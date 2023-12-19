Землетрясение в Китае: более 120 погибших, спасатели ищут под завалами выживших

По меньшей мере 127 человек погибли и около 700 пострадали в результате землетрясения, произошедшего на северо-западе Китая. Спасатели в мороз — при температуре ниже -13 °C — ведут поиски выживших.

Землетрясение произошло в провинции Ганьсу около полуночи, обрушив здания и повредив объекты инфраструктуры как в провинции Ганьсу, так и в соседней провинции Цинхай.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 6,2, глубина эпицентра — 10 км.

В район бедствия направлены тысячи пожарных и спасателей, к спасательным работам привлечена армия. Они работают при минусовой температуре, рекордно низкой для региона.

На кадрах из зоны землетрясения видно, как спасатели пробираются через обломки рухнувших зданий и завалы в комнатах, потолки которых частично обрушились.

В некоторых районах нарушено энерго- и водоснабжение.

Второе землетрясение было зарегистрировано в провинции Синьцзян.

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что «необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, своевременного лечения раненых и минимизации числа жертв».

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АВТОР ФОТО,STR/AFP Подпись к фото, Для людей, эвакуированных после землетрясения, оперативно установили палатки

Власти уезда Цзисишань, где был эпицентр землетрясения, сообщили, что повреждено почти 5 тысяч зданий и сооружений.

Власти попросили население не приближаться к месту бедствия, чтобы освободить дороги для спасателей, и предупредили, что могут произойти новые афтершоки, после того как в сейсмоопасном Тибетском нагорье было зафиксировано 10 афтершоков.

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Большая магнитуда землетрясения в Ганьсу, а также его относительно небольшая глубина привели к увеличению числа жертв, сообщил китайским СМИ эксперт по землетрясениям Чэнь Хуэйчжун. Он также отметил, что землетрясение произошло в густонаселенном районе, и многие спали, когда посреди ночи начались толчки.

Сейсмоустойчивость зданий в этом регионе не такая высокая, как на востоке страны. Это объясняется отсталостью местной экономики.

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Китай расположен в регионе, где сходятся несколько тектонических плит — в частности, Евразийская, Индийская и Тихоокеанская, — и особенно подвержен землетрясениям.

В сентябре прошлого года более 60 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,6, произошедшего в юго-западной провинции Сычуань.