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100 незабываемых цитат из советских фильмов: легендарные фразы, которые помнят все

21.07.2024, 11:43:11 325 0 Помилка?Помилка в тексті?
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100 незабываемых цитат из советских фильмов: легендарные фразы, которые помнят все

Советское кино оставило глубокий след в сердцах многих поколений. Фильмы, созданные в этот период, не только отражали дух времени, но и вносили незабываемые элементы в культурное наследие. Одним из таких элементов стали цитаты – яркие, запоминающиеся фразы, которые не только стали крылатыми выражениями, но и продолжают жить в нашей речи, вызывая улыбки и ностальгию. 

В этой статье мы собрали 100 самых известных цитат из советских фильмов, каждая из которых открывает дверь в прошлое, позволяя снова пережить волнующие моменты кинематографического искусства.

100 известных цитат из советских фильмов


1. "Лед тронулся, господа присяжные заседатели!"
   - Фильм: "Место встречи изменить нельзя" (1979)
   - Автор: Жеглов (Владимир Высоцкий)

2. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"
   - Фильм: "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)
   - Автор: Женя Лукашин (Андрей Мягков)

3. "Есть такая профессия — Родину защищать."
   - Фильм: "Офицеры" (1971)
   - Автор: Алексей Трофимов (Георгий Юматов)

4. "Ты не спеши, ты не гони!"
   - Фильм: "Бриллиантовая рука" (1968)
   - Автор: Семён Семёнович Горбунков (Юрий Никулин)

5. "Вас на мякине не проведешь."
   - Фильм: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
   - Автор: Шурик (Александр Демьяненко)

6. "Шпага ломается, но честь остаётся!"
   - Фильм: "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1978)
   - Автор: Д'Артаньян (Михаил Боярский)

7. "А у нас сегодня рыбы нет!"
   - Фильм: "Девчата" (1961)
   - Автор: Тоська (Надежда Румянцева)

8. "На одного дурака меньше стало."
   - Фильм: "Служебный роман" (1977)
   - Автор: Юрий Самохвалов (Андрей Мягков)

9. "Любовь к Родине начинается с семьи."
   - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
   - Автор: Гоша (Алексей Баталов)

10. "Пилите, Шура, пилите, она золотая."
    - Фильм: "Золотой телёнок" (1968)
    - Автор: Паниковский (Зиновий Гердт)

11. "Будем искать!"
    - Фильм: "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)
    - Автор: Женя Лукашин (Андрей Мягков)

12. "Невиноватая я, он сам пришел!"
    - Фильм: "За двумя зайцами" (1961)
    - Автор: Проня Прокоповна (Маргарита Криницына)

13. "Беги, форест, беги!"
    - Фильм: "Бег" (1971)
    - Автор: Пётр (Олег Янковский)

14. "Люди гибнут за металл."
    - Фильм: "Золотой телёнок" (1968)
    - Автор: Остап Бендер (Сергей Юрский)

15. "Ты что, дурак? Это же легенда!"
    - Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
    - Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)

16. "Суровые будни барабанщика."
    - Фильм: "Берегись автомобиля" (1966)
    - Автор: Юрий Деточкин (Иннокентий Смоктуновский)

17. "Шурик, ты комсомолец?"
    - Фильм: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
    - Автор: Нина (Наталья Варлей)

18. "Тебе жить, мне летать!"
    - Фильм: "В бой идут одни старики" (1973)
    - Автор: Капитан Титаренко (Леонид Быков)

19. "Сейчас спою!"
    - Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
    - Автор: Шпак (Михаил Пуговкин)

20. "Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!"
    - Фильм: "Бриллиантовая рука" (1968)
    - Автор: Лелик (Андрей Миронов)

21. "Всё пройдет, и это тоже пройдет."
    - Фильм: "В бой идут одни старики" (1973)
    - Автор: Ромео (Евгений Леонов-Гладышев)

22. "Эта женщина — в беде."
    - Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
    - Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)

23. "На войне как на войне."
    - Фильм: "На войне как на войне" (1968)
    - Автор: Офицеры (Владимир Высоцкий)

24. "Работаешь, работаешь, а счастья нет."
    - Фильм: "Служебный роман" (1977)
    - Автор: Людмила Прокофьевна Калугина (Алиса Фрейндлих)

25. "Здесь вам не равнина, здесь климат иной!"
    - Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)
    - Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)

26. "О, спорт, ты - мир!"
    - Фильм: "Чистое небо" (1961)
    - Автор: Алексей Астахов (Евгений Урбанский)

