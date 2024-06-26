Як на хаджі в Саудівській Аравії загинули 1300 паломників, прямуючу у Мекку

Подружжя із США померло під час щорічного хаджу в Саудівській Аравії. До цього вони понад дві години йшли пішки під палючим сонцем й отримали тепловий удар, розповіла ВВС їхня дочка.

Щорічно до святих місць у Мекку прямують мільйони мусульман. Цього року температура там екстремально висока - у деякі дні стовпчик термометра перевищував 50 градусів за Цельсієм у тіні.

71-річний Альхаджі Аліу Даусі Вурі та 65-річна Хаджа Ісату Вурі з Мериленду були серед приблизно 1300 паломників, які померли через сильну спеку.

Саїда Вурі розповіла ВВС, що організатори поїздки не надали її батькам те, що обіцяли, - зокрема їжу та достатню кількість води.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Хадж – щорічне паломництво, яке мільйони мусульман здійснюють до Мекки для виконання релігійних обрядів

Подружжя, що народилося в Сьєрра-Леоне, зникло безвісти в неділю, 16 червня, за два тижні після прибуття до Саудівської Аравії.

За кілька днів їхній доньці повідомили, що вони померли.

Дівчина розповіла ВВС, що паломництво до Мекки було дуже важливим для її батьків, вони заплатили за поїздку по 11 500 доларів кожен.

"Вони мріяли про це. І дуже хвилювались", - додає Саїда.

Пара вирушила на Близький Схід із групою з майже 100 інших паломників через американську туристичну компанію.

За словами Саїди, "багато з обіцяного паломникам не надали". "Їм довелося кілька днів самостійно шукати собі їжу".

Подружжя розповіло дочці, що мають мінімальні запаси, їдять раз на день і стежать за тим, щоб уникнути зневоднення.

Під час останньої розмови батьки Саїди сказали, що "пройшли пішки понад дві години".

Незабаром після цього їй зателефонували з консульства й повідомили, що пара померла.

Через консульство Саїда змогла визначити, на якому цвинтарі поховані її батьки, але де саме – поки що невідомо.

Дівчина планує поїхати до Саудівської Аравії. "Питань багато, і нам потрібно знайти на них відповіді", - каже вона.

Саїда також розповіла ВВС, що туристична компанія обіцяла надати необхідні візи та реєстрацію для поїздки, але не зробила цього.

За даними офіційного саудівського інформаційного агентства SPA, більшість паломників не мали офіційних дозволів на хадж. Однак процес отримання цих дозволів може бути дорогим і складним.

АВТОР ФОТО,EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Саудівську Аравію звинувачують у тому, що не зробила хадж безпечнішим, особливо для незареєстрованих паломників

Хадж – захід грандіозних масштабів: щорічно у ньому беруть участь мільйони людей. Канони ісламу зобов'язують кожного правовірного зробити хадж хоча б раз у житті, якщо він має для цього достатньо грошей і фізичних сил.

Саудівська Аравія повідомила, що цього року в хаджі взяло участь близько 1,83 млн паломників, з них понад 1,6 млн приїхали з-за кордону.

Багато паломників, особливо літні або хворі люди, важко переносили екстремальну спеку на величезних відкритих просторах, де неможливо знайти тінь. Те, що деякі прочани прибули на хадж нелегально, без відповідних дозволів, також сильно обмежувало їхній доступ до медичної допомоги.

Влада організувала "станції охолодження" по ходу процесії і радила паломникам не проходити повз воду, але для багатьох аравійська спека виявилася смертельною.

Влада Саудівської Аравії повідомила, що цього року під час хаджу в Меці загинув щонайменше 1301 паломник. Переважна більшість померла, перегрівшись на пекучому сонці.

Смертність від спеки під час хаджу – явище не нове, хоча вчені попереджають, що подальші кліматичні зміни можуть посилити ситуацію. Згідно з дослідженнями, при підвищенні середньої температури на 1,5°C ризик теплового удару під час хаджу може збільшитись у п'ять разів.

"Лише з милості Божої я вижила, бо було неймовірно спекотно, – розповіла паломниця з Нігерії Айша Ідріс. - Пересувалась я тільки під парасолькою і постійно обливалася водою".

Саудівську Аравію звинувачують у тому, що не зробила хадж безпечнішим, особливо для незареєстрованих паломників.

Ті, хто не має відповідних дозволів, насилу отримують доступ до приміщень, де є кондиціонери, вода та їжа, передбачені для офіційних прочан.

Автор: Катріона Перрі, Ана Фагі та Бернд Дебюсман, BBC News, Вашингтон