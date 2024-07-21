100 незабываемых цитат из советских фильмов: легендарные фразы, которые помнят все

Советское кино оставило глубокий след в сердцах многих поколений. Фильмы, созданные в этот период, не только отражали дух времени, но и вносили незабываемые элементы в культурное наследие. Одним из таких элементов стали цитаты – яркие, запоминающиеся фразы, которые не только стали крылатыми выражениями, но и продолжают жить в нашей речи, вызывая улыбки и ностальгию.
В этой статье мы собрали 100 самых известных цитат из советских фильмов, каждая из которых открывает дверь в прошлое, позволяя снова пережить волнующие моменты кинематографического искусства.
100 известных цитат из советских фильмов
1. "Лед тронулся, господа присяжные заседатели!"
- Фильм: "Место встречи изменить нельзя" (1979)
- Автор: Жеглов (Владимир Высоцкий)
2. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"
- Фильм: "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)
- Автор: Женя Лукашин (Андрей Мягков)
3. "Есть такая профессия — Родину защищать."
- Фильм: "Офицеры" (1971)
- Автор: Алексей Трофимов (Георгий Юматов)
4. "Ты не спеши, ты не гони!"
- Фильм: "Бриллиантовая рука" (1968)
- Автор: Семён Семёнович Горбунков (Юрий Никулин)
5. "Вас на мякине не проведешь."
- Фильм: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
- Автор: Шурик (Александр Демьяненко)
6. "Шпага ломается, но честь остаётся!"
- Фильм: "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1978)
- Автор: Д'Артаньян (Михаил Боярский)
7. "А у нас сегодня рыбы нет!"
- Фильм: "Девчата" (1961)
- Автор: Тоська (Надежда Румянцева)
8. "На одного дурака меньше стало."
- Фильм: "Служебный роман" (1977)
- Автор: Юрий Самохвалов (Андрей Мягков)
9. "Любовь к Родине начинается с семьи."
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Гоша (Алексей Баталов)
10. "Пилите, Шура, пилите, она золотая."
- Фильм: "Золотой телёнок" (1968)
- Автор: Паниковский (Зиновий Гердт)
11. "Будем искать!"
- Фильм: "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)
- Автор: Женя Лукашин (Андрей Мягков)
12. "Невиноватая я, он сам пришел!"
- Фильм: "За двумя зайцами" (1961)
- Автор: Проня Прокоповна (Маргарита Криницына)
13. "Беги, форест, беги!"
- Фильм: "Бег" (1971)
- Автор: Пётр (Олег Янковский)
14. "Люди гибнут за металл."
- Фильм: "Золотой телёнок" (1968)
- Автор: Остап Бендер (Сергей Юрский)
15. "Ты что, дурак? Это же легенда!"
- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
- Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)
16. "Суровые будни барабанщика."
- Фильм: "Берегись автомобиля" (1966)
- Автор: Юрий Деточкин (Иннокентий Смоктуновский)
17. "Шурик, ты комсомолец?"
- Фильм: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
- Автор: Нина (Наталья Варлей)
18. "Тебе жить, мне летать!"
- Фильм: "В бой идут одни старики" (1973)
- Автор: Капитан Титаренко (Леонид Быков)
19. "Сейчас спою!"
- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
- Автор: Шпак (Михаил Пуговкин)
20. "Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!"
- Фильм: "Бриллиантовая рука" (1968)
- Автор: Лелик (Андрей Миронов)
21. "Всё пройдет, и это тоже пройдет."
- Фильм: "В бой идут одни старики" (1973)
- Автор: Ромео (Евгений Леонов-Гладышев)
22. "Эта женщина — в беде."
- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
- Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)
23. "На войне как на войне."
- Фильм: "На войне как на войне" (1968)
- Автор: Офицеры (Владимир Высоцкий)
24. "Работаешь, работаешь, а счастья нет."
- Фильм: "Служебный роман" (1977)
- Автор: Людмила Прокофьевна Калугина (Алиса Фрейндлих)
25. "Здесь вам не равнина, здесь климат иной!"
- Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)
- Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)
26. "О, спорт, ты - мир!"
- Фильм: "Чистое небо" (1961)
- Автор: Алексей Астахов (Евгений Урбанский)
27. "Главное, чтобы костюмчик сидел."
- Фильм: "Чародеи" (1982)
- Автор: Иван Пухов (Александр Абдулов)
28. "Ой, мороз, мороз!"
