По-настоящему оценить масштабы землетрясения на границе Турции и Сирии можно, сравнив фотографии одних и тех же мест до и после катастрофы.

Газиантеп

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Газиантеп

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Искендерун

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Искендерун

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Ариба

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Малатья

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES