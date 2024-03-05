Українцям за кілька тижнів кардинально перерахують мінімалку: названо суму

В Україні з 1 квітня мінімальну зарплату підвищать із 7100 до 8000 грн. В результаті збільшаться мінімальні суми податків для фізосіб-підприємців, крім того, також підвищать гарантований розмір пенсії для певної категорії.

У січні 2022-го мінімальна зарплата складала 6500 грн. З того моменту (з урахуванням даних за січень 2024-го) інфляція була на рівні 32,1%. Якби мінімалку підняли хоча б на той рівень, на який зросли ціни, то вона збільшилася б до 8586 грн. Замість цього вона становитиме лише 8000 грн.

Розраховувати на те, що за умов повномасштабної війни та рекордного дефіциту бюджету індексація зарплат повністю компенсує інфляцію, не варто, розповідає OBOZ.UA завідувачка сектору відділу досліджень якості життя населення в Інституті демографії та соцдосліджень при НАНУ Людмила Черенько.

"І хоча 2023-й показав невелику інфляцію (5,1%. – Ред.), в умовах повномасштабної війни компенсувати мінімалкою втрати – це, звичайно, нереалістично. Підвищення мінімальної зарплати – це позитивний сигнал і для ринку праці. Сказати, що воно має бути більше, можна. Звичайно, має. Але в тих умовах, що склались, і це підвищення вже є результатом", – каже вчена.

Підвищення мінімальної зарплати призведе до перерахунку частини пенсій. Йдеться про ті пенсії, які отримують українці у віці від 65 років, які виконали норми щодо стажу. За законом вони мають право на виплату в розмірі 40% мінімалки. Зараз це 2840 грн, а з 1 квітня – 3200 грн. Також зміняться і розміри деяких платежів та лімітів.

Зміняться деякі податки. Фізособи-підприємці (ФОПи) платять за себе ЄСВ з мінімальної зарплати. До квітня це 1562 грн, а після квітня – 1760 грн.

Проти підвищення мінімалки традиційно виступає частина дрібного бізнесу. Але навіть такі підприємці ніколи не виступали проти індексації в межах інфляції. Людмила Черенько зазначає: мінімальна зарплата в Україні залишається однією з найнижчих у Європі.

Як повідомляось, за даними НБУ, український ринок праці найближчим часом перебуватиме у досить статичному становищі: не очікується як різкого зростання вакансій в основних секторах економіки, так і сплеску звільнень. Втім компанії, які мають намір змінювати кількість співробітників, все ж є. І ці очікування переважно негативні: звільнятимуть працівників набагато частіше, ніж найматимуть нових.