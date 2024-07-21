100 незабываемых цитат из советских фильмов: легендарные фразы, которые помнят все

100 известных цитат из советских фильмов



1. "Лед тронулся, господа присяжные заседатели!"

- Фильм: "Место встречи изменить нельзя" (1979)

- Автор: Жеглов (Владимир Высоцкий)



2. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"

- Фильм: "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)

- Автор: Женя Лукашин (Андрей Мягков)



3. "Есть такая профессия — Родину защищать."

- Фильм: "Офицеры" (1971)

- Автор: Алексей Трофимов (Георгий Юматов)



4. "Ты не спеши, ты не гони!"

- Фильм: "Бриллиантовая рука" (1968)

- Автор: Семён Семёнович Горбунков (Юрий Никулин)



5. "Вас на мякине не проведешь."

- Фильм: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)

- Автор: Шурик (Александр Демьяненко)



6. "Шпага ломается, но честь остаётся!"

- Фильм: "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1978)

- Автор: Д'Артаньян (Михаил Боярский)



7. "А у нас сегодня рыбы нет!"

- Фильм: "Девчата" (1961)

- Автор: Тоська (Надежда Румянцева)



8. "На одного дурака меньше стало."

- Фильм: "Служебный роман" (1977)

- Автор: Юрий Самохвалов (Андрей Мягков)



9. "Любовь к Родине начинается с семьи."

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Гоша (Алексей Баталов)



10. "Пилите, Шура, пилите, она золотая."

- Фильм: "Золотой телёнок" (1968)

- Автор: Паниковский (Зиновий Гердт)



11. "Будем искать!"

- Фильм: "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)

- Автор: Женя Лукашин (Андрей Мягков)



12. "Невиноватая я, он сам пришел!"

- Фильм: "За двумя зайцами" (1961)

- Автор: Проня Прокоповна (Маргарита Криницына)



13. "Беги, форест, беги!"

- Фильм: "Бег" (1971)

- Автор: Пётр (Олег Янковский)



14. "Люди гибнут за металл."

- Фильм: "Золотой телёнок" (1968)

- Автор: Остап Бендер (Сергей Юрский)



15. "Ты что, дурак? Это же легенда!"

- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

- Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)



16. "Суровые будни барабанщика."

- Фильм: "Берегись автомобиля" (1966)

- Автор: Юрий Деточкин (Иннокентий Смоктуновский)



17. "Шурик, ты комсомолец?"

- Фильм: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)

- Автор: Нина (Наталья Варлей)



18. "Тебе жить, мне летать!"

- Фильм: "В бой идут одни старики" (1973)

- Автор: Капитан Титаренко (Леонид Быков)



19. "Сейчас спою!"

- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

- Автор: Шпак (Михаил Пуговкин)



20. "Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!"

- Фильм: "Бриллиантовая рука" (1968)

- Автор: Лелик (Андрей Миронов)



21. "Всё пройдет, и это тоже пройдет."

- Фильм: "В бой идут одни старики" (1973)

- Автор: Ромео (Евгений Леонов-Гладышев)



22. "Эта женщина — в беде."

- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

- Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)



23. "На войне как на войне."

- Фильм: "На войне как на войне" (1968)

- Автор: Офицеры (Владимир Высоцкий)



24. "Работаешь, работаешь, а счастья нет."

- Фильм: "Служебный роман" (1977)

- Автор: Людмила Прокофьевна Калугина (Алиса Фрейндлих)



25. "Здесь вам не равнина, здесь климат иной!"

- Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)

- Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)



26. "О, спорт, ты - мир!"

- Фильм: "Чистое небо" (1961)

- Автор: Алексей Астахов (Евгений Урбанский)



27. "Главное, чтобы костюмчик сидел."

- Фильм: "Чародеи" (1982)

- Автор: Иван Пухов (Александр Абдулов)



28. "Ой, мороз, мороз!"

- Фильм: "Девчата" (1961)

- Автор: Тоська (Надежда Румянцева)



29. "Муля, не нервируй меня!"

- Фильм: "Подкидыш" (1939)

- Автор: Фрося (Фаина Раневская)



30. "Если человек не хочет жить, его не спасет даже небо."

- Фильм: "Белорусский вокзал" (1971)

- Автор: Виктор Хмара (Анатолий Папанов)



31. "Я устал, я ухожу."

- Фильм: "Гусарская баллада" (1962)

- Автор: Поручик Ржевский (Юрий Яковлев)



32. "Это нонсенс, сэр!"