27. "Главное, чтобы костюмчик сидел."
    - Фильм: "Чародеи" (1982)
    - Автор: Иван Пухов (Александр Абдулов)

28. "Ой, мороз, мороз!"
    - Фильм: "Девчата" (1961)
    - Автор: Тоська (Надежда Румянцева)

29. "Муля, не нервируй меня!"
    - Фильм: "Подкидыш" (1939)
    - Автор: Фрося (Фаина Раневская)

30. "Если человек не хочет жить, его не спасет даже небо."
    - Фильм: "Белорусский вокзал" (1971)
    - Автор: Виктор Хмара (Анатолий Папанов)

31. "Я устал, я ухожу."
    - Фильм: "Гусарская баллада" (1962)
    - Автор: Поручик Ржевский (Юрий Яковлев)

32. "Это нонсенс, сэр!"
    - Фильм: "Блондинка за углом" (1984)
    - Автор: Женя Студилина (Андрей Миронов)

33. "Всё хорошо, прекрасная маркиза!"
    - Фильм: "О бедном гусаре замолвите слово" (1980)
    - Автор: Поручик Ржевский (Юрий Яковлев)

34. "Шутка юмора."
    - Фильм: "Блондинка за углом" (1984)
    - Автор: Женя Студилина (Андрей Миронов)

35. "Бей своих, чтоб чужие боялись!"
    - Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)
    - Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)

36. "Товарищ, не спи, замерзнешь!"
    - Фильм: "Девчата" (1961)
    - Автор: Тоська (Надежда Румянцева)

37. "А поговорить?"
    - Фильм: "Брат" (1997)
    - Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)

38. "Жизнь прожить — не поле перейти."
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)

39. "А вот теперь поем все вместе!"
    - Фильм: "Неуловимые мстители" (1967)
    - Автор: Яшка-цыган (Василий Васильев)

40

. "Работать надо, а не языком молоть!"
    - Фильм: "Весна на Заречной улице" (1956)
    - Автор: Татьяна Сергеевна Левченко (Нина Иванова)

41. "Кино и немцы!"
    - Фильм: "Женитьба Бальзаминова" (1964)
    - Автор: Михаил Бальзаминов (Георгий Вицин)

42. "Девочки, водка — это наша национальная идея!"
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)

43. "Товарищи, я подшутил!"
    - Фильм: "В бой идут одни старики" (1973)
    - Автор: Капитан Титаренко (Леонид Быков)

44. "Все врут, а ты — талант!"
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)

45. "Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!"
    - Фильм: "Джентльмены удачи" (1971)
    - Автор: Трус (Анатолий Папанов)

46. "А у вас, оказывается, жарко!"
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)

47. "Я тебя слепила из того, что было."
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)

48. "Был бы человек хороший, а остальное приложится!"
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Антонина (Раиса Рязанова)

49. "Я тебе покажу, где раки зимуют!"
    - Фильм: "Джентльмены удачи" (1971)
    - Автор: Хмырь (Евгений Леонов)

50. "Нельзя так легкомысленно относиться к жизни."
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)

51. "Не верь глазам своим."
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Гоша (Алексей Баталов)

52. "Пора, брат, пора."
    - Фильм: "Идиот" (1958)
    - Автор: Мышкин (Юрий Яковлев)

53. "Какие ваши доказательства?"
    - Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
    - Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)

54. "И так всё ясно!"
    - Фильм: "Брат" (1997)
    - Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)

55. "Здесь рыбы нет!"
    - Фильм: "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" (1965)
    - Автор: Борман (Александр Демьяненко)

56. "Не смешите мои тапочки!"
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)

57. "Всё идёт по плану."
    - Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)
    - Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)

58. "Я не трус, но я боюсь."
    - Фильм: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
    - Автор: Шурик (Александр Демьяненко)

59. "Скоро весна!"
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)

60. "Остапа понесло!"
    - Фильм: "Золотой телёнок" (1968)
    - Автор: Остап Бендер (Сергей Юрский)

61. "Товарищи, все на фронт!"
    - Фильм: "Летят журавли" (1957)
    - Автор: Борис (Алексей Баталов)

62. "Сначала была жизнь."
    - Фильм: "Сталкер" (1979)
    - Автор: Сталкер (Александр Кайдановский)

63. "Всё проходит, и это пройдет."
    - Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)
    - Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)

64. "Вы что, издеваетесь?"
    - Фильм: "Служебный роман" (1977)
    - Автор: Анатолий Новосельцев (Андрей Мягков)

65. "Работайте, братья!"
    - Фильм: "9 рота" (2005)
    - Автор: Прапорщик Дягтерев (Фёдор Бондарчук)

