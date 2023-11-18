Как на России сносят памятники, мемориалы репрессированным и возвращают бюсты Сталина

После 24 февраля 2022 года в России, по данным экспертов из «Мемориала», разрушили не менее 22 памятников и мемориалов ссыльным, узникам польского восстания, финским солдатам. Последним, в октябре этого года, пропал мемориал жертвам советских репрессий во Владимире. При этом у крупнейшего сохранившегося мемориального комплекса жертвам политических репрессий под Тверью российские власти устанавливают бюст Сталина, а в европейском Калининграде — памятник «вешателю» Муравьеву, подавившему польское восстание. Кому помешали памятники репрессированным иностранцам, зачем возвращают бюсты Сталину и что делать с монументами участникам войны с Украиной — в материале «Верстки».

«Буквально два года назад мы жили совсем в другой стране»

— Я помню особую мрачную атмосферу этого места, ранняя весна, пасмурная погода, периодически вой сирены за стеной централа и ответный гул из собачьего лая там же. Настоящая русская хтонь. Недалеко от мемориала располагается небольшой выход для сотрудников ФСИН, откуда они поодиночке выбегают покурить, — описывает место, где находился мемориал жертвам советских репрессий, активист из Владимира Иван.

На полутораметровой кирпичной стене висели мемориальные таблички с именами репрессированных иностранцев и военнопленных, погибших в стенах владимирской тюрьмы в советское время. На памятных досках были написаны имена министра иностранных дел Литвы Мечисловаса Рейниса, польского политика Яна Янковского, эстонского генерала Йохана Лайдонера, архимандрита Украинской греко католической церкви Климентия Шептицкого и японских военнопленных.

Памятник репрессированным иностранцам и военнопленным во Владимире до демонтажа. Фото: личная страница священника Ильи Астапова в Facebook.



13 октября памятник, установленный на месте братской могилы на Князь-Владимирском кладбище, демонтировали. Об этом в Facebook сообщил священник греко-католической церкви Илья Астапов.

Кладбище, где находился мемориал, старейшее во Владимире, там уже давно не хоронят людей. По словам местного активиста, кладбище «не похоже по ухоженности на европейское», часть могил разрушено, к некоторым сложно пройти. Сам мемориал был у стены действующей тюрьмы, известной как Владимирский централ.

После начала войны в Украине активист приходил к теперь уже снесенному мемориалу весной прошлого года. О разрушении памятника Иван узнал от своего приятеля, но не поверил его слова: «Я подумал, невозможно снести настолько знаковое историческое места для региона». Но потом Иван увидел фото, понял, что сказанное другом — правда, и сообщил о произошедшем местным журналистам.

По словам активиста, за мемориалом власти не ухаживали, иногда свечи и цветы туда приносили горожане. Большинство жителей Владимира не заметило пропажу, а те, «для кого это памятное место действительно важно — испытали чувство страха».

«Сегодня они берутся за памятники и учебники, а завтра контроль властей станет ещё более тотальным. Буквально два года назад мы жили совсем в другой стране. Каждый раз, когда я посещал это место, я думал о том, насколько важна каждая живая душа, не оказавшаяся забытой жертвой, на местном мемориальном комплексе. Потому с начала всем известных событий мне стало страшно, что историю снова перепишут, а люди останутся забытыми», — рассказывает Иван.

Мемориальные доски расстрелянным полякам и советским репрессированным на здании Тверского медуниверситета (с 1930 — 1950 здание управления НКВД), снятые представителями НОД. Фото: mapofmemory.org.

По словам исследовательницы памяти из «Мемориала» Александры Поливановой, до начала полномасштабной войны они фиксировали редкие нападки на «память» о репрессированных иностранцах. Например, в 2020 году представители НОД, по требованию прокуратуры, сняли мемориальные доски с Тверского медуниверситета (с 1930 — 1950 здание управления НКВД), установленные в память о расстрелянных поляках и советских репрессированных. Сейчас же кампания по исчезновению памятников идет по всей стране, причем, в большинстве случаев, виновники вандализма неизвестны, а полиция бездействует. Экспертка убеждена, что разрушения и демонтаж памятников «осуществляются хоть и не руками, но по указке властей».

