На третий день после разрушительного двойного землетрясения в Турции и Сирии шансов спасти людей из-под завалов остается все меньше. Число погибших, по последним данным, превысило 9000.

По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям страны, число жертв в Турции возросло до 6 957. В Сирии государственные СМИ сообщают, что погибли около 2500 человек.

Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются люди. В условиях зимних холодов возможностей извлечь их оттуда живыми все меньше.

Первое землетрясение, магнитудой 7,8, произошло недалеко от Газиантепа на юго-востоке Турции в ночь на понедельник. Через несколько часов за этим последовал новый подземный толчок магнитудой 7,5.



В Сирии бедствие усугубляется многолетней гражданской войной - многие здания уже были повреждены и от землетрясения обрушились, доступ спасателей и гуманитарной помощи во многие районы затруднен. На юге Турции также живет множество беженцев из Сирии, часто в наспех возведенных или ветхих строениях.

"Одна катастрофа наложилась на другую, - сказала в интервью Би-би-си британский исполнительный директор "Врачей без границ" Натали Робертс. - В этой части Турции в таких местах, как Газиантеп, миллионы сирийских беженцев, и они часто живут в не очень прочном жилье. Это рецепт беды".



Профессор Люси Истхоуп, эксперт в области ликвидации последствий стихийных бедствий, в интервью Би-би-си посоветовала людям, желающим помочь пострадавшим, присылать не вещи, а деньги.

"Самая важная и полезная вещь в этот момент - это деньги. Есть неправительственные, благотворительные, правительственные организации, которые всеми силами стараются помочь. Что им нужно, и не только сейчас, но и на годы вперед, - это деньги", - считает она.



Собирать же, например, теплые вещи, находясь в далекой от Турции или Сирии стране, скорее всего, бесполезно.



Учитывая политическую ситуацию в Сирии, бывший координатор ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланд в интервью Би-би-си посоветовал ни в коем случае не переводить деньги сторонам политического конфликта в Сирии - будь то режим Башара Асада или оппозиция.

"Вся помощь должна идти через неправительственные организации - агентства ООН, систему Красного Креста и Красного Полумесяца", - сказал он.

Почему землетрясение в Турции оказалось настолько разрушительным?

Силу подземного толчка в районе Газиантепа по оценивают в 7,8, что по шкале магнитуд расценивается как разрушительное землетрясение. Его эпицентр находился на относительно небольшой глубине - около 18 км под землей, что вызвало значительные разрушения на поверхности.

"За последние 10 лет было только два землетрясения такой магнитуды, и еще четыре - за десятилетие до этого", - объясняет глава Института по снижению рисков и уменьшению опасности стихийных бедствий в Университетском колледже Лондона, профессор Джоанна Фор Уокер.

Однако сила толчков - не единственная причина масштабности разрушений. В данном случае это случилось глубокой ночью, когда люди спали. Прочность зданий, в которых они находились, была немаловажным фактором.



По словам специалиста по вулканологии и информированию о рисках в Университете Портсмута, доктора Кармен Соланы, следующие сутки после первых подземных толчков - решающие для спасения людей.

"Устойчивость инфраструктуры, к сожалению, неоднородна на юге Турции и особенно в Сирии, поэтому спасение жизней сейчас, в основном, зависит от реагирования. Следующие 24 часа имеют решающее значение для поиска выживших - через 48 часов количество выживших резко уменьшается", - поясняет Солана.

В этом регионе крупных землетрясений не происходило последние 200 лет, поэтому уровень готовности здесь ниже, чем в районах, более привычных к регулярным подземным толчкам.

Что вызвало землетрясение?

Земная кора состоит из тектонических плит, которые плотно прижаты друг к другу. Часто плиты пытаются сдвинуться, но им мешает трение от соприкосновения с соседней плитой. Иногда давление нарастает до тех пор, пока одна плита внезапно не сдвигается с места, вызывая движение на поверхности.

В данном случае в движение пришла Аравийская тектоническая плита, движущаяся на север, которая столкнулась с Анатолийской плитой.

Трение этих плит было причиной разрушительных землетрясений в прошлом. 13 августа 1822 года оно вызвало землетрясение магнитудой 7,4, что значительно меньше, чем магнитуда 7,8, зарегистрированная в понедельник.

Тем не менее, землетрясение XIX века нанесло огромный ущерб городам в этом районе: только в городе Алеппо было зарегистрировано 7 тысяч смертей. Разрушительные афтершоки продолжались почти год.

После нынешнего землетрясения уже произошло несколько афтершоков, и ученые ожидают, что оно будет следовать той же тенденции, что и предыдущее крупное землетрясение в регионе.

Как измеряют землетрясения?

Они измеряются по шкале, называемой шкалой магнитуды, или шкалой Рихтера по имени американского сейсмолога Чарльза Рихтера, который изначально эту шкалу предложил.

Так, согласно этой шкале, наименее опасные подземные толчки - магнитудой до 2,5 - обычно не ощущаются, и их можно обнаружить только специальными приборами. Толчки магнитудой до 5 уже ощущаются и вызывают незначительные повреждения.

Нынешнее землетрясение в Турции магнитудой 7,8 попадает в категорию разрушительных и вызывает серьезный ущерб для зданий на поверхности. Все, что выше 8, считается катастрофическими землетрясениями, способными полностью уничтожить район эпицентра.

Так, землетрясение магнитудой 9 у берегов Японии в марте 2011 года вызвало обширные разрушения на суше и спровоцировало серию гигантстких цунами, одно из которых привело к катастрофе на японской АЭС "Фукусима-1".

Самое сильное землетрясение магнитудой 9,5 было зарегистрировано в Чили в 1960 году.

Как землетрясение изменило облик городов Турции и Сирии