Блокировка карт, финмониторинг и торговля криптовалютами: что советуют банки украинцам

На сайте «Минфина» ощутимо увеличилось количество жалоб на блокировку счетов банками. В большинстве случаев финансисты не раскрывают причин такого решения, что вызывает волну негодования клиентов. Однако, это не единственная проблема, с которой приходилось иметь дело потребителям финуслуг. Как банки портили нервы своим клиентам и потом улаживали конфликты — читайте в свежем обзоре «Минфина».

В прошлом месяце читатели оставили на сайте 352 жалобы на работу финучреждений. Банкиры помогли с решением проблем только в 98 случаях.

Больше всего досталось банку с самой широкой клиентской базой — Приватбанку . В разделе « Отзывы » на финучреждение пожаловался 91 пользователь. Банк смог успешно закрыть 31 заявку.

. В разделе « » на финучреждение пожаловался 91 пользователь. Банк смог успешно закрыть 31 заявку. Следующим, в адрес кого в октябре также «прилетело» немало неприятных рассказов, стал monobank . Он не оправдал надежд 42 клиентов. За месяц банк смог «разрулить» 19 проблемных ситуаций.

. Он не оправдал надежд 42 клиентов. За месяц банк смог «разрулить» 19 проблемных ситуаций. Замыкает тройку банков с большим количеством претензий со стороны клиентов А-Банк . Своими впечатлениями о его работе поделились 39 пользователей. Банк отреагировал в 17 случаях.

То, насколько внимательны банки к своим клиентам, влияет на их позицию в Народном рейтинге. Вот как он изменился за последний месяц.

В Народном рейтинге — минимальные изменения

Особых перестановок в Народном рейтинге за последний месяц не произошло. Свои позиции улучшил только izibank: он поднялся с 7 на 6 позицию, и потеснил Укргазбанк. Остальные — остались без изменений.

Первое место в Народном рейтинге с общим баллом 22,7 занимает А-Банк . За все время участия в ренкинге в его адрес поступило 1 396 отзывов. Банк отреагировал на 473 из них.

. За все время участия в ренкинге в его адрес поступило 1 396 отзывов. Банк отреагировал на 473 из них. Второе место удерживает sportbank . От лидера его отделяют 2,6 балла. Своим опытом пользования услугами банка поделились 544 клиента, в половине случаев банк успешно решил проблему.

. От лидера его отделяют 2,6 балла. Своим опытом пользования услугами банка поделились 544 клиента, в половине случаев банк успешно решил проблему. На третьем месте с отрывом от серебра в 0,8 баллов — monobank . На его счету уже более 3 200 отзывов. В 1 271 случае банк закрыл запросы своих клиентов.



На что жаловались читатели «Минфина» в октябре.

Sportbank массово блокирует счета: в чем причина

Блокировка и принудительное закрытие банковских счетов уже не первый месяц остается одним из главных поводов для нареканий пользователей финансовых услуг. Об этой проблеме сообщают клиенты всех банков. Но в октябре массовые жалобы посыпались в адрес sportbank. Из 21 отзыва, оставленного о работе финучреждения, 14 касались именно блокировки счета.

«Перечислил на карту со своей карты другого банка незначительную сумму. Пополнил наличными так же незначительные суммы. И банк заблокировал карту. До этого успешно пользовался, держал средства на депозите, пользовался кредитной линией. А тут такое разочарование… Ничего не объясняют. Уже три недели проводят какую-то проверку. Заблокированы 6 тыс грн…», — пишет пользователь под ником Vitolex.

История другого клиента sportbank Volodymyr Cherkasov еще более интересная. Мужчина открыл в банке счет и депозиты на сумму 1 250 000 гривен. Банк запросил доказательство источника происхождения средств.

«Предоставил им договор купли-продажи квартиры. В результате банк в одностороннем порядке решил приостановить деловые отношения и попросил предоставить реквизиты для перевода средств. Реквизиты я предоставил, деньги они не перевели. Предъявлять какие-то доказательства перевода денег отказываются, в приложении меня заблокировали (я не могу им пользоваться)», — возмущается Volodymyr Cherkasov.

Пользователь говорит, что решить проблему через службу поддержки банка не удается. Другого выхода, как жаловаться в НБУ и полицию, он не видит.

Что говорят в банке

На большинство отзывов служба поддержки sportbank реагирует кратким сообщением, в котором отмечает, что после того, как клиент предоставит банку объяснение относительно происхождения средств, проверка длится около 10 рабочих дней.

«Мы можем в приоритете рассмотреть ваш запрос, если вы предоставите ваши контактные данные для идентификации вас, как клиента, на нашу почту [email protected]», — подчеркивают в финучреждении.



