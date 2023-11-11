Партизаны на России впервые пустили поезд под откос, менее чем в 200 км от Москвы. ВИДЕО

На России в Рязанской области после подрыва железной дороги с рельсов сошли 19 грузовых вагонов. Это первый случай, когда поезд пустили под откос так близко к Москве. До этого подобные диверсии случались дальше от столицы.



В 7:12 утра в Рязанской области на перегоне Рыбное — Блок пост сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, незначительные травмы получил помощник машиниста. Об этом сообщили в Московской железной дороге, где сказали, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц». Mash опубликовал видео, на котором слышен взрыв и это издание утверждает, что он произошел на железнодорожном полотне. В семи пущенных под откос вагонах были минеральные удобрения.



Это первая диверсия со сходом состава на железной дороге, произошедшая так близко к Москве. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, инцидент произошел на станции Дягилево (от нее до МКАД около 169 км). До этого подрывы случались дальше от Москвы.



До схода поезда под Рязанью самым близким к столице регионом, где произошли две диверсии со сходом вагонов, была Брянская область. 1 мая стало известно, что на перегоне Рассуха — Унеча из-за подрыва железной дороги сошел с рельсов грузовой поезд из 60 вагонов. 2 мая 2023 года под откос отправили поезд в Брянской области на перегоне Снежетская — Белые Берега.



При этом недалеко от Москвы и в самой столице уже совершали диверсии на железной дороге, но они не приводили к сходу вагонов с полотна. Например, в июне этого года на перегоне Ростокино – Владыкино (МЦК) в Москве неизвестные подожгли железнодорожное оборудование. В январе в подмосковном Чехове ФСБ задержала трех восьмиклассников за диверсию на железной дороге. В мае на железнодорожных путях в Петербурге неизвестные устроили две диверсии. Также в мае на железной дороге в Тульской области неизвестные подожгли аккумуляторный шкаф, который отвечает за резервное питание устройств, предупреждающих столкновение поездов.

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Как писала «Медиазона», к середине апреля 2023 года по делам о диверсиях на железных дорогах были возбуждены уголовные дела в 21 регионе России, по ним были задержаны не менее 66 человек. Согласно материалам дел, в большинстве случаев целью диверсий были релейные шкафы, внутри которых находится оборудование, с помощью которого регулируется движение поездов. Почти все задержанные по этим делам — школьники или студенты по возрасту: треть из них несовершеннолетние, старше 25 лет всего несколько задержанных. 51 из 66 известных фигурантов был задержан с начала января этого года, писало издание.