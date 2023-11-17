Мобилизация в Украине по новому: предлагают забирать на войну по письменному согласию — кого это касается

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Ноябрь » 17 » 15:28:04
В Верховной Раде депутаты предлагают изменить правила мобилизации и забирать на войну против России только по письменному согласию. Также предлагается предоставить возможность освобождаться со службы по собственному желанию некоторым категориям.
В Украине хотят изменить правила мобилизации во время военного положения. Законопроект №10209 зарегистрировали в Верховной Раде. Среди прочего предлагается мобилизовать по письменному согласию. Призывать тех, кто имеет отсрочку или бронирование, работников правоохранительных органов. А также освобождаться со службы по собственному желанию и привлекать безработных к работам по восстановлению инфраструктуры.
Автором проекта закона является народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.
Проектом закона предлагается призывать граждан на военную службу во время мобилизации, учитывая морально-волевые качества и письменное подтверждение готовности защищать страну с оружием в руках.
“Законодательство позволяет принудительно мобилизовать всех граждан военнообязанного возраста и состояния здоровья, кроме тех, кто имеет отсрочку или забронирован. Однако, по моему убеждению, это неадекватные нормы, исключительно вредящие. Поэтому я уже не впервые предлагаю изменения, которые заставят ТЦК СП искать и мобилизовать именно готовых и физически и морально встать на защиту страны, а не всех подряд для количества”, — прокомментировал сайту ТСН.ua автор законопроекта Георгий Мазурашу.
По его мнению, нет смысла мобилизовать гражданина, если он морально не готов защищать страну.
“Ведь как отмечают добровольцы, из-за таких загнанных угрозами и принуждением в армии сплошные проблемы. Они отказываются выполнять приказы, покидают позиции, бегут, сдаются в плен", — говорит нардеп.
Законопроектом также предлагается мобилизовать военнообязанных, имеющих право на отсрочку или забронированные по их согласию и при условии, что они имеют опыт работы в государственных структурах в течение не менее двух лет. В случае, если они занимали должности, которые предусматривали использование огнестрельного оружия и имеют опыт.
"Такие изменения, в случае их принятия, позволяют призывать на военную службу представителей охранных ведомств, полицейских, работников прокуратуры, Службы безопасности Украины со сроком на шесть месяцев", — пояснила в комментарии сайту ТСН.ua адвокат Марина Бекало.
По словам Георгия Мазурашу, это, в частности, касается молодых пенсионеров правоохранительных органов. К примеру, пенсионеров МВД.
"Которые большую часть жизни имели дело с оружием, а теперь, будучи военнообязанным возрастом и состоянием, почему-то не призываются на военную службу во время мобилизации", — прокомментировал нардеп.
Законопроектом предусмотрена возможность привлекать до 30% личного состава правоохранительных органов в ряды ВСУ. Такие изменения обеспечат возможность ротации военнослужащих, призванных во время мобилизации, которые проходят службу более шести месяцев.
"Сроком до шести месяцев на правовых началах мобилизации, в том числе для обеспечения ротации мобилизованных, которые служат без ротации более шести месяцев", — рассказал в комментарии ТСН.ua Георгий Мазурашу.
Кроме того, законопроектом предлагается возможность освобождаться с военной службы следующим категориям:
“Указанные категории военнослужащих смогут освободиться по собственному желанию, в случае представления рапорта о нарушении их прав как военнослужащих и нерешении поднятых в нем вопросов, соответствующих полномочиям командиров (военных должностных лиц), в течение семи дней от зафиксированного дня подачи рапорта или отсутствия ответа на рапорт”, – рассказала Марина Бекало.
Законопроектом также предусматривается предоставить право военнослужащим, проходящим службу по призыву во время мобилизации, освободиться по собственному желанию. В случае, если мобилизованный относится к категории граждан, согласно статье 23 Закона о мобилизации не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
"В частности это важно для лиц с инвалидностью, студентов и аспирантов дневной формы обучения, преподавателей учебных заведений, забронированных работников. Они не подлежат мобилизации, но это не значит, что их не призывают вообще, сколько таких случаев. Кроме того, получить статус человека с инвалидностью или стать студентом, аспирантом можно уже после того, как мужчину мобилизовали”, — отметила ТСН.ua Марина Бекало.
Безработные граждане, которые находятся в запасе и не призваны на военную службу или не привлечены к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, предлагается привлекать к восстановлению пострадавшей в результате военных действий инфраструктуры или обеспечения работы других секторов экономики.
"Речь о том, чтобы безработных (не работающих минимум на 0,75 ставки или не занимающихся предпринимательской деятельностью), которые отказываются служить, воевать, можно было мобилизовывать на работу, в том числе на восстановление пострадавшей от военных действий инфраструктуры", — прокомментировал сайту ТСН.ua Георгий Мазурашу.
Военнообязанным во время военного положения хотят разрешить изменять место регистрации, однако в течение трех дней после этого необходимо будет известить о соответствующих изменениях ТЦК СП.
А также разрешить покидать место жительства на период до семи дней без уведомления об этом руководителя ТЦК СП.