«После публикации всех книжек и фильмов о сталинском терроре делать вид, что вообще ничего не было, уже как-то трудно. Неприлично взять и сказать: нам это больше не нужно. Незаметно убрать все памятники, чтобы их больше не было, государству легче и проще», — считает экспертка.

«Памятники, которые помнят о государственном насилии, государству не нужны»

Памятники иностранцам теперь пропадают регулярно, чаще всего, по несколько мемориалов в месяц. География сносов и разрушений обширна, большинство известных случаев зафиксированы в 2023 году. Например, в июне в Свердловской области в деревнях Костоусово и Озерный пострадали сразу два памятника польским ссыльным, с них сняли все таблички на польском и русском языках, медальон Божьей Матери и фигурка Христа.

По словам президента Польского общества «Полярос» Марины Лукас, памятник в Озерном был установлен в 1998 году, в Костоусово — в 2007, в основном, на средства поляков, которые будучи детьми, были в ссылке в этих деревнях. Сами таблички привезены из Польши, за их установку родственники погибших платили местным жителям, госбюджет никогда не был задействован.

Демонтированный памятник ссыльным полякам-каторжанам в поселке Речка Мишиха в Бурятии. Фото: Люди Байкала.

Марина Лукас вместе с членами польского общества как минимум дважды в год ездила к ныне разрушенным памятникам. «Чаще всего мы приезжаем в конце ноября или ранней весной, когда снега по колено и приходится прокапывать себе дорогу. Тем острее можно прочувствовать состояние тех людей, в большинстве своем женщин, стариков и детей, которых привезли на станцию Костоусово в феврале 1940 года. Заслуживают ли эти люди того, чтобы памятники над их могилами были разрушены? У граждан, имеющих польское происхождение, такая ситуация вызывает большое беспокойство. Жители этих сёл считали, что пребывание поляков на их территории, это часть их истории, памяти», — пояснила «Вёрстке» Марина Лукас, уточнив, что в годы установки памятников местная администрация никак этому не препятствовала.

Лукас уточнила, что по факту вандализма местное УВД возбудило дело, но вскоре его закрыли в связи «с невозможностью установления вандалов». На данный момент члены общества не ведут переговоров с представителями власти по поводу ремонта и восстановления памятников, но собираются самостоятельно восстановить утраченные таблички — пока в бумажном заламинированном варианте.

Одними из первых, еще в ноябре 2022 года, пострадали мемориалы репрессированным полякам, установленные в Томской области.

Тогда в Дня независимости Польши неизвестные сняли мемориальную табличку со стелы в Сквере памяти в Томске. Потом в селе Белосток неизвестные срезали металлический крест и сорвали мемориальные таблички с памятника репрессированным. Вандалы повредили памятник в поселке Полозово. Сломали крест и разбили мемориальную доску с именами поляков, расстрелянных в поселке во время репрессий в 1938 году. Памятник был открыт в 2003 году по инициативе родственников расстрелянных поляков.

Жительница Томска Арина (имя изменено по просьбе героини) посещает памятники репрессированным полякам, установленным в регионе, на протяжении трех лет.

«Есть люди в моем окружении, которые поддерживают режим, и это удивительно, они казались мне умными, добрыми людьми, они занимаются благотворительностью и поддерживают это безумие. Договорились с единомышленниками, что 11 ноября (День независимости в Польше) поставим цветы и лампадку к мемориалам. Участие в таких мероприятиях помогают мне не сойти с ума», — рассказала девушка.

Бороться за восстановление памятников Арина не готова, говорит, что не хватает смелости на это, но при возможности сделает пожертвование на восстановление креста в Белостоке.

«Памятники, которые помнят о государственном насилии, государству не нужны»

В сентябре в Якутске пропал памятник ссыльным полякам, установленный в 2002 году. Еще летом с каменных мемориальных плит исчезли памятные таблички с именами поляков, внесших вклад в освоении Якутии, позже исчез и сам каменный ансамбль. Кто организовал демонтаж и по каким причинам — неизвестно. Тогда же в Красноярске снесли памятник чехословацким легионерам, установленный в 2006 году на Троицком кладбище.

Памятник ссыльным полякам в Якутске до демонтажа. Фото: newsefir.net.

