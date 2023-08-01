Юмористы Сергей Писаренко и Евгений Никишин сбежали в Россию: молчат о войне и работают на страну-оккупанта

До начала полномасштабной войны в Украине в "Дизель шоу" снимались российские юмористы Сергей Писаренко и Евгений Никишин. Когда 24 февраля 2022 года Россия начала вторжение, оба они находились в Киеве. Актеры застали взрывы российских ракет, а один сняряд пробил крышу и стену дома, где Писаренко жил с женой-украинкой и детьми.

"Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из-под Киева в Таллин. Все время думал: а может зря? Наш поселок в стороне. Может пронесет… Не пронесло. Один бой изменил наш поселок и наш дом", - писал бывший актер "Дизель-шоу" в ныне удаленной публикации в Facebook.







Фото: Facebook

Также в сети появилось видео, в котором Писаренко рассказывает о гибели гражданских людей в Украине. Он призывал остановить войну, но при этом не называл Россию агрессором.

"Мы видим все, как происходит на самом деле. Нельзя называть это спецоперацией, это война самая настоящая. Над нами пролетали ракеты, взрывались снаряды, мы видели взорванный роддом, в котором должна была рождаться моя дочь. Надеяться, что бомбы летят в военные объекты - самая большая иллюзия. Погибают гражданские люди, невинные дети. Поэтому остановите эту войну, те, кто может. Иначе не будет ни России, ни Украины", - заявлял он в марте 2022 года.





В то время вступаться за "хороших русских" коллег пытался Егор Крутоголов - художественный руководитель "Дизель студио".

"Сергей Писаренко и Евгений Никишин никогда не разделяли путинские идеи. У них не было этой риторики, они не считали украинцев нацистами. Они нормальные пацаны, с которыми мы дружим лет 15-20, и никогда у них не было каких-то имперских взглядов на Украину. Они почти наши. Сергей сказал, что останется в Украине, и как был актером "Дизель Шоу", так и продолжит", - уверял он.





Фото: instagram.com/sergeypisarenko

Вскоре, однако, выяснилось, что Писаренко и Никишин благополучно вернулись в Россию и продолжили работать со своей командой КВН "Уездный город". Крутоголов выразил разочарование, но попытался оправдать поведение российских артистов страхом за семьи.

"Писаренко в Эстонии, насколько я знаю, а Женя вернулся в Россию. Я их не осуждаю, потому что никакого плохого слова об Украине я от них не слышал. Я знаю, что они боятся. И боятся не только за свою задницу, а за свои семьи. Им есть чего бояться, думаю. Они с советских времен привыкли жить в страхе от власти, и их это устраивает", - сказал он в "Гончарова Подкаст".



Фото: facebook.com/pabaduba

В РФ, однако, актеры не выглядели напуганными. Писаренко удалил со своей страницы в Facebook почти все упоминания о войне в Украине. Вместе с Никишиным и другими коллегами он выступал на круизном лайнере, который курсировал из Сочи в Турцию и Египет. Более того, в феврале 2023 года Сергей Писаренко показал свое настоящее отношение к Украине. Юморист дал российскому изданию "СтарХит" такой комментарий:

"Когда начались боевые действия на территории Украины, мы с Евгением находились в Киеве на съемках "Дизель-шоу". Мы решили побыстрее покинуть страну. Этот несчастный случай произошел на границе Украины и Венгрии. Спецслужбы Украины буквально под дулами автоматом заставили нас сказать несколько предложений против спецоперации. На ролике видно, что мы находимся в отделении полиции, за нами ростомер, Женя стоит в полуобморочном состоянии, - заявил Писаренко. - Я не эмигрировал в Эстонию. В этой стране живут мои родственники, поэтому я туда ездил. Я родился в Магнитогорске и люблю Россию. И никуда переезжать из нее не собираюсь".





Фото: facebook.com/pabaduba

Слова Писаренко подтверждаются его действиями. Вместе с Никишиным они продолжают развлекать россиян в круизах, дают концерты в российских городах, снимают рекламу для Газпрома, охотно работают на одной сцене с российскими артистами-путинистами, которые открыто поддерживают войну в Украине: Юлией Савичевой, Игорем Тальковым-младшим и другими. Об этом Писаренко рассказывает в одной из запрещенных в Украине соцсетей. Также он подтвердил, что живет в Москве, назвав ее своим домом.

Худрук Дизель Студио рассказал про Писаренко и Никишина

Егор Крутоголов отмечает, что расстались они с Писаренко и Никишиным спокойно, без скандалов, дескать актеры не испытывают агрессии и ненависти к нашей стране, но сбежали и фактически встали на сторону врага исключительно из страха. Худрук их за это не осуждает, но сотрудничать с российскими актерами не хочет.



"Писаренко в Эстонии, насколько я знаю, а Женя вернулся в Россию. Я их не осуждаю, потому что никакого плохого слова об Украине я от них не слышал. Я знаю, что они боятся. И боятся не только за свой зад, а за свои семьи. Им есть чего бояться, думаю. Россияне привыкли с своетских времен жить в страхе от власти, и их это устраивает", - подчеркивает Крутоголов.



В противовес россиянам Никишину и Писаренко он ставит белорусов Евгения Сморигина и Дмитрия Танковича - они остаются в нашей стране, осуждают войну и всячески содействуют украинским коллегам. На взгляд Крутоголова, эта позиция - более честная. "У нас в коллективе были россияне и белорусы. Белорусы остаются и делают большое дело. Хотел поблагодарить Женю Сморигина и Дмитрия Танковича за их позицию, за их любовь к Украине. Дима уже лучше меня разговаривает на украинском. И Женя это делает", - рассказывает худрук Дизель Студио.