Несколько более широкое объяснение оставлено только под отзывом Volodymyr Cherkasov. В службе поддержки объяснили, что по счету клиента было установлено ограничение из-за проведения проверки отделом финансового мониторинга, в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

«Наверное, ваши объяснения недостаточно убедительные, и поэтому банк решил прекратить сотрудничество с вами. Остаток средств переведен на ваш счет, открытый в другом банке, который вы указали в заявлении», — говорится в комментарии банка.



О финансовом мониторинге и причинах блокировки счетов банки, конечно, говорят неохотно, если говорят вообще, ведь этот вопрос относится к банковской тайне. И все же, «Минфин» обратился к sportbank с просьбой прокомментировать, почему именно в октябре жалобы приобрели массовый характер, и что чаще всего становилось причиной блокировки счетов.

В пресс-службе ответили, что в таком увеличении отзывов вряд ли стоит видеть что-нибудь необычное. Дело, скорее, в сезонной активности клиентов и росте популярности как портала «Минфин», так и sportbank.

Что касается причин блокировки, то чаще всего, по словам пресс-службы, она происходит из-за мошенничества и сомнительных операций.

«К последним можно отнести операции, подпадающие под регулирование законодательства в сфере отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения», — прокомментировали в финучреждении.

Банк всегда настораживает нетипичное для клиента поведение, например, если он вдруг начинает проводить операции на большие суммы или очень часто, хотя раньше этого никогда не делал. Возникает вопрос — почему и зачем. Это еще, конечно, не повод для блокировки, но определенно маркер для того, чтобы обратить внимание и принять решение. Возможно, клиент скомпрометировал свои данные или его карту украли, или какие-то другие причины.

«Все, что нужно в таком случае сделать добросовестному клиенту, — обратиться в службу поддержки. Отвечать на вопросы, которые задают сотрудники. После чего каждый клиент получает ответ о решении банка», — отметили в пресс-службе sportbank.

За что Приватбанк заморозил и не отдает клиенту 116 тыс. гривен

С блокировкой средств столкнулась клиент Приватбанка под ником Liza7. По ее словам, банк заморозил на ее счету 116 тыс. грн. Причина, озвученная женщине в финучреждении, — мошенничество.

«Когда приват заблокировал средства, он запросил происхождение средств (сразу же все документы и информация, которая была нужна с моей стороны, была предоставлена), после этого банк сказал, что этих доказательств ему недостаточно и он попросил официальный ответ со стороны полиции с подтверждением того, что я не причастна к мошенничеству», — рассказывает пользователь.



Женщине все же пришлось обратиться в полицию. После сложных и долгих бюрократических процедур ей удалось получить ответ от правоохранительных органов о непричастности к мошенническим действиям.

«После того, как я получила ответ со стороны полиции о том, что я НЕ причастна к мошенническим действиям, я написала уже второе заявление о переводе замороженных средств на мой другой банк и к этой заявке прикрепила ответ из полиции о том, что я не причастна к мошенничеству. В ответ банк придумал новый дополнительный уровень и захотел судиться», — утверждает клиент Привата.



По ее словам, каждый раз, когда она предоставляет нужные доказательства, банк придумывает дополнительные причины для того, чтобы не отдавать деньги. И это длится уже пятый месяц.

Почему клиенты попадают в немилость финмона

В Приватбанке по запросу «Минфина» с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, почему заблокировали средства, и на основании чего банк подал иск на клиента, ответили лаконично.

«Здесь подозрение в мошеннических действиях. Длится расследование. О его результатах клиент будет извещен», — сказали в пресс-службе.

Разглашать больше деталей в банке отказались, лишь заметили, что ни один клиент, который не ведет неспецифическую деятельность, которая вне нормативов, в такую ситуацию попасть не может.

Банки, как правило, не распространяются о причинах блокировки. Главный мотив — чтобы люди или бизнес не придумывали новые способы обойти требования и условия банков.

В целом, известно, что в Постановлении НБУ № 65 изложено более 70 признаков сомнительных/подозрительных операций, действий, которые могут служить основанием для прекращения отношений с человеком и закрытия его счетов. Среди тех, на что банки, прежде всего, обращают внимание при проведении финансового мониторинга, и за что блокируют клиентам счета:

Несоответствие годового оборота по счету официальным доходам владельца.

Незаконная предпринимательская деятельность, когда человек официально зарегистрирован как физлицо-предприниматель, банк его обслуживает как ФОПа, но при этом поступает множество платежей на личный счет физлица.

Когда на счет физлица часто вносятся наличные деньги (через терминал или кассу), которые впоследствии разбрасываются по группе счетов физлиц (таким образом проводится выплата «серых» зарплат).