В конце августа стало известно о разрушении девятиметрового памятника репрессированным полякам в районе поселка Рудник в Воркуте. Памятник был установлен в 1997 году на средства поляков, мэрии и местных предпринимателей. Имена вандалов неизвестны, местное МВД отказалось от возбуждения уголовного дела, ссылаясь на отсутствие «следов воздействия на конструкцию посторонними предметами». Согласно версии правоохранителей, стела упала из-за сильного ветра. По версии местного депутата от партии «ЛДПР» Александра Кузь, памятник был разрушен усилиями неизвестных, повредивших бетонное основание и крепежную арматуру мемориала.

В июле с Левашовского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге пропал памятник репрессированным полякам.

В июне, в поселке Речка Мишиха в Бурятии неизвестные разрушили памятник ссыльным полякам-каторжанам, погибшим после восстания в 1866 году. Деревянный полутораметровый крест с мраморной табличкой установили на бетонном холме, обложенном крупными камнями, в 2001 году. Средства на возведение мемориала выделили польские власти. Памятный крест стоял за пять километров от предполагаемого места массового расстрела.

В мае памятник репрессированным литовцам и полякам снесли в селе Пивовариха Иркутской области. Мемориал (памятник и крест) на месте массовых расстрелов в период большого террора установили в 1989 году на собранные жителями средства. В 1930‑е неподалеку от села размещалась зона НКВД.

В апреле стало известно о сносе мемориала репрессированным полякам и литовцам в заброшенном поселке Галяшор Пермского края. Памятник из арматуры и бетона был установлен в 2016 году на средства литовцев, в том числе, родившихся в Галяшоре. На памятнике выгравированы имена литовских и польских спецпереселенцев, погибших в поселке, в который иностранцев семьями свозили для заготовки леса. Инициатором установки мемориала стал Антанас Гуркшнис, которого будучи ребенком вместе с родителями направили в поселок. По какой причине и кто снес в нежилом поселке памятник, неизвестно.

Пустой постамент после демонтажа двух памятников финским солдатам в Приозерске. Фото: скриншот видео ВКонтакте, vk.com/prio_rio.

«Памятники, которые помнят о государственном насилии, государству не нужны. Чаще всего это касается тех преступлений советской власти, которые показывают их имперский характер, когда жертвами преступлений становились поляки или литовцы. Но мы замечаем, что пропадают и памятники преступлений царской России, например, польским восставшим, которых сослали в Сибирь. Примечательно, что их советская власть воспевала, указывая на то, что они боролись с царизмом. А при нынешней власти за то, что они поляки, за то, что они посмели бороться с имперской властью, этот памятник снесли», — поясняет исследовательница памяти из «Мемориала» Александра Поливанова.

Также в этом году были демонтированы два памятника финским солдатам, уроженцам Кякисалми (Приозерск) и Койвисто (Приморск), погибшим во время советско-финской и Второй мировой войн. В обоих случаях установка памятников финансировалась финской стороной, первый памятник демонтировали неизвестные, второй — по решению суда.

«Снести, нельзя оставить»

Политолог и исследовательница Агнешка Каневска считает, что уничтожение памятников репрессированным в России является реакцией на то, что «российская пропаганда называет уничтожением поляками памятных мест советских воинов: кладбищ и могил». Каневска исследовала жизнь ссыльных и репрессированных поляков на территории Сибири.

«Российская пропаганда сознательно объединяет две темы: воинские кладбища и памятники, прославляющие сталинизм, советский тоталитаризм. На территории Польши находится множество кладбищ советских солдат, Польша никогда не допускала уничтожения могил, они содержатся на польские государственные деньги, и за ними хорошо ухаживают. Уничтожение польских памятников, посвященных жертвам сталинских репрессий, а также памятников в честь исследователей и ученых, которые много сделали для развития регионов Сибири, вызывает внутреннюю боль, потому что на российской земле просто лежат безымянные люди — поляки, которые были депортированы в Россию, которые были репрессированы системой, и сегодня современная система хочет отнять у них даже это пространство памяти в виде символического памятника», — пояснила «Верстке» исследовательница.

По словам исследовательницы, в 2022 году в Польше демонтировали танки и пушки, установленные на постаментах рядом с кладбищем советских офицеров, при этом ущерба самому кладбищу не нанесли.

«Памятники, прославляющие сталинизм и рассказывающие об освобождении Польши от фашизма, демонтируются, потому что Советский Союз не принес Польше освобождения, а лишь сменил одну оккупацию на другую. Освобождение поляков от фашистской Германии означало, что еще тысячи польских граждан были убиты, арестованы и депортированы вглубь СССР. Именно поэтому в Польше нет места памятникам сталинизму», — резюмировала Агнешка Каневска.

