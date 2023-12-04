В Ровно женщина родила 17-го ребенка: теперь в семье 8 девочек и 9 мальчиков

В Ровенском областном перинатальном центре женщина родила 17-го ребенка. Теперь в семье воспитывается 8 девочек и 9 мальчиков. Об этом сообщили на странице медучреждения в Facebook.

Женщине 44 года. Она – жительница Ровенского района. Роды прошли достаточно успешно.

В частности, медики сообщили, что мальчик находился в седалищном положении, но необходимости проводить кесарево сечение не было.

Малыш родился с весом в 3 кг 960 граммов и ростом – 55 см. Сейчас мама и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо. К слову, всех своих детей женщина родила естественным путем.

17 детей - не рекорд

В то же время следует отметить, что 17 детей - это далеко не рекордное количество детей в одной семье. В этом же регионе на Ровенщине проживает семья, у которой уже 19 детей и 70 внуков от них.

Ранее, 7 февраля 2023 года в Ровно 43-летняя женщина родила 18-го ребенка - дочь. Многодетная мать и младенец чувствуют себя хорошо. Девочка родилась у женщины из города Сарны на Ровенщине и стала 18-м ребенком в большой семье.

По словам врачей, дома на роженицу Марию ждут еще 12 сыновей и 5 дочерей. Она рожала ребенка в областном центре из-за определенных осложнений, но с младенцем все хорошо - девочка родилась доношенной.