Несоответствие финансовой операции (ее суммы, систематичности проведения) риск-профилю клиента (его официальным доходам, истории предыдущих операций, профессиональной деятельности и т. п.).

Непредоставление клиентом сведений/документов, необходимых для полной верификации его, контрагента или самой финоперации.

Рисковый характер услуг/деятельности клиента, за которые проводится оплата (сюда принадлежит, в частности, торговля криптовалютами).

Большое количество денежных переводов, особенно, если их сразу обналичивают.

Отсутствие доказательств происхождения средств.

Комиссия за неактивный счет в Ощадбанке и как ее избежать

Еще одной распространенной проблемой пользователей финансовых услуг являются неожиданно появляющиеся комиссии. Так, пользователь под псевдонимом runwild рассказал, что с его счета Ощадбанк начал взимать средства за неактивность, причем на регулярной основе — ежемесячно.

По словам автора отзыва, карта Ощада ему нужна была только для пользования «Картой киевлянина» со льготами. Раз в год он совершал с карты покупку, и никаких комиссий не начислялось.

«С февраля 2022 года я пошел добровольцем в ВСУ, до сих пор нахожусь на фронте. Ни возле меня, ни в нескольких часах езды нет ни банкоматов Ощадбанка, ни тем более отделений. Карта моя давно сгорела, и воспользоваться я ею не могу. Ехать сотни километров в отделение, чтобы простоять пару часов в очереди и закрыть счет у меня тоже нет возможности», — пишет runwild.

Комментарий банка

В пресс-службе Ощадбанка по запросу «Минфина» сообщили, что комиссия за непользование картой действует уже более 7 лет. Она действует, если по счету не было никакой активной операции в течение 12 месяцев.

Комиссия составляет 100 грн в месяц, но списывается исключительно в пределах доступного остатка средств на счете.

«То есть если на остатке 30 грн, списано будет только 30 грн; если остаток 0 грн, тогда списание не произойдет, и таким образом задолженности по счету не возникнет», — прокомментировали в Ощаде.

Для прекращения списания этой комиссии, по словам работников банка, при наличии остатка на счете, нужно пополнить счет на любую сумму. Достаточно, например, перечислить 1 грн на счет в течение 12 месяцев. Сделать это можно переводом с другого счета.

«Узнать реквизиты счета можно в контакт-центре Ощада по номеру 0800210800, или онлайн через функцию „веб-звонок“ на официальном сайте», — детализировали в пресс-службе банка.

Что касается возможности закрыть счет дистанционно, то такая, к сожалению, не предусмотрена. Это можно сделать только лично в отделении или через доверенное лицо (имея нотариально оформленную доверенность).

Проблемы клиентов monobank с картами за границей

Доступность средств на банковских картах и возможность ими рассчитаться где угодно особенно важна для украинцев, выезжающих за границу. Но от проблем не застрахован никто, клиент monobank Samal79 убедился в этом на собственном опыте, а точнее — на опыте своего ребенка.

Исходя из рассказа пользователя, его ребенок, находясь за границей, осуществлял бесконтактные платежи, физической карты на руках не было. В Европе, в частности, в Болгарии, никаких проблем не возникало, начались они в Турции.

Как только оказались в Турции, карта перестала работать. Ребенок там один, обратился в техподдержку. Ей ответили, чтобы перепривязали карту в Гугл пей, потому что пластика на руках нет. Результата нет. Все на этом помощь банка закончилась", — пишет автор отзыва.

Вмешаться и разрулить ситуацию со своей стороны Samal79 не удалось. Техподдержка отвергала его запросы, поскольку он не владелец карты.

«Ребенок в 17 лет без карты сидит за границей, банк забил», — возмущается пользователь.

Ответ банка

В пресс-службе monobank по запросу «Минфина» о причинах возникновения проблем с расчетом за рубежом ответили, что официально Турция не поддерживает оплату Apple Pay, хотя некоторые операции могут проходить, если, например, терминалы не турецких банков.

К слову, Турция — не единственная страна, где не принимают оплату через Apple Pay. Поэтому перед поездкой за границу в monobank рекомендуют проверить доступность сервисов.

«Наши котики все подскажут. И самое простое — иметь в запасе физическую карту. Сейчас с этим нет проблем — из приложения моно можно заказать пластик куда угодно. Доставка 10−14 дней, даже в Америку», — проинформировали «Минфин» в monobank.



Относительно ситуации в отзыве, то в финучреждении подчеркнули, что родителям в службе поддержки не ответили, поскольку ребенку 17 лет и для банка, по закону, это уже взрослый клиент.

«Клиенту дали рекомендации относительно его дальнейших действий, и никто никого не „кинул“», — подчеркнули в банке.

Источник: Минфин