С мнением Агнешки согласна и исследовательница из «Мемориала». «В Польше, Латвии, Эстонии и Литве советские памятники убирают, потому что это памятники насилию и порабощению. Советский солдат, которого позиционируют как освободителя в тех странах, им не являлся, напротив, он был тем, кто установил там пятидесятилетнее рабство», — отмечает она.

«Тот, кто ставит ему памятник, в реальности не хотел бы оказаться при Сталине»

На фоне разрушений и сноса мемориалов иностранным репрессированным в стране наблюдается рост числа памятников Сталину, устраивавшему эти репрессии. По данным канала «Можем объяснить», сейчас в России, в общественных местах (без учета музеев) установлено не менее 110 памятников Сталину. Из них с советских времен сохранились лишь 9%, подавляющее большинство монументов (91%) установлено с начала президентства Путина. После 2014 года темпы возведения фигур Сталина увеличились вдвое, сейчас памятники установлены в 40 регионах России.

Церемония открытия памятника Иосифу Сталину в Волгограде около Сталинградского обкома КПРФ в честь 140-й годовщины со дня рождения Иосифа Сталина 20 декабря 2019 года. Фото: Артем Краснов/Коммерсантъ.

По словам исследовательницы Поливановой, памятники Сталину стали сносить сразу после его смерти, а возвращение мемориалов началось после 2005 года, тогда в России сменилась официальная риторика восприятия Второй мировой войны и участия Советского союза в ней.

«Тогда вместо пафоса победы союзников осталась только победа Советского союза и победа не над национал-социалистами, а над Германией, главным преступлением которой были не бесчеловечный режим, преследование евреев, гомофобия, а только то, что она посмела напасть на нашу страну. Тут роль Сталина как такого вождя народа, который объединил советских граждан для победы над захватчикам, оказалась к месту, она оказалась близка и роли Путина как объединителя, собирателя земель», — объясняет Александра.

В большинстве случаев бюсты Сталину устанавливают не в мегаполисах, а наоборот, в маленьких городах и поселках.

В августе этого года восьмиметровый Сталин появился на территории завода «Микрон» в Великих Луках Псковской области. Изначально памятник предназначался для установки в Волгограде, но от проекта отказались местные власти, позже монумент предлагали расположить в Московской или Воронежской областях, но и там власти не согласовали проект. Установка Сталина на территории завода вызвала неоднозначную реакцию местных жителей, одни посчитали монтаж монумента необходимым решением, другие — устрашающим и неуместным.

Местная жительница Рита (имя изменено по просьбе героини) негативно отнеслась к появлению Сталина в ее родном городе. Деда и прадеда девушки репрессировали и раскулачили. По мнению Риты, в большинстве своем местные жители поддержали установку памятника из-за необразованности.

«Крайне негативно наш народ относится не к Сталину, а к репрессированным и раскулаченным. Говорят, просто так не расстреливали и не отбирали имущество. Мой дед и прадед реабилитированы, но здоровье, семью это не вернуло, не говоря уже о достатке. Моя позиция по Сталину не стыкуется с идеологией большинства. Поддержка террора — это очередная глупость обреченных на нищету и вымирание жителей города», — заключила девушка, добавив, что, вероятно, памятник предназначен для запугивания сотрудников завода.

Памятник Иосифу Сталину, установленный в августе 2023 года на территории завода «Микрон» в Великих Луках. Фото: Елена Вах/Коммерсантъ.

Другой местный житель Дмитрий считает установку памятника неоднозначным и несвоевременным действием.

«Это весьма неоднозначное решение для общества, в котором нет единого мнения по отношению к товарищу Сталину. Полагаю, в этой стране неплохо бы привести в порядок и содержать в подобающем виде те памятники, что уже имеются. Великолукская крепость тому подтверждение», — отметил мужчина.

По мнению Поливановой, установкой памятников Сталину чиновники хотят показать идею доминирования государства над человеком.

«Те, кто ставит ему памятник, в реальности не хотел бы оказаться при Сталине. Скорее, это символ силы государства, мощи, государственной гегемонии над человеком», — заключает исследовательница.