- Фильм: "Девчата" (1961)
- Автор: Тоська (Надежда Румянцева)
29. "Муля, не нервируй меня!"
- Фильм: "Подкидыш" (1939)
- Автор: Фрося (Фаина Раневская)
30. "Если человек не хочет жить, его не спасет даже небо."
- Фильм: "Белорусский вокзал" (1971)
- Автор: Виктор Хмара (Анатолий Папанов)
31. "Я устал, я ухожу."
- Фильм: "Гусарская баллада" (1962)
- Автор: Поручик Ржевский (Юрий Яковлев)
32. "Это нонсенс, сэр!"
- Фильм: "Блондинка за углом" (1984)
- Автор: Женя Студилина (Андрей Миронов)
33. "Всё хорошо, прекрасная маркиза!"
- Фильм: "О бедном гусаре замолвите слово" (1980)
- Автор: Поручик Ржевский (Юрий Яковлев)
34. "Шутка юмора."
- Фильм: "Блондинка за углом" (1984)
- Автор: Женя Студилина (Андрей Миронов)
35. "Бей своих, чтоб чужие боялись!"
- Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)
- Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)
36. "Товарищ, не спи, замерзнешь!"
- Фильм: "Девчата" (1961)
- Автор: Тоська (Надежда Румянцева)
37. "А поговорить?"
- Фильм: "Брат" (1997)
- Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)
38. "Жизнь прожить — не поле перейти."
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)
39. "А вот теперь поем все вместе!"
- Фильм: "Неуловимые мстители" (1967)
- Автор: Яшка-цыган (Василий Васильев)
40
. "Работать надо, а не языком молоть!"
- Фильм: "Весна на Заречной улице" (1956)
- Автор: Татьяна Сергеевна Левченко (Нина Иванова)
41. "Кино и немцы!"
- Фильм: "Женитьба Бальзаминова" (1964)
- Автор: Михаил Бальзаминов (Георгий Вицин)
42. "Девочки, водка — это наша национальная идея!"
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)
43. "Товарищи, я подшутил!"
- Фильм: "В бой идут одни старики" (1973)
- Автор: Капитан Титаренко (Леонид Быков)
44. "Все врут, а ты — талант!"
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)
45. "Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!"
- Фильм: "Джентльмены удачи" (1971)
- Автор: Трус (Анатолий Папанов)
46. "А у вас, оказывается, жарко!"
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)
47. "Я тебя слепила из того, что было."
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)
48. "Был бы человек хороший, а остальное приложится!"
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Антонина (Раиса Рязанова)
49. "Я тебе покажу, где раки зимуют!"
- Фильм: "Джентльмены удачи" (1971)
- Автор: Хмырь (Евгений Леонов)
50. "Нельзя так легкомысленно относиться к жизни."
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)
51. "Не верь глазам своим."
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Гоша (Алексей Баталов)
52. "Пора, брат, пора."
- Фильм: "Идиот" (1958)
- Автор: Мышкин (Юрий Яковлев)
53. "Какие ваши доказательства?"
- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
- Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)
54. "И так всё ясно!"
- Фильм: "Брат" (1997)
- Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)
55. "Здесь рыбы нет!"
- Фильм: "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" (1965)
- Автор: Борман (Александр Демьяненко)
56. "Не смешите мои тапочки!"
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)
57. "Всё идёт по плану."
- Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)
- Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)
58. "Я не трус, но я боюсь."
- Фильм: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
- Автор: Шурик (Александр Демьяненко)
59. "Скоро весна!"
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)
60. "Остапа понесло!"
- Фильм: "Золотой телёнок" (1968)
- Автор: Остап Бендер (Сергей Юрский)
61. "Товарищи, все на фронт!"
- Фильм: "Летят журавли" (1957)
- Автор: Борис (Алексей Баталов)
62. "Сначала была жизнь."
- Фильм: "Сталкер" (1979)
- Автор: Сталкер (Александр Кайдановский)
63. "Всё проходит, и это пройдет."
- Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)
- Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)
64. "Вы что, издеваетесь?"
- Фильм: "Служебный роман" (1977)
- Автор: Анатолий Новосельцев (Андрей Мягков)
65. "Работайте, братья!"
- Фильм: "9 рота" (2005)
- Автор: Прапорщик Дягтерев (Фёдор Бондарчук)
66. "Бей своих, чтобы чужие боялись."
