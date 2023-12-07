В Брянске Алина А. принесла в школу ружье и расстреляла одноклассников, которые её травили. ВИДЕО



Как стало известно, огонь по одноклассникам открыла 14 летняя Алина А. Она убила свою одноклассницу Марию Н., а также ранила четверых мальчиков. Затем девочка застрелилась.

Паблики со ссылкой на городскую администрацию пишут, что погибли два человека, а четверо пострадали. По их данным, стрелявшая 14-летняя девушка убила свою одноклассницу и ранила трех парней. Предварительная причина — конфликт с одноклассниками, которые шутили и травили девочку.

В МВД РФ подтвердили гибель одной девушки, в которую выстрелила брянская школьница Алина. Ещё 5 человек были ранены. Потом 14-летняя девушка застрелилась сама.

Стреляла она из охотничьего ружья «Бекас-3», которое принадлежит ее отцу. Девушка опоздала на урок, вошла в класс и сделала пять выстрелов из дробовика.



Позже, в телеграм каналах появились кадры из брянской школы во время стрельбы. На видео слышны выстрелы. В это время дети лихорадочно пытаются закрыться в классе.

Ученики рассказали, что Алина была "очень странной, потому что не сидела в соцсети ВКонтакте и почти не общалась с одноклассниками", из-за этого её травили мальчики одноклассники.

Официальное заявление СК РФ

Согласно предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение.

Фото 14-летней Алины, устроившей стрельбу. По словам других учеников, Алина была замкнутой и не очень общительной.

В Брянске (Россия) 14-летняя школьница Алина устроила стрельбу в гимназии №5. СМИ пишут о том, что до четырех школьников получили ранения.