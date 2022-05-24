Чому Швецію та Фінляндію так швидко взяли в НАТО, а Україну ні?

"За таких обставин ми змушені шукати інші варіанти. Шукати їх разом з нашими партнерами", - зазначив Єрмак».

Це який інший варінт? Мінськ-3? Здати на радощі Росії Південь України, прошляпити Одесу чи подарувати Харків? Що це за шлях такий в умовах безпрецедентної підтримки нас НАТО, G7 і США? Повним ходом іде заміна нашої радянської старої воєнної спадщини на натівські ніштяки. Мої знайомі із ЗСУ хвастаються своїми успіхами, коли натівські інструктори в приємному шоці, що наші хлопці і дівчата за три дні засвоюють те, що європейські колеги за тиждень. До чого тут обпльовування НАТО?

Щодо Фінляндії і Швеції — це дві потужні економіки, які останні півстоліття не єбланили, а лагодили свою систему оборони в очікуванні, що то СРСР нападе, то Росія на всю голову йобнута. Лунали ж у Скабєєвої заяви, що «Готланд это наша земля», бо колись у 19 столітті на 2 тижні цей острів був окупований рашистами. Що зробили шведи після цих заяв? Відправили на острів озброєний до зубів спецназ, бо Готланд — це контроль Балтійського моря.

Якщо проаналізувати, що робили Швеція і Фінляндія з 2014, коли РФ відкусила у нас Крим і шмат Донбасу — то обидвоє переналаштовували свої сили оборони на випадок, якщо РФ нападе. Абсолютна протилежність Україні.

Покажу на прикладі Швеції.

Ця держава не лише виробник NLAW, які гарно смажать рашистів, а й нема по суті якоїсь прикольної військової номенклатури, яку б не робили шведи.

Ще на початку цього року шведи націлились збільшити оборонні затрати на 40% та удвічі збільшити чисельність свого війська. Згадайте нетлінку одного політика, що «ми не можемо дати більше грошей на армію, бо не буде за що будувати дороги».

Мінімум із 2015 року Швеція почала готуватись до можливої війни проти РФ.

Саме в 2015 році у шведських урядових документах з’явилась теза, що їм потрібно готуватись до війни з росіянами.

У 2016 році шведи зняли з консервації свої берегові протикорабельні комплекси RBS-15, щоб захищатись від Балтійського флоту РФ. У 2017 році – відновили призов в армію, паралельно з навчаннями армії РФ в Білорусі "Запад-2017" шведська армія провела навчання "Аврора", найбільші з часів "Холодної війни".

А в грудні 2020 року парламент Швеції погодив урядовий план "Тотальна оборона", головна ціль якого – захист країни від можливої агресії РФ. Оборонні затрати Швеції до 2025 року мають вирости на 40% або до 11 мільярдів доларів, а чисельність збройних сил до 2030 року має вирости до 90 тисяч осіб.

Сайт “Defence Express” пише:

Сили протиповітряної оборони Швеції зараз налічують 30 самохідних зенітних артустановок LvKv 90 на шасі БМП CV90, 16 ЗРК малої дальності RBS98 та 70 ЗРК малої дальності RBS 70.

При цьому до 2025 року Швеція має отримати чотири батареї на 12 ЗРК Patriot, що матимуть шведське позначення LvS103. Перший перший зенітно-ракетний комплекс Patriot Швеція отримала 18 листопада 2021 року, ще місяць знадобився для постановки комплексу на бойове чергування.

У випадку "великої війни" Швецію оборонятимуть збройні сили, що мають якісну перевагу над армією РФ, зокрема в плані насиченості засобами розвідки. А де буде потрібно – "плече підставить" Hemvärnet як аналог нашої тероборони.



Але тут варто згадати і про дипломатичні та воєнно-політичні зусилля, які докладає Швеція для стримування РФ. Тут мова не тільки про те, що формально нейтральна Швеція в 2021 році провела одразу декілька спільних навчань із військовими США та Великої Британії, країн-лідерів НАТО.

Швеція зараз взяла такий курс, що у випадку "великої війни" з РФ на допомогу Стокгольму прийде армія Фінляндії. Наприклад, фінські військові модернізують свої танки так, щоби бут​​​​​​и повністю сумісними із шведськими ОБТ Strv 122.



У квітні 2021 року ВМС Швеції та Фінляндії провели спільні маневри, під час яких фінські ракетні катери типу Hamina відпрацьовували захист шведського побережжя від кораблів та субмарин противника.



Росія в 19 сторіччі провела цілу низку воєн, аби "в геополітичному сенсі" відірвати Фінляндію від Швеції.



І схоже, воєнно-політичне керівництво Швеції тут міркує так – якщо росіянам вказати на їх чергову геополітичну поразку, це паралізує волю Кремля, тому ніякої "великої війни" не буде».

Тобто Швеція за останні 8 років провела таку роботу над собою, що у НАТО не було шансів не взяти її до НАТО. Крім того, Швеція і Фінляндія розумашки, красунчики, економічно розвинені і легкі для ведення бізнесу держави, що їх нема шансу не любити і не рахуватися з ними.





Посилання на джерело статті ​​ Тому ОПУ має закрити пельку, слухати, що радить ЄС, США і НАТО. І припинити пхати Мінськ-3, Гетьманцева, Колю Тіщенка і сапера-недоучку Кирила Тимошенка. У нас немає іншого шляху, як теж опісля іти в НАТО. При чому посольство США чітко сказало, що у разі перемоги питання НАТО і України буде ближче як ніколи.Посилання на джерело статті ​​ https://www.facebook.com/

Нещодавно Єрмак дозволив собі знову обгавкати НАТО. Типу, як же так, Фінляндію і Швецію в НАТО беруть, а Україну ніт. Пряма цитата: «Через національний егоїзм низки держав Альянс продовжує політику подвійних стандартів, підтримуючи "ілюзію відкритих дверей для України, широко розорюючи їх іншим країнам".