- Фильм: "А зори здесь тихие" (1972)
- Автор: Васков (Андрей Мартынов)
67. "Мне бы в небо!"
- Фильм: "В бой идут одни старики" (1973)
- Автор: Капитан Титаренко (Леонид Быков)
68. "Только не плачь!"
- Фильм: "Девчата" (1961)
- Автор: Тоська (Надежда Румянцева)
69. "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!"
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Гоша (Алексей Баталов)
70. "Не виноватая я!"
- Фильм: "За спичками" (1980)
- Автор: Маргарита (Людмила Гурченко)
71. "Каждому своё."
- Фильм: "Белорусский вокзал" (1971)
- Автор: Виктор Хмара (Анатолий Папанов)
72. "Ждём-с."
- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
- Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)
73. "Мы не злопамятные, мы записываем."
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Гоша (Алексей Баталов)
74. "Я вас категорически приветствую!"
- Фильм: "Джентльмены удачи" (1971)
- Автор: Доцент (Евгений Леонов)
75. "Лёгок на помине!"
- Фильм: "Человек с бульвара Капуцинов" (1987)
- Автор: Билли Кинг (Андрей Миронов)
76. "И тебя вылечат, и меня вылечат."
- Фильм: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
- Автор: Шурик (Александр Демьяненко)
77. "Ты заходи, если что."
- Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)
- Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)
78. "Штирлиц, а вас я попрошу остаться!"
- Фильм: "Семнадцать мгновений весны" (1973)
- Автор: Шелленберг (Леонид Броневой)
79. "Как ты, брат?"
- Фильм: "Брат" (1997)
- Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)
80. "Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути."
- Фильм: "
Свадьба в Малиновке" (1967)
- Автор: Никифор (Анатолий Папанов)
81. "Так уж и быть, согласен."
- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
- Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)
82. "Нет, это не серьёзно!"
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)
83. "Делай что хочешь, а вернись!"
- Фильм: "Судьба человека" (1959)
- Автор: Андрей Соколов (Сергей Бондарчук)
84. "Прощай, немытая Россия!"
- Фильм: "Борис Годунов" (1986)
- Автор: Борис Годунов (Алексей Петренко)
85. "Жизнь коротка, искусство вечно."
- Фильм: "Дни Турбиных" (1976)
- Автор: Алексей Турбин (Василий Лановой)
86. "Прощайте, доктор."
- Фильм: "Летят журавли" (1957)
- Автор: Борис (Алексей Баталов)
87. "У каждого свои тараканы."
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)
88. "А это ты видел?"
- Фильм: "Брат 2" (2000)
- Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)
89. "Зачем вы, гражданин, идете в этот дом?"
- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
- Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)
90. "Это будет феерично!"
- Фильм: "Место встречи изменить нельзя" (1979)
- Автор: Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий)
91. "До свидания, мальчики."
- Фильм: "Отец солдата" (1964)
- Автор: Георгий (Сергей Герасимов)
92. "Нас таких мало."
- Фильм: "Джентльмены удачи" (1971)
- Автор: Доцент (Евгений Леонов)
93. "Держись, брат!"
- Фильм: "Брат 2" (2000)
- Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)
94. "Это всё наше кино!"
- Фильм: "Человек с бульвара Капуцинов" (1987)
- Автор: Билли Кинг (Андрей Миронов)
95. "Всё будет хорошо!"
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)
96. "У меня есть идея!"
- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
- Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)
97. "Какой прекрасный день!"
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)
98. "Сюрприз, сюрприз!"
- Фильм: "Служебный роман" (1977)
- Автор: Людмила Прокофьевна Калугина (Алиса Фрейндлих)
99. "Идите к черту!"
- Фильм: "Место встречи изменить нельзя" (1979)
- Автор: Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий)
100. "Всему своё время."
- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
- Автор: Гоша (Алексей Баталов)
Советские фильмы – это не просто кинематографические произведения, это отражение эпохи, часть нашего культурного кода. Цитаты, прозвучавшие с экрана, стали своеобразными маркерами времени, объединяющими разные поколения. Просматривая этот список, мы погружаемся в атмосферу прошлого, вспоминаем любимых героев и сцены, которые навсегда остались в нашей памяти. Надеемся, что эти фразы вызовут у вас не только приятные воспоминания, но и побудят пересмотреть любимые фильмы, чтобы снова окунуться в их удивительный мир.