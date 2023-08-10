В Украине мужчинам могут разрешить писать отказ от мобилизации – детали

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9566, который вносит изменения в Закон о мобилизации. Предлагается мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать, привлекать к работе на экономику. В случае принятия документа военнообязанные смогут писать отказ от мобилизации по личным или религиозным убеждениям.

Инициатором законопроекта является народный депутат от "Слуги Народа" Георгий Мазурашу.

Законопроект может снять социальное напряжение

По его мнению, такие изменения позволят повысить мотивацию граждан к защите страны, снять социальное напряжение, способствовать поддержке и укреплению экономики и обороноспособности.

По словам Мазураша, участники боевых действий обращают внимание, что на передовую направляют немотивированных, мобилизованных принуждением граждан, которые на фронте "приносят лишние проблемы".

"Если внести предложенные изменения, "военнослужащие" смогут сконцентрироваться на работе с мотивированными патриотами, а другие граждане, без нужды бежать и прятаться от повесток, будут работать на экономику, а значит и на обороноспособность. Это реалистичный, мудрый и прагматический подход, который неизбежно даст комплексный положительный эффект и позволит нам быть более сильными в противостоянии против российской агрессии", – считает нардеп.

Изменения будут касаться граждан, которые еще не были призваны

Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН.ua, что законопроектом № 9566 предлагается привлекать граждан, которые еще не были призваны на военную службу во время мобилизации, к выполнению работ, имеющих оборонительный характер.

При этом проектом предусматривается, что граждане, официально трудоустроенные не менее 0,75 ставки или осуществляющие предпринимательскую деятельность и своевременно уплачивающие предусмотренные законодательством налоги и сборы, не могут быть привлечены к выполнению работ оборонного характера.

“Привлечение граждан к работам оборонного характера в случае принятия этого законопроекта возлагается на Территориальные центры комплектования социальной поддержки (ТЦК и СП). Как это будет происходить, и по какой процедуре, проект соответствующего алгоритма не предусматривает”, – отметила ТСН.ua адвокат.

Военнообязанным дадут возможность написать отказ от мобилизации

Проектом лишь отмечается, что граждане должны в письменном виде подать заявление в ТЦК об отказе от мобилизации по личным или религиозным убеждениям. В противном случае они будут призваны на военную службу в общем порядке.

С гражданами, подавшими письменное заявление об отказе от мобилизации по личным или религиозным основаниям и готовым быть привлеченными к выполнению работ, будут заключать соответствующие рабочие контракты с оплатой не менее размера минимальной заработной платы на предприятиях оборонного назначения или других секторов экономики по месту жительства (или в других регионах по письменному согласию).

“При этом законопроект не регулирует вопрос о зачислении в страховой и трудовой стаж периода выполнения работ оборонного характера по таким контрактам. Проект однозначно нуждается в доработке”, – считает Марина Бекало.



Законопроектом также вводится обязанность призывников, военнообязанных и резервистов явиться в течение семи суток по месту нахождения на военном учете в ТЦК в случае объявления общей мобилизации для уточнения учетных данных.

“Интересно, что сейчас в Украине идет общая мобилизация, которая уже была объявлена указом президента еще 24 февраля 2022 года, и сроки проведения мобилизации продолжаются каждые 90 суток. Каким образом будет реализована эта обязанность, учитывая, что объявления мобилизации уже не будет, а будет только его продление, неизвестно”, – говорит ТСН.ua адвокат.

Полиция сможет доставлять нарушителей до ТЦК

Кроме того, проектом закона вводятся полномочия Национальной полиции доставлять нарушителей правил военного учета, а также законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в ТЦК. В таком случае ТЦК должна подать в полицию соответствующее обращение, а дальше полиция должна доставить такого нарушителя в ТЦК.

Проектом также возлагается на ЖЭО, ОСМД или другие организации, обслуживающие жилые дома, обязанность подавать в ТЦК сведения о призывниках и военнообязанных, а также полномочия вручать призывникам и военнообязанным повестки о вызове в ТЦК СП и содействовать прибытию по вызову.

Как будет происходить процесс мобилизации

Следовательно, если проанализировать законопроект №9566 с учетом действующего профильного законодательства, процедура привлечения к работам оборонного характера, в случае принятия проекта, будет выглядеть примерно следующим образом:

Военнообязанный появляется в ТЦК СП по повестке в рамках мобилизационной кампании в общем порядке.

по повестке в рамках мобилизационной кампании в общем порядке. В дальнейшем ТЦК СП должен взять гражданина на военный учет (если он не состоял на учете) и направить на военно-врачебную комиссию (ведь это требования правил военного учета).

(ведь это требования правил военного учета). В случае отсутствия права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации такой военнообязанный подлежит мобилизации, если он не подал письменное заявление об отказе от мобилизации по личным или религиозным основаниям, и о готовности быть привлеченными к выполнению работ оборонного назначения.

от мобилизации по личным или религиозным основаниям, и о готовности быть привлеченными к выполнению работ оборонного назначения. В таком случае военнообязанного засчитывают в запас и заключают с ним рабочий контракт на выполнение работ с предприятием оборонного назначения или других секторов экономики. При условии, если он не состоит в трудовых отношениях по ставке не менее 0,75% или ФЛП, надлежащим образом выполняющим налоговые обязательства.



Сейчас законопроект предоставлен для ознакомления Верховной Радой.

Напомним, глава Института будущего и бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил продлить ограничение выезда за границу мужчинам призывного возраста минимум на три года после окончания войны.