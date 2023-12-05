Год Зеленого Деревянного Дракона: что нам принесет 2024 и кому особенно повезет в это время

До наступления нового – 2024 – года остается чуть больше трех месяцев, а, значит, самое время узнать, что он нам несет. Прежде всего, под знаком какого тотема он пройдет, какая из четырех космических стихий будет над нами властвовать, чего нам ждать от новых 366 – год будет високосным – дней нашей жизни.

О том, какое животное будет покровительствовать нам в 2024 году и кому из нас повезет в это время, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Зеленый – цвет надежды

Нас ждет год Зеленого Деревянного Дракона, он начнется 10 февраля 2024-го и закончится 28 января 2025 года. Если верить астрологам, он будет гораздо легче, чем два предыдущих Дракон – мифическое существо, которого – в отличие от других знаков китайского астрологического календаря – не существует в реальной природе, его можно встретить только в сказках, былинах и сериале "Игра престолов". Несмотря на грозный вид тотема, годы, которым он покровительствует, как правило, бывают счастливыми и во всех отношениях благополучными. Усилит этот фактор стихия года – Дерево – причем, не осыпающееся, а молодое, зеленеющее, что говорит об этом периоде как о времени высокого гуманизма, когда на первый план в мире – наконец-то! – выйдет человек, а не политические или экономические интересы.

Кому повезет в год Дракона

Достичь поставленных целей смогут только те, кто не ленится двигаться в нужном направлении – как говорится, дорогу осилит идущий. На успех вряд ли могут рассчитывать те, кем движет корысть: например, желание заработать и обогатиться за счет других, зато люди благородные, поддерживающие слабых и помогающие тем, кто в этом нуждается, могут рассчитывать на поддержку хозяина года.

Каким будет год Зеленого Деревянного Дракона

Год Дракона трудно назвать спокойным – он из тех, которые не дают скучать, что может нести в себе как позитив, так и негатив: не самыми приятными неожиданностями, мы, как говорится, уже сыты по горло. Но именно деревянный Дракон – как самый веселый и доброжелательный – вряд ли приготовит нам неприятные сюрприз, скорее, наоборот: если фейерверки – то только праздничные, если салюты – то победные. Вообще, год Дракона – это, образно говоря, брызги шампанского – напитка, который не только бьет в голову и пьянит, но и радует.

В отношениях между людьми многое встанет на свои места – как говорится, будут расставлены точки над "и". Окружающие сбросят маски, вследствие чего те, кого мы считали друзьями, могут оказаться врагами, и наоборот. Астрологи зачастую называют такой процесс исходящим от Дракона негативом, но с таким суждением не стоит торопиться: несмотря на временные неприятные эмоции, он, скорее, является позитивным, поскольку позволяет не обманываться впредь. В год Дракона также повышается эмоциональный фон, но тут все зависит от самого человека: если держать нервы под контролем, они не станут причиной неприятных событий.

Человек-Дракон

Люди, рождающиеся в год Дракона – как, впрочем, и те, кому в 2024 исполнится 12, 24, 36, 48, 60 и 72 года – обладают мощной личностной энергетикой, вследствие применения которой они могут радикально менять окружающий их мир. При этом их влияние может нести как позитив, как и негатив – достаточно вспомнить о том, что народное творчество награждало сородичей хозяина года умением дышать огнем, потому в общении с ними необходимо соблюдать осторожность.

При этом они умны и остроумны, поэтому у них нет недостатка в друзьях – всем хочется общаться с такими интересными людьми. Нельзя назвать Дракона трудолюбивым – при малейшей возможности он с радостью переложит свои обязанности на кого-нибудь другого, но в случае могут работать, при необходимости, выкладываясь на все сто процентов. Представители знака также известны своим умением выбирать такой вид деятельности, который востребован в обществе, а потому их труд хорошо оплачивается.

Женщина-Дракон

Помимо всего вышесказанного, женщину-Дракона отличает тяга к блеску, который не обязательно является синонимом богатства и роскоши. Она умеет произвести незабываемое впечатление, используя минимум средств, поскольку обладает хорошим вкусом и умением выбирать вещи, которые подходят именно ей. Женщина-Дракон ценит искусство, ее часто можно увидеть в музейных залах и на концертах классической музыки. Выбирая между дешевым детективом и серьезной литературой, она остановится на последней, поскольку ей жаль терять время на подделки. Кстати, касается это и украшений, которые она носит: никакой бижутерии, только серебро, золото и пусть маленький, но бриллиант. Ее одежда неизменно элегантна, то же самое можно сказать и об оформлении ее жилья, в котором всегда уютно.