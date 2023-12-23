«Дизель Шоу» впервые отреагировали на скандал вокруг их номера об украинцах в оккупации

В "Дизель Студио" впервые отреагировали на шквал критики их номера "Святой Николай против оккупантов" в новогоднем выпуске "Дизель Шоу".

На своей странице в Facebook шеф-редактор проекта Алексей Бланар рассказал, что он именно тот человек, который согласовывает все номера "Дизель Шоу". А также подчеркнул, что он не понаслышке знает, что такое оккупация. Ведь в течение 17 дней пробыл в ней вместе с семьей:

"Это именно я провел с семьей 17 дней в оккупации. С женой, тремя детьми и одной из наших актрис. И две собаки с нами было, одну из которых застрелили оккупанты. Провели без еды, без воды, без света, без тепла и практически без связи. На улице было -10, а в доме +10. Под дулами автоматов, танками и БТРами под воротами, с прилетами и взрывами каждый день и каждую ночь", – рассказал Бланар.

Он также поделился, что их дом трижды грабили. Российские оккупанты искали у него "деньги, алкоголь, наркотики, машину и оружие", которое он до сих пор держит наготове против наших врагов.

В "Дизель Студио" прокомментировали скандал / Фото: facebook.com/Алексей Бланар

Вместе с тем, шеф-редактор "Дизель Студио" Алексей Бланар довольно эомционально, в грубой форме ответил всем тем, кто раскритиковал номер "Дизель Шоу" "Святой Николай против оккупантов".

"И поэтому я очень конкретно, на понятном им языке, могу пообщаться с каждым, кто написал кривое слово о номере "Святой Николай против оккупантов". Каждой супермамочке-хайполовке, каждому хейтеру из ботофермы известно кого (79% пишут на вражеском языке), каждому говножурналисту, который за грант готов родную маму облить грязью, каждому говноредактору, которая уже давно целует Сатану в жопу, каждому диванному критику", — написал шеф-редактор "Дизель Студио".

Алексей Бланар / Фото: facebook.com/Алексей Бланар

Напомним, что критика в сторону "Дизель Шоу" вылилась после их номера "Святой Николай против окупантов", который они показали на недавнем концерте. В нем изобразили находящуюся в оккупации украинскую семью. В свою очередь, пользователи захейтили этот номер. По мнению украинцев, сейчас в целом тема об оккупации и украинцах, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях, не является удачной для шуток.

Видео скандального номера