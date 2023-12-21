Что такое медицинская марихуана и что дает легализация каннабиса в Украине

Что предусматривает закон

распространение марихуаны для рекреационного потребления в Украине будет и далее считаться преступлением, это будет расследовать полиция согласно законодательству;

производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах: выращивать каннабис смогут только юридические лица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат Good Manufacture Practice — это подтверждение соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики по международным стандартам, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту;

препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту, который врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием (как это происходит с морфином).

Что такое медицинская марихуана

Почему в некоторых странах легален медицинский каннабис?

В Украине разрешат медицинский каннабис

и т. д.

Какие вещества в каннабисе вызывают наркотическое опьянение?

Медицинский и рекреационный каннабис — в чем разница?

Вредна ли марихуана?

Проблемы с сердечно-сосудистой системой. Марихуана учащает сердцебиение на длительное время, что может негативно сказаться на здоровье людей с сердечной недостаточностью и тахикардией. Не так давно появилась информация, что курение марихуаны может спровоцировать сердечный приступ, инсульт и другие заболевания. Ученые заявили, что THC (тетрагидроканнабинол) может нарушать сердечный ритм, быть причиной фибрилляции предсердий, тахикардии и преждевременного сокращения желудочков.

Интенсивная тошнота и рвота. Регулярное длительное употребление марихуаны может привести к тому, что у некоторых людей появится синдром гиперемезиса каннабиноидов. Это приводит к регулярным циклам сильной тошноты, рвоты и обезвоживания, из-за чего человеку сможет понадобиться экстренная медицинская помощь.

Проблемы с дыханием. Курение марихуаны, как и сигарет, в больших количествах раздражает легкие. Это может выражаться как ежедневный кашель и мокрота, заболевания легких и повышенный риск легочных инфекций. Доказательств, которые подтвердили бы наличие более высокого риска развития рака легких у людей, которые курят марихуану, учеными не обнаружено.

Можно ли употреблять марихуану при беременности?

Где в мире легализировали медицинский каннабис?

