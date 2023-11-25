«Россия обещала Киеву мир за отказ от вступления в НАТО, но гарантии не давала» - Арахамия

«Они действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем — как Финляндия когда-то — нейтралитет и дадим обязательства, что мы не будем вступать в НАТО», — рассказал Арахамия, добавив, что доверия к Кремлю не было, и что вступление в НАТО прописано в Конституции Украины.

Арахамия добавил, что западные партнеры знали о ходе переговоров и видели черновики документов, но не решали за Украину, а лишь могли дать советы.

«Они нам фактически посоветовали не идти в эфемерные гарантии безопасности (с россиянами), которые невозможно было в то время давать вообще», — сказал Арахамия.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Украины на переговорах с россиянами в Беларуси и Турции в 2022 году, рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук, что российская делегация обещала Киеву мир за отказ от вступления в Североатлантический альянс.