66. "Бей своих, чтобы чужие боялись."
    - Фильм: "А зори здесь тихие" (1972)
    - Автор: Васков (Андрей Мартынов)

67. "Мне бы в небо!"
    - Фильм: "В бой идут одни старики" (1973)
    - Автор: Капитан Титаренко (Леонид Быков)

68. "Только не плачь!"
    - Фильм: "Девчата" (1961)
    - Автор: Тоська (Надежда Румянцева)

69. "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!"
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Гоша (Алексей Баталов)

70. "Не виноватая я!"
    - Фильм: "За спичками" (1980)
    - Автор: Маргарита (Людмила Гурченко)

71. "Каждому своё."
    - Фильм: "Белорусский вокзал" (1971)
    - Автор: Виктор Хмара (Анатолий Папанов)

72. "Ждём-с."
    - Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
    - Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)

73. "Мы не злопамятные, мы записываем."
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Гоша (Алексей Баталов)

74. "Я вас категорически приветствую!"
    - Фильм: "Джентльмены удачи" (1971)
    - Автор: Доцент (Евгений Леонов)

75. "Лёгок на помине!"
    - Фильм: "Человек с бульвара Капуцинов" (1987)
    - Автор: Билли Кинг (Андрей Миронов)

76. "И тебя вылечат, и меня вылечат."
    - Фильм: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
    - Автор: Шурик (Александр Демьяненко)

77. "Ты заходи, если что."
    - Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)
    - Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)

78. "Штирлиц, а вас я попрошу остаться!"
    - Фильм: "Семнадцать мгновений весны" (1973)
    - Автор: Шелленберг (Леонид Броневой)

79. "Как ты, брат?"
    - Фильм: "Брат" (1997)
    - Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)

80. "Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути."
    - Фильм: "

Свадьба в Малиновке" (1967)
    - Автор: Никифор (Анатолий Папанов)

81. "Так уж и быть, согласен."
    - Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
    - Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)

82. "Нет, это не серьёзно!"
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)

83. "Делай что хочешь, а вернись!"
    - Фильм: "Судьба человека" (1959)
    - Автор: Андрей Соколов (Сергей Бондарчук)

84. "Прощай, немытая Россия!"
    - Фильм: "Борис Годунов" (1986)
    - Автор: Борис Годунов (Алексей Петренко)

85. "Жизнь коротка, искусство вечно."
    - Фильм: "Дни Турбиных" (1976)
    - Автор: Алексей Турбин (Василий Лановой)

86. "Прощайте, доктор."
    - Фильм: "Летят журавли" (1957)
    - Автор: Борис (Алексей Баталов)

87. "У каждого свои тараканы."
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)

88. "А это ты видел?"
    - Фильм: "Брат 2" (2000)
    - Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)

89. "Зачем вы, гражданин, идете в этот дом?"
    - Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
    - Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)

90. "Это будет феерично!"
    - Фильм: "Место встречи изменить нельзя" (1979)
    - Автор: Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий)

91. "До свидания, мальчики."
    - Фильм: "Отец солдата" (1964)
    - Автор: Георгий (Сергей Герасимов)

92. "Нас таких мало."
    - Фильм: "Джентльмены удачи" (1971)
    - Автор: Доцент (Евгений Леонов)

93. "Держись, брат!"
    - Фильм: "Брат 2" (2000)
    - Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)

94. "Это всё наше кино!"
    - Фильм: "Человек с бульвара Капуцинов" (1987)
    - Автор: Билли Кинг (Андрей Миронов)

95. "Всё будет хорошо!"
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)

96. "У меня есть идея!"
    - Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
    - Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)

97. "Какой прекрасный день!"
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)

98. "Сюрприз, сюрприз!"
    - Фильм: "Служебный роман" (1977)
    - Автор: Людмила Прокофьевна Калугина (Алиса Фрейндлих)

99. "Идите к черту!"
    - Фильм: "Место встречи изменить нельзя" (1979)
    - Автор: Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий)

100. "Всему своё время."
    - Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)
    - Автор: Гоша (Алексей Баталов)


Советские фильмы – это не просто кинематографические произведения, это отражение эпохи, часть нашего культурного кода. Цитаты, прозвучавшие с экрана, стали своеобразными маркерами времени, объединяющими разные поколения. Просматривая этот список, мы погружаемся в атмосферу прошлого, вспоминаем любимых героев и сцены, которые навсегда остались в нашей памяти. Надеемся, что эти фразы вызовут у вас не только приятные воспоминания, но и побудят пересмотреть любимые фильмы, чтобы снова окунуться в их удивительный мир.
 
Тэги: кино, Фильмы, СССР

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