советуют беременным употреблять каннабис / Фото: Unsplash
Можно ли употреблять марихуану при беременности?
В одном из исследований немедицинский персонал диспенсариев (заведений, продающих марихуану) рекомендовал марихуану беременным женщинам от тошноты, однако медицинские эксперты предостерегают от этого. Американские ученые доказали, употребление марихуаны во время беременности связано с рождением детей с маленьким весом и повышенным риском возникновений проблем с мозгом и отклонениями поведения у новорожденных. Если женщина употребляет травку во время беременности, каннабиоиды могут внутриутробно влиять на мозг ребенка, который еще только формируется. Такие дети вероятнее других будут иметь проблемы с памятью, вниманием, иногда мышлением. Некоторые другие исследования показывают повышенный риск преждевременных родов.
Где в мире легализировали медицинский каннабис?
В медицинских целях легализовали марихуану Панама, Перу, Израиль, Дания, Австрия, Турция, Россия, Финляндия, Италия, Замбия, Македония, Польша, Швейцария, Зимбабве. А полный легалайз на марихуану ввели Уругвай и Канада. Еще в 30 странах мира она разрешена частично. Медицинская марихуана разрешена в 33 штатах и в округе Колумбия в США. Некоторые из них разрешают ограниченное использование, а в некоторых разрешена и рекреационная марихуана.
В Нидерландах, вопреки распространенному мифу, употреблять марихуану на улицах нельзя — это нужно делать в специально отведенных кофешопах. Хранить, производить и продавать любые наркотики в этой стране запрещено. За хранение до 30 г конопли грозит штраф — административное наказание. Во многих странах медицинская марихуана давно легализирована / Фото: Unsplash
Напомним, что в Украине суд впервые вынес оправдательный приговор мужчине, который выращивал дома канабис в медицинских целях. Употребление этого вещества помогает 44-летнему мужчине избавиться от боли в суставах. Также NV.ua публиковал интервью с мужчиной, который уже 20 лет выращивает для себя марихуану, чтобы бороться с почечной недостаточностью.
Правовая информация. Эта статья содержит общие сведения справочного характера и не должна рассматриваться в качестве альтернативы рекомендациям врача. NV не несет ответственности за любой диагноз, поставленный читателем на основе материалов сайта. NV также не несет ответственности за содержание других интернет-ресурсов, ссылки на которые присутствуют в этой статье. Если вас беспокоит состояние вашего здоровья, обратитесь к врачу.