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Сегодня 21 декабря Верховная Рада окончательно приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса, который был принят в первом чтении летом. Закон начнет действовать через полгода после его опубликования — примерно во втором полугодии 2024-го.Ранее принять этот закон парламентариев призывал ряд украинских ветеранских, пациентских, правозащитных и других общественных организаций. Они подчеркивали, что легализация препаратов на основе медицинского каннабиса способна обеспечить жизнь без боли пациентам с онкологией, эпилепсией и рассеянным склерозом.Препараты на основе медицинского каннабиса используют для уменьшения болевых ощущений, судорог мышц, лечения ПТСР и тревожных расстройств, что особенно актуально для ветеранов в военное время. Также они помогают лечить эпилепсию, псориаз, почечную недостаточность; облегчают боль пациентам с онкозаболеваниями и больным ВИЧ.Принятый закон регулирует оборот каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности и предусматривает следующее:Почему медицинский каннабис является легальным во многих странах мира и как помогает пациентам. Всего насчитывается более 50 стран мира, где использование каннабиса в медицинских целях — это обычная практика. Среди этих государств Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Великобритания, США и Канада.Марихуана — это высушенные листья, цветы, стебли и семена растения Cannabis sativa или Cannabis indica. Растение содержит химические вещества, которые широко используют в медицине для борьбы со многими хроническими болезнями. Но каннабис также считается наркотиком, поэтому сейчас в Украине за распространение и хранение марихуаны гражданам грозит административная ответственность за хранение до 5 г и криминальная — от 5 г марихуаны. Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса входят в список «Особо опасные наркотические средства, оборот которых запрещен».Медицинскую марихуану почти нереально найти на черном рынке / Фото: unsplashРанее ЖЖ рассказывал о том, как марихуана влияет на организм, и что об этом говорят ученые. Теперь NV собрал ответы на самые популярные вопросы на тему медицинской марихуаны.Это аргументируют тем, что медициной доказаны обезболивающие свойства марихуаны. В роли лекарства она помогает снять сильные болевые симптомы у людей с хронической болью, эпилепсией, анорексией, посттравматическим синдромом, заболеваниями иммунной системы, артритом и ревматизмом, астмой, болезней Альцгеймера, болезней Паркинсона, хореей Гетингтона, герпесом, язвой, потерей веса при СПИДе, диабетической нейропатией, различными формами склероза и многими другими тяжелыми состояниями.Кроме того, вещество КБД, которое содержится в марихуане, часто рекомендуют как средство борьбы со стрессом и бессонницей. В отличие от алкоголя, марихуана не вызывает агрессии или большого всплеска активности — она провоцирует расслабленное состояние. Например, в Британии музыкант бесплатно развозил марихуану медикам, чтобы они могли расслабиться в условиях борьбы с коронавирусом, а в зоопарке Варшавы при помощи марихуаны решили лечить стресс у слонов.Легализация медицинского канабиса важна людям, которые страдают хроническими или онкологическими заболеваниями / Фото: UnsplashВ мире уже долгое время идут споры о преимуществах и недостатках использования каннабиса в медицинских целях. В Великобритании разрешили лекарства от эпилепсии на основе марихуаны, а 25 октября 2019 года во Франции приняли закон, разрешающий использование марихуаны в медицинских целях. Во многих странах мира использование медицинской марихуаны и лекарств на ее основе стало нормой.Движение за легализацию каннабиса в Украине настаивало на праве пациентов использовать лекарства на основе каннабидиола, содержащегося в конопле.Еще летом 2023 года, когда законопроект был принят в первом чтении, в Министерстве здравоохранения Украины назвали голосование за документ «тестом на гуманность» и поблагодарили народных депутатов и общественность за поддержку инициативы.В законопроекте № 7457, который разработало Министерство здравоохранения и который в итоге поддержала Верховная Рада, было предложено регулировать оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Согласно документу, конопля обладает свойствами для лечения неврологических заболеваний, в частности рассеянный склероз и эпилепсию, заболевания пищеварительного тракта, посттравматические стрессовые расстройства, нарушения сна, хроническую боль невропатического происхождения, используются для паллиативной помощиОбычная марихуана и медицинская имеют существенные различия в составе / Фото: unsplashРастения рода Cannabis содержат психоактивные вещества, которые называются каннабиноидами. Ученые проанализировали химический состав наиболее активных веществ из них — тетрагидроканнабинола (ТГК — THC) и каннабидиола (КБД — СBD). И THC, и СBD имеют «потенциальные терапевтические и лечебные свойства». Это два наиболее изученных вещества. Их действие отличается: THC обладает выраженными психотропными эффектами и возбуждает нервную систему. Именно оно вызывает чувство «кайфа», которое провоцирует людей употреблять марихуану для удовольствия и расслабления. СBD почти не имеет психотропного действия — это вещество обезболивает, расслабляет и тормозит. В медицинском каннабисе преобладает именно СBD.Медицинский каннабис обычно содержит большее количество СBD, чем рекреационный, который, в свою очередь, содержит больше THC. Это означает, что люди принимают рекреационный каннабис главным образом для достижения эффекта. В то же время медицинский каннабис, как правило, сложно найти на черном рынке, ведь продают марихуану с психоактивным эффектом. То есть «рекреационную» — ту, которую используют без медицинского обоснования.Медицинская марихуана не вызывает чувство "кайфа" / Фото: UnsplashВ странах, где разрешена торговля каннабисом, купить медицинскую марихуану можно с 18 лет, а рекреационную (развлекательную) — только с 21. Причем может быть разрешен лишь один вид — медицинский. Хотя в законе могут указываться определенные обстоятельства, когда люди моложе 18 лет могут подать заявку на медицинскую марихуану.Марихуану относят к «легким» наркотикам. National Institute of Drug Abuse (США) говорит о том, что, как показывают исследования, значительное количество людей, которые ее употребляют, не начинают пробовать более «тяжелые» наркотические вещества. С другой стороны, исследования на грызунах показали, что регулярное употребление ТГК провоцирует усиленную реакцию на вещества, которые вызывают привыкание (морфий, никотин).Исследователи из этого же института говорят о ряде физических побочных эффектов, которые могут быть вызваны марихуаной:Медики не советуют беременным употреблять каннабис / Фото: UnsplashВ одном из исследований немедицинский персонал диспенсариев (заведений, продающих марихуану) рекомендовал марихуану беременным женщинам от тошноты, однако медицинские эксперты предостерегают от этого. Американские ученые доказали, употребление марихуаны во время беременности связано с рождением детей с маленьким весом и повышенным риском возникновений проблем с мозгом и отклонениями поведения у новорожденных. Если женщина употребляет травку во время беременности, каннабиоиды могут внутриутробно влиять на мозг ребенка, который еще только формируется. Такие дети вероятнее других будут иметь проблемы с памятью, вниманием, иногда мышлением. Некоторые другие исследования показывают повышенный риск преждевременных родов.В медицинских целях легализовали марихуану Панама, Перу, Израиль, Дания, Австрия, Турция, Россия, Финляндия, Италия, Замбия, Македония, Польша, Швейцария, Зимбабве. А полный легалайз на марихуану ввели Уругвай и Канада. Еще в 30 странах мира она разрешена частично. Медицинская марихуана разрешена в 33 штатах и в округе Колумбия в США. Некоторые из них разрешают ограниченное использование, а в некоторых разрешена и рекреационная марихуана.В Нидерландах, вопреки распространенному мифу, употреблять марихуану на улицах нельзя — это нужно делать в специально отведенных кофешопах. Хранить, производить и продавать любые наркотики в этой стране запрещено. За хранение до 30 г конопли грозит штраф — административное наказание.Во многих странах медицинская марихуана давно легализирована / Фото: UnsplashНапомним, что в Украине суд впервые вынес оправдательный приговор мужчине, который выращивал дома канабис в медицинских целях. Употребление этого вещества помогает 44-летнему мужчине избавиться от боли в суставах. Также NV.ua публиковал интервью с мужчиной, который уже 20 лет выращивает для себя марихуану, чтобы бороться с почечной недостаточностью.