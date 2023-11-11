Экс-участник «Дизель Шоу» резко высказался о Писаренко и Никишине, которые сбежали в Россию

Экс-участник "Дизель Шоу" Олег Иваница прокомментировал побег в Россию актеров Сергея Писаренко и Евгения Никишина, которые в начале полномасштабной войны были в Украине.

В интервью для YouTube-проекта ТСН "Наодинці" Иваница признался, что был шокирован поступком артистов. Актер не понимал, почему Писаренко и Никишин вернулись в РФ, которая враждебно вторглась в Украину, ежедневно обстреливает украинские земли и убивает невинных людей.

"Мы не переписывались. Сначала они записали обращение, что это война. Я так думаю, что молодцы. Потом, когда мне сказали, что они снова туда (в Россию – прим. ред.) переехали, это был такой шок. У Писаренко и корни же здесь (в Украине – прим. ред.)", — прокомментировал актер.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин

Иваница надеется, что Писаренко и Никишину несладко живется в РФ. В частности, россияне знают, что на самом деле Россия является агрессором и начала войну. Иваница убежден, что их каждый день "грызет совесть".

"Я совсем не завидую Писаренко и Никишину. Они сейчас живут там, они все равно знают, что живут в стране, которая убивает их близких, родственников. В той экономической системе они платят налоги. На их деньги строятся ракеты, которые разрушают страну. Мне, кажется, что совесть изнутри их просто сгрызает", — добавил Иваница.



Сергей Писаренко и Евгений Никишин

Отметим, что актеры Писаренко и Никишин, которые работали в команде "Дизель Шоу", в начале войны находились в Украине. Более того, они даже записывали видео для россиян, где рассказывали, что на самом деле происходит. Однако уже осенью прошлого года Писаренко и Никишин вернулись в Россию. Кроме того, они пошли развлекать россиян на круизном лайнере. Из состава "Дизель Шоу" актеров исключили.