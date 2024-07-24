Паразит під шкірою: що таке дирофіляріоз і як не заразитися в Україні

Українські фахівці відзначають, що останніми роками більшає випадків захворювання на дирофіляріоз. Нещодавно випадок підтвердили у пацієнта на Вінниччині.

Час від часу це захворювання фіксують і в інших областях України, зокрема і в Києві.

"Останніми роками в Україні спостерігають стійку тенденцію до росту захворюваності на дирофіляріоз. Через високу сприйнятливість і відсутність специфічної профілактики є небезпечна тенденція швидкого розповсюдження цього гельмінтозу", - повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб (ОЦКПХ).

Що це за хвороба, як вона передається і як її уникнути?

Паразит під шкірою

Дирофіляріоз – це паразитарне захворювання, яке спричиняють гельмінти роду Dirofilaria.

Як пояснюють у Вінницькому ОЦКПХ, найчастіше його реєструють серед домашніх тварин, таких як собаки та коти, а також у хижаків. Але від них людина безпосередньо заразитися не може.

Це відбувається лише через укус інфікованою комахою, найчастіше комаром, який насмоктався крові зараженої тварини.

АВТОР ФОТО,ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦКПХ Найчастіше дирофілярії виявляють у людини під шкірою та слизовими оболонками.

В організм людини потрапляють личинки паразита (мікрофілярії) і повільно ростуть. Але оскільки статевої зрілості в організмі людини гельмінт не досягає, люди не можуть заразити інших.

У більшості випадків дирофілярії виявляють у людини під шкірою та слизовими оболонками.

З моменту зараження до утворення пухлини минає щонайменше місяць, а іноді до двох років.

Які симптоми

Перші симптоми захворювання – безболісна пухлина. Інфікована людина може відчувати в тому місці свербіж і печіння. Гельмінт може мігрувати і хворий може помічати пересування чи ущільненні пухлини під шкірою.

Відстань, на яку переміщується гельмінт, складає до десятків сантиметрів, а швидкість міграції - до 30 см за 2 доби.

Первинний діагноз такому пацієнту у більшості випадків ставлять як фіброма, атерома, кіста чи пухлина.

Якщо гельмінта несвоєчасно видалити, він може загноїтися і розвинутися абсцес. Дирофілярія також може уражати очі, суглоби, внутрішні органи. Такі випадки фіксували в Австралії, Японії, США, Канаді, Італії, Франція та інших.

Якщо уражені очі, то це супроводжується появою вузлів під шкірою повік або кон’юнктивою. Можуть набрякати повіки та тексти сльози.

Однак частіше паразит уражає ділянки спини, плеча та передпліччя.

Видаляють паразита оперативно, і вилучають, як правило, одного живого гельмінта довжиною 10-15 см.

Як уберегтися

Серед людей у групі ризику інфікування - ті, хто живе поблизу річок і боліт, дачники, туристи, а також люди, які працюють в лісовому та риболовецькому господарстві.

АВТОР ФОТО,КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ Поради від Київського міського центру контролю та профілактики хвороб

Людина може себе захистити різного роду репелентами – препаратами, що відлякують комарів і мошкару. Можна використовувати електрофумігатори з інсектицидними пігулками або рідинами. Радять також носити спеціальний одягу, накидки на голові, засітчувати вікна і двері.

Одним із основних джерел інвазії є собаки. Захворюваність серед них зростає навесні та знижується в літній період.

Щоб не допустити дирофіляріоз у собак і кішок можна використовувати нашийники та інші засоби від бліх і кліщів, які також є переносниками і збудниками багатьох захворювань, зокрема й дирофіляріозу.

В осередках дирофілярітозів (п’ятикілометровій зоні) слід проводити обробку проти комарів і захищати тварин у місцях з великою чисельністю комах.