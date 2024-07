Рейтинг найкращих 9-мм пістолетів: від Glock 19 до P226

9-міліметровий Люгер, що з'явився 1901 року, залишається одним із калібрів-довгожителів, який дав хід безлічі інших пістолетів такого ж калібру. Однак небагато з них можна вважати найкращими у своєму класі.

Фокус переклав статтю Кайла Мізокамі про найкращі пістолети нашого часу.

Відновлення його популярності в 1980-х роках призвело до створення таких поліпшених пістолетів, як Glock 19, Sig P226, Heckler & Koch VP9, Smith & Wesson M&P і Springfield XD.

Ці сучасні пістолети вирізняються підвищеною ефективністю, надійністю та універсальністю. Вони оснащені механізмами подвійної дії, ударно-спусковими механізмами striker-fired і налаштовуваними рукоятками.

Залишаючись стандартним калібром для пістолетів НАТО, 9-мм Люгер залишається найважливішою складовою в арсеналах армій і правоохоронних органів по всьому світу.

Топ 5 9-міліметрових пістолетів Люгера, що домінують у сучасній вогнепальній зброї

9-мм калібр Люгера, винайдений перед Першою світовою війною, є одним із довгожителів в історії зброї. Після появи у 1901 році його використовували практично у всіх конфліктах до наших днів. Від німецької армії часів Першої світової війни до британської армії, що воює з ІДІЛ у Сирії, – патрон Люгера служить військовим уже понад століття. Попри вік, 9-міліметровий патрон зараз небезпечніший, ніж будь-коли, завдяки інноваціям у царині летальності боєприпасів, які дають змогу видобути з кулі максимум ефективності.



Фото: Вiкiпедiя

Досить потужний і компактний, 9-міліметровий патрон Люгер отримав нове життя в 1980-х роках, коли так звана "Неймовірна дев'ятка" поклала кінець пануванню револьверів і великокаліберних пістолетів на американському ринку. Цей калібр залишається стандартним для пістолетів членів НАТО, до того ж у багатьох арміях 9-мм пістолет використовують уже в другому або третьому поколінні, а нещодавно його знову прийняли на озброєння армії США для нової модульної системи M17. 9-міліметровий патрон Люгера проіснує ще багато років. Ось п'ять найкращих пістолетів, у яких використовується цей патрон.

Glock G19

Glock 19 був одним із перших варіантів пістолета Glock. Випущений у 1988 році, він практично нічим не відрізнявся від попередника, окрім коротшого ствола і рукоятки. Через це довелося зменшити ємність магазина з 17 до 15 патронів, але зате пістолет стало легше носити приховано. Сьогодні цей пістолет визнаний ентузіастами як найкраща модель Glock для універсального використання. Glock 19 взяли на озброєння "морські котики" США, рейнджери армії США, а його модифікована версія брала участь у змаганнях модульних систем ручної стрілецької зброї армії США.



Загальна довжина пістолета Glock 19 становить 18,7 см, довжина ствола – 10,2 см. Пістолет має автоматичний механізм подвійної дії, тобто після того, як патрон досланий у патронник, потрібно тільки натиснути на спусковий гачок, щоб привести в рух ударник і зробити постріл. Наступні постріли також вимагають тільки одного натискання на спусковий гачок. Це усуває необхідність зводити курок перед пострілом, але при цьому трохи подовжує хід спускового гачка. У базовій конструкції Glock передбачено три запобіжники, зокрема запобіжник ударника і запобіжник від падіння, а також запобіжник спускового гачка. Зовнішній ручний запобіжник відсутній.

Sig P226

Пістолет Sig P226 був розроблений на основі пістолета P210 компанії Sig Sauer як заміна давно використовуваному пістолету 1911A1 під патрон .45 ACP. Пістолету не вдалося виграти контракт, і замість нього запропонували пістолет Beretta M9. Хоча ВМС США також взяли на озброєння Beretta, проблеми з якістю металу призвели до появи тріщин у затворах перших пістолетів з великою кількістю патронів. Після нещасних випадків, пов'язаних із дефектами, "морські котики" перейшли на Sig P226, назвавши його Mark 11. Прийняття на озброєння американської поліції ще більше підвищило популярність P226.