Один из последних памятников гегемонии установили на территории мемориального комплекса «Медное» в Тверской области, тут появились бюсты Сталина, Кирова, Калинина и других исторических фигур, причастных к репрессиям. В то же время в «Медном» захоронено порядка 6 300 польских военнопленных, расстрелянных в годы большого террора. Мемориальный комплекс был открыт как символ примирения между Россией и Польшей, сейчас это филиал Музея современной истории России.

По словам исследовательницы, в «Медном» давно идет идеологическая война. «Просто взять его и снести, это будет полный разрыв отношений с Польшей. Но вот сейчас там установили памятник Сталину и их риторика какая: ну вот Сталин организатор этих репрессий, поэтому мы должны ему тоже памятник поставить. Сотрудницы „Медного“ даже не знают, что им говорить, эти бюсты им просто прислали. Это какой-то полный хаос и отсутствие системы ценностей», — считает Поливанова.

Вместе с возвращением фигуры Сталина, российские власти реанимируют образ «вешателя», военного деятеля Михаила Муравьёва, известного жестким подавлением польского восстания. В середине октября этого года в Калининграде открыли памятник военному деятелю, губернатор региона охарактеризовал появление монумента как «восстановление исторической памяти».

«Установка памятников душителям, губителям и „людоедам“ всяческих мастей — это, конечно, очень неприятная тенденция. Памятники кровавым правителям Ивану Грозному, Сталину, Дзержинскому, душителю Михаилу Муравьеву — всë это звенья одной цепи. Из кладовых истории достают самых жутких персонажей. Думаю, будут ещё памятники и Малюте Скуратову, и Николаю Ежову (в сентябре 2023 года в городском парке Орла откопали советский бюст Ежова). Не хочется даже предполагать, каких ещё душегубов вытащат на свет. Какая власть — репрессии, ксенофобия, милитаризм, консерватизм — таких кумиров она и предлагает», — пояснил в разговоре с «Вёрсткой» историк.

«Это попытка власти легитимизировать войну»

С апреля 2022 года в России началась массовая героизация участников войны в Украине. По данным исследовательницы из «Мемориала», в российских регионах уже появилось не менее 2,5 тысяч памятников и мемориальных табличек, прославляющих новых героев. Участникам войны открывают именные памятники по регионам и мемориалы, объединяющие их с советскими солдатами.

Солдат на торжественном открытии памятника «Смерч журавлей» в Туапсе в июле 2023 года. Фото: скриншот из видео «360 Туапсе».

В августе «Верстка» насчитала закупок на установку памятников, мемориальных комплексов и аллей памяти участников СВО на сумму около 150 млн руб. Позже на госзакупках появились новые аукционы, как минимум, ещё на 30 млн руб.

Например, аллеи памяти участников войны появятся в Краснодарском крае и Рязанской области, а мемориальные комплексы в Ямало-Ненецком округе и Забайкальском крае.

Большинство контрактов на изготовление и монтаж памятников участникам СВО, отсутствуют на сайте Госзакупок. Некоторые из них выполнены на средства благотворителей, так, например, в Туапсе в Краснодарском крае установили «Смерч журавлей», памятник из стальных птиц, посвященный «воинам, погибшим в разные годы от ВОВ до СВО».

Многочисленные памятники участникам войны в Украине — это попытка властей легитимизировать войну, считает исследовательница «Мемориала». Но она уточняет, что памятники могут стать вещественным доказательством и одним из главных свидетельств военных преступлений, совершенных в отношении соседнего государства и его граждан. В качестве примера она привела установленный в подмосковном Наро-Фоминске памятник «Дети Донбасса — дети России». «Это прямое доказательство и свидетельство их преступлений», — заключила она.

После падения режима памятники могут послужить напоминанием о преступных действиях власти, считает историк Раушан Валиуллин.

«Я не думаю, что памятники участникам СВО нужно будет просто сдать в металлолом. Интересен опыт Парагвая, где в память о 35-ти годах диктатуры Альфредо Стресснера его скульптуру распилили, залили бетоном, придавили плитами, а также стянули стяжками. На композиции надпись: „Больше никогда!“ Полагаю, что в будущем подобное напоминание об агрессивной военщине должно будет появиться в каждом российском городе. Хорошим исходным материалом для этого как раз и станут бронзовые участники „СВО“», — говорит историк.



Редакция «Вёрстки»