- Фильм: "Блондинка за углом" (1984)

- Автор: Женя Студилина (Андрей Миронов)



33. "Всё хорошо, прекрасная маркиза!"

- Фильм: "О бедном гусаре замолвите слово" (1980)

- Автор: Поручик Ржевский (Юрий Яковлев)



34. "Шутка юмора."

- Фильм: "Блондинка за углом" (1984)

- Автор: Женя Студилина (Андрей Миронов)



35. "Бей своих, чтоб чужие боялись!"

- Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)

- Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)



36. "Товарищ, не спи, замерзнешь!"

- Фильм: "Девчата" (1961)

- Автор: Тоська (Надежда Румянцева)



37. "А поговорить?"

- Фильм: "Брат" (1997)

- Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)



38. "Жизнь прожить — не поле перейти."

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)



39. "А вот теперь поем все вместе!"

- Фильм: "Неуловимые мстители" (1967)

- Автор: Яшка-цыган (Василий Васильев)



40



. "Работать надо, а не языком молоть!"

- Фильм: "Весна на Заречной улице" (1956)

- Автор: Татьяна Сергеевна Левченко (Нина Иванова)



41. "Кино и немцы!"

- Фильм: "Женитьба Бальзаминова" (1964)

- Автор: Михаил Бальзаминов (Георгий Вицин)



42. "Девочки, водка — это наша национальная идея!"

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)



43. "Товарищи, я подшутил!"

- Фильм: "В бой идут одни старики" (1973)

- Автор: Капитан Титаренко (Леонид Быков)



44. "Все врут, а ты — талант!"

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)



45. "Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!"

- Фильм: "Джентльмены удачи" (1971)

- Автор: Трус (Анатолий Папанов)



46. "А у вас, оказывается, жарко!"

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)



47. "Я тебя слепила из того, что было."

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)



48. "Был бы человек хороший, а остальное приложится!"

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Антонина (Раиса Рязанова)



49. "Я тебе покажу, где раки зимуют!"

- Фильм: "Джентльмены удачи" (1971)

- Автор: Хмырь (Евгений Леонов)



50. "Нельзя так легкомысленно относиться к жизни."

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)



51. "Не верь глазам своим."

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Гоша (Алексей Баталов)



52. "Пора, брат, пора."

- Фильм: "Идиот" (1958)

- Автор: Мышкин (Юрий Яковлев)



53. "Какие ваши доказательства?"

- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

- Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)



54. "И так всё ясно!"

- Фильм: "Брат" (1997)

- Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)



55. "Здесь рыбы нет!"

- Фильм: "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" (1965)

- Автор: Борман (Александр Демьяненко)



56. "Не смешите мои тапочки!"

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)



57. "Всё идёт по плану."

- Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)

- Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)



58. "Я не трус, но я боюсь."

- Фильм: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)

- Автор: Шурик (Александр Демьяненко)



59. "Скоро весна!"

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)



60. "Остапа понесло!"

- Фильм: "Золотой телёнок" (1968)

- Автор: Остап Бендер (Сергей Юрский)



61. "Товарищи, все на фронт!"

- Фильм: "Летят журавли" (1957)

- Автор: Борис (Алексей Баталов)



62. "Сначала была жизнь."

- Фильм: "Сталкер" (1979)

- Автор: Сталкер (Александр Кайдановский)



63. "Всё проходит, и это пройдет."

- Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)

- Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)



64. "Вы что, издеваетесь?"

- Фильм: "Служебный роман" (1977)

- Автор: Анатолий Новосельцев (Андрей Мягков)



65. "Работайте, братья!"

- Фильм: "9 рота" (2005)

- Автор: Прапорщик Дягтерев (Фёдор Бондарчук)



66. "Бей своих, чтобы чужие боялись."

- Фильм: "А зори здесь тихие" (1972)

- Автор: Васков (Андрей Мартынов)



67. "Мне бы в небо!"

- Фильм: "В бой идут одни старики" (1973)

- Автор: Капитан Титаренко (Леонид Быков)



68. "Только не плачь!"

- Фильм: "Девчата" (1961)

- Автор: Тоська (Надежда Румянцева)



69. "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!"

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Гоша (Алексей Баталов)



70. "Не виноватая я!"

- Фильм: "За спичками" (1980)

- Автор: Маргарита (Людмила Гурченко)



71. "Каждому своё."

- Фильм: "Белорусский вокзал" (1971)

- Автор: Виктор Хмара (Анатолий Папанов)



72. "Ждём-с."

- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

- Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)



73. "Мы не злопамятные, мы записываем."

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Гоша (Алексей Баталов)



74. "Я вас категорически приветствую!"

- Фильм: "Джентльмены удачи" (1971)

- Автор: Доцент (Евгений Леонов)



75. "Лёгок на помине!"

- Фильм: "Человек с бульвара Капуцинов" (1987)

- Автор: Билли Кинг (Андрей Миронов)



76. "И тебя вылечат, и меня вылечат."

- Фильм: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)

- Автор: Шурик (Александр Демьяненко)



77. "Ты заходи, если что."

- Фильм: "Белое солнце пустыни" (1970)

- Автор: Сухов (Анатолий Кузнецов)



78. "Штирлиц, а вас я попрошу остаться!"

- Фильм: "Семнадцать мгновений весны" (1973)

- Автор: Шелленберг (Леонид Броневой)



79. "Как ты, брат?"

- Фильм: "Брат" (1997)

- Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)



80. "Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути."

- Фильм: "



Свадьба в Малиновке" (1967)

- Автор: Никифор (Анатолий Папанов)



81. "Так уж и быть, согласен."

- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

- Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)



82. "Нет, это не серьёзно!"

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)



83. "Делай что хочешь, а вернись!"

- Фильм: "Судьба человека" (1959)

- Автор: Андрей Соколов (Сергей Бондарчук)



84. "Прощай, немытая Россия!"

- Фильм: "Борис Годунов" (1986)

- Автор: Борис Годунов (Алексей Петренко)



85. "Жизнь коротка, искусство вечно."

- Фильм: "Дни Турбиных" (1976)

- Автор: Алексей Турбин (Василий Лановой)



86. "Прощайте, доктор."

- Фильм: "Летят журавли" (1957)

- Автор: Борис (Алексей Баталов)



87. "У каждого свои тараканы."

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)



88. "А это ты видел?"

- Фильм: "Брат 2" (2000)

- Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)



89. "Зачем вы, гражданин, идете в этот дом?"

- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

- Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)



90. "Это будет феерично!"

- Фильм: "Место встречи изменить нельзя" (1979)

- Автор: Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий)



91. "До свидания, мальчики."

- Фильм: "Отец солдата" (1964)

- Автор: Георгий (Сергей Герасимов)



92. "Нас таких мало."

- Фильм: "Джентльмены удачи" (1971)

- Автор: Доцент (Евгений Леонов)



93. "Держись, брат!"

- Фильм: "Брат 2" (2000)

- Автор: Данила Багров (Сергей Бодров)



94. "Это всё наше кино!"

- Фильм: "Человек с бульвара Капуцинов" (1987)

- Автор: Билли Кинг (Андрей Миронов)



95. "Всё будет хорошо!"

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Катерина Тихомирова (Вера Алентова)



96. "У меня есть идея!"

- Фильм: "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

- Автор: Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев)



97. "Какой прекрасный день!"

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Людмила (Ирина Муравьёва)



98. "Сюрприз, сюрприз!"

- Фильм: "Служебный роман" (1977)

- Автор: Людмила Прокофьевна Калугина (Алиса Фрейндлих)



99. "Идите к черту!"

- Фильм: "Место встречи изменить нельзя" (1979)

- Автор: Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий)



100. "Всему своё время."

- Фильм: "Москва слезам не верит" (1979)

- Автор: Гоша (Алексей Баталов)

Советское кино оставило глубокий след в сердцах многих поколений. Фильмы, созданные в этот период, не только отражали дух времени, но и вносили незабываемые элементы в культурное наследие. Одним из таких элементов стали цитаты – яркие, запоминающиеся фразы, которые не только стали крылатыми выражениями, но и продолжают жить в нашей речи, вызывая улыбки и ностальгию.В этой статье мы собрали 100 самых известных цитат из советских фильмов, каждая из которых открывает дверь в прошлое, позволяя снова пережить волнующие моменты кинематографического искусства.Советские фильмы – это не просто кинематографические произведения, это отражение эпохи, часть нашего культурного кода. Цитаты, прозвучавшие с экрана, стали своеобразными маркерами времени, объединяющими разные поколения. Просматривая этот список, мы погружаемся в атмосферу прошлого, вспоминаем любимых героев и сцены, которые навсегда остались в нашей памяти. Надеемся, что эти фразы вызовут у вас не только приятные воспоминания, но и побудят пересмотреть любимые фильмы, чтобы снова окунуться в их удивительный мир.