P226 – повністю металевий пістолет із металевою рамкою. Він має магазин на 15 патронів, загальну довжину 19,6 см і довжину ствола 10,4 см. Вага пістолета в зарядженому стані становить практично рівно один кілограм. Як і Glock 19, P226 також є пістолетом подвійної дії, однак у нього є і режим одинарної дії, що дає змогу зводити курок вручну. Крім того, пістолет оснащений важелем безпечного спуску, що дає змогу знімати курок з бойового взводу без натискання на спусковий гачок.

Heckler & Koch VP9

Один із новітніх пістолетів під 9-мм патрон Люгера – Heckler & Koch VP9. Представлений у 2014 році, VP9, як і інші пістолети з цього списку, є двозарядним пістолетом підвищеної потужності зі сталевим затвором і полімерною рамкою. VP9 вміщує до п'ятнадцяти патронів – стільки ж, скільки Glock 19. Цей пістолет німецької розробки має розміри, схожі з G19 і P226, а його ствол викуваний методом холодного кування, що підвищує точність стрільби і термін служби ствола.



На відміну від старих пістолетів, що використовують ударно-спусковий механізм, VP9 є пістолетом типу striker-fired. У пістолетах з механізмом striker-fired використовується підпружинений ударно-спусковий механізм, який частково зводиться відтягуванням і відпусканням затвора. Зведення курка завершує процес зведення і вивільняє ударник. Таким чином, пістолети з механізмом striker-fired не схильні до випадкового пострілу, не пов'язаного з натисканням на курок, наприклад, під час падіння пістолета на тверду поверхню.

Новою особливістю VP9, яка все частіше зустрічається в пістолетах, є можливість адаптації рукоятки пістолета до різних розмірів рук. Кожен пістолет комплектується кількома знімними рукоятками і панелями для зменшення або збільшення ширини рукоятки. Загалом доступно 27 конфігурацій різних розмірів для маленьких і великих рук.

Smith & Wesson M&P

Пістолет Smith & Wesson M&P (Military and Police) був уперше представлений у 2005 році і був гібридом двох попередніх пістолетів – Sigma і SW99. Як і решта пістолетів з цього списку, він має полімерну рамку і сталевий затвор, великий внутрішній магазин (на 17 патронів) і ударно-спусковий механізм striker-fired. M&P підкорює агресивним зовнішнім виглядом: на затворі є щербини, що сприяють кращому хвату, а під стовбуром вбудована планка Пікатінні для кріплення ліхтарів і лазерних вказівок.



Smith & Wesson стверджує, що низька вісь стовбура M&P зменшує підйом дула і дає змогу стрільцю швидше повертатися до цілі. За багатьма параметрами пістолет схожий на Glock 17, включно з розміром магазину, але один з рецензентів зазначив, що M&P трохи більший і важчий. M&P також оснащений індикатором зарядженого патрона, який відкидається вгору, коли патрон перебуває в патроннику, елементами управління для шульг і правшів і чотирма змінними вставками різного розміру для різних типів рук.

Springfield XD

Розроблений у Хорватії під назвою HS2000, пістолет Springfield XD ("Extreme Duty") має великий успіх у США. Зовні XD нагадує пістолет Glock із сусідньої Австрії, але має більш плоску форму. Стандартна службова модель має чотиридюймовий ствол – як і кожен у цьому списку, – і дворядний магазин, що вміщує до шістнадцяти патронів калібру 9 мм Luger.



Springfield XD поєднує в собі низку старих і нових характеристик інших пістолетів із цього списку, що створює досить унікальний і дивовижний набір якостей. XD оснащений запобіжником рукоятки, як у Colt 1911A1, який не дозволяє розрядити пістолет, якщо його не тримати в руках. Він також оснащений запобіжником курка, як у Glock, запобіжником від падіння, що запобігає вивільненню ударника, і індикатором зарядженого патрона, як у Smith & Wesson M&P. Відкинувши важіль, можна швидко здійснити неповне розбирання пістолета для чищення.

Про автора

Кайл Мізокамі – журналіст із Сан-Франциско, автор публікацій у журналах The Diplomat, Foreign Policy, War is Boring і The Daily Beast. У 2009 році він став одним із засновників блогу про оборону і безпеку Japan Security Watch. Ви можете стежити за ним в Twitter: @KyleMizokami.