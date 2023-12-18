«Мама любит простор»: в Испании нашли и арестовали все имущество военкома Борисова

Известный на всю страну одесский военком Евгений Борисов снова в центре внимания СМИ. Работники ДБР посетили испанскую виллу одесского богача.

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Новые детали о жизни Борисова

Вместе с испанскими коллегами работники ДБР провели обыски на вилле скандального военкома Борисова в Испании. Домик, совсем "небольшой", расположен в городе Марбелья провинции Малага.

Испанская вилла семьи одесского эксвоенкома Борисова / Фото: Украинская правда

Что наворовал военком?

Напомним, что покрутили одесского военкома летом этого года и, по иронии судьбы, арест произошел прямо недалеко от ДБР в Киеве. В столицу Борисов перебрался, чтобы скрываться, когда понял, что по его душу уже вот-вот придут. Военком ничего так "заработал" на войне.



Он, так сказать, занимает первую строчку среди военкомов-взяточников в Украине, потому что вряд ли законным путем в карман Борисова упало 188 миллионов гривен, а его родственникам — элитная недвижимость, машины, офисы, земли и куча денег. А теперь напомним, сколько и чего именно наварил Борисов на безбедную старость, которую теперь будет встречать за решеткой.



Так вот. Были у Борисова земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области, два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. м, домовладение в Одессе площадью 78,5 га; две квартиры и 1/3 в Одессе. А из автомобилей, то там вообще автопарк можно сделать и в прокат сдавать, поскольку прикупил военком, загибайте пальцы:

автомобиль Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска;

Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска;

Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска;

Mercedes-Benz GLE 400 в 2021 году;

Porsche Macan GTS 2016 года выпуска;

Audi A6 1999 года выпуска.

И это даже не все, потому что если перечислять все, будем сидеть до утра. Против бывшего военкома возбуждено уголовное производство сразу по нескольким статьям.

Как накажут Борисова?

Сейчас все имущество военкома и все, что он щедро надарил своим родственникам – арестовано. А Борисову грозит до 12 лет тюрьмы. Скандальный военком и за сердце хватался в зале суда, и оправдывался, что это не награбленное, и говорил, что ему лечиться надо.

Интересные подробности с заседания суда

Борисов в зале суда / Фото: скриншот с видео

Здесь не только плохо станет, когда услышишь, что план о безбедной старости провалился, а вместо того чтобы возить пятую точку в крутых тачках, придется ходить в полосатой форме и сидеть не на вилле в Испании, а в камере. Кстати, интересно, что даже на свой суд Борисов пришел как вип-персона. Внимательные интернет-пользователи быстро "пробили" лук военкома и выяснили, что перед нами настоящий "Дьявол, который носит Prada". Так, поло Etro стоит примерно 350 евро, штаны Hugo Boss 120 евро и обувь Prada, еще где-то 680 евро. Одним словом, золотой военком.

Экс-начальник Одесского ТЦК Евгений Борисов под стражей / Фото: РБК-Украина



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