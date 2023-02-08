По-настоящему оценить масштабы землетрясения на границе Турции и Сирии можно, сравнив фотографии одних и тех же мест до и после катастрофы.
На третий день после разрушительного двойного землетрясения в Турции и Сирии шансов спасти людей из-под завалов остается все меньше. Число погибших, по последним данным, превысило 9000.
По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям страны, число жертв в Турции возросло до 6 957. В Сирии государственные СМИ сообщают, что погибли около 2500 человек.
Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются люди. В условиях зимних холодов возможностей извлечь их оттуда живыми все меньше.
Первое землетрясение, магнитудой 7,8, произошло недалеко от Газиантепа на юго-востоке Турции в ночь на понедельник. Через несколько часов за этим последовал новый подземный толчок магнитудой 7,5.
В Сирии бедствие усугубляется многолетней гражданской войной - многие здания уже были повреждены и от землетрясения обрушились, доступ спасателей и гуманитарной помощи во многие районы затруднен. На юге Турции также живет множество беженцев из Сирии, часто в наспех возведенных или ветхих строениях.
"Одна катастрофа наложилась на другую, - сказала в интервью Би-би-си британский исполнительный директор "Врачей без границ" Натали Робертс. - В этой части Турции в таких местах, как Газиантеп, миллионы сирийских беженцев, и они часто живут в не очень прочном жилье. Это рецепт беды".
Профессор Люси Истхоуп, эксперт в области ликвидации последствий стихийных бедствий, в интервью Би-би-си посоветовала людям, желающим помочь пострадавшим, присылать не вещи, а деньги.
"Самая важная и полезная вещь в этот момент - это деньги. Есть неправительственные, благотворительные, правительственные организации, которые всеми силами стараются помочь. Что им нужно, и не только сейчас, но и на годы вперед, - это деньги", - считает она.
Собирать же, например, теплые вещи, находясь в далекой от Турции или Сирии стране, скорее всего, бесполезно.
Учитывая политическую ситуацию в Сирии, бывший координатор ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланд в интервью Би-би-си посоветовал ни в коем случае не переводить деньги сторонам политического конфликта в Сирии - будь то режим Башара Асада или оппозиция.
"Вся помощь должна идти через неправительственные организации - агентства ООН, систему Красного Креста и Красного Полумесяца", - сказал он.
Силу подземного толчка в районе Газиантепа по оценивают в 7,8, что по шкале магнитуд расценивается как разрушительное землетрясение. Его эпицентр находился на относительно небольшой глубине - около 18 км под землей, что вызвало значительные разрушения на поверхности.
"За последние 10 лет было только два землетрясения такой магнитуды, и еще четыре - за десятилетие до этого", - объясняет глава Института по снижению рисков и уменьшению опасности стихийных бедствий в Университетском колледже Лондона, профессор Джоанна Фор Уокер.
Однако сила толчков - не единственная причина масштабности разрушений. В данном случае это случилось глубокой ночью, когда люди спали. Прочность зданий, в которых они находились, была немаловажным фактором.
По словам специалиста по вулканологии и информированию о рисках в Университете Портсмута, доктора Кармен Соланы, следующие сутки после первых подземных толчков - решающие для спасения людей.
"Устойчивость инфраструктуры, к сожалению, неоднородна на юге Турции и особенно в Сирии, поэтому спасение жизней сейчас, в основном, зависит от реагирования. Следующие 24 часа имеют решающее значение для поиска выживших - через 48 часов количество выживших резко уменьшается", - поясняет Солана.
В этом регионе крупных землетрясений не происходило последние 200 лет, поэтому уровень готовности здесь ниже, чем в районах, более привычных к регулярным подземным толчкам.
В данном случае в движение пришла Аравийская тектоническая плита, движущаяся на север, которая столкнулась с Анатолийской плитой.
Трение этих плит было причиной разрушительных землетрясений в прошлом. 13 августа 1822 года оно вызвало землетрясение магнитудой 7,4, что значительно меньше, чем магнитуда 7,8, зарегистрированная в понедельник.
Тем не менее, землетрясение XIX века нанесло огромный ущерб городам в этом районе: только в городе Алеппо было зарегистрировано 7 тысяч смертей. Разрушительные афтершоки продолжались почти год.
После нынешнего землетрясения уже произошло несколько афтершоков, и ученые ожидают, что оно будет следовать той же тенденции, что и предыдущее крупное землетрясение в регионе.
Они измеряются по шкале, называемой шкалой магнитуды, или шкалой Рихтера по имени американского сейсмолога Чарльза Рихтера, который изначально эту шкалу предложил.
Так, согласно этой шкале, наименее опасные подземные толчки - магнитудой до 2,5 - обычно не ощущаются, и их можно обнаружить только специальными приборами. Толчки магнитудой до 5 уже ощущаются и вызывают незначительные повреждения.
Нынешнее землетрясение в Турции магнитудой 7,8 попадает в категорию разрушительных и вызывает серьезный ущерб для зданий на поверхности. Все, что выше 8, считается катастрофическими землетрясениями, способными полностью уничтожить район эпицентра.
Так, землетрясение магнитудой 9 у берегов Японии в марте 2011 года вызвало обширные разрушения на суше и спровоцировало серию гигантстких цунами, одно из которых привело к катастрофе на японской АЭС "Фукусима-1".
Самое сильное землетрясение магнитудой 9,5 было зарегистрировано в Чили в 1960 году.
По-настоящему оценить масштабы землетрясения на границе Турции и Сирии можно, сравнив фотографии одних и тех же мест до и после катастрофы.