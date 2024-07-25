Щороку тонуть у воді тисяч людей. Хто у групі ризику й як правильно рятувати?

Яка тиха епідемія вбиває за лічені хвилини? Утоплення. У світі це третя найпоширеніша причина смерті від травм, яким можна було б запобігти.

"Люди очікують, що утоплення буде гучним, як по телевізору, з великим шумом і бризками", - каже Кейт Ердлі з Королівського національного інституту порятунку на воді Великої Британії (RNLI).

Натомість у реальності, каже вона, це скоріш буде "маленька дитина, яка скотилася у ставок, і ніхто нічого не почув".

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щороку в усьому світі внаслідок утоплення помирає близько 250 000 людей, і майже 82 000 з них молодше 14 років.

Це понад 650 смертей щодня, і саме тому ВООЗ називає утоплення "тихою епідемією смертей, яким можна запобігти".

В Україні, за даними ДСНС на 21 липня, лише від початку цього купального сезону загинули 432 людини.

Утоплення має не тільки руйнівні наслідки для родин загиблих, але й завдає шкоди економіці. Передчасна смерть і важкі травми, отримані деякими постраждалими, впливають на робочу силу, і, за підрахунками ВООЗ, ціна бездіяльності до 2050 року може скласти чотири трильйони доларів США.

Проблема настільки актуальна, що у 2021 році Організація Об’єднаних Націй (ООН) оголосила, що 25 липня стане щорічним Всесвітнім днем ​​запобігання утопленням, у прагненні розв’язати цю "забуту проблему громадського здоров’я".

То наскільки великою є проблема - і що можна зробити, щоб її вирішити?

Утоплення і смертність: хто ризикує найбільше

За даними ВООЗ, утоплення є третьою основною причиною смерті від ненавмисних травм у всьому світі, на яку припадає 7% усіх смертей, пов’язаних із травмами.

Воно непропорційно вражає дітей і молодих людей і входить до 10 основних причин смерті людей віком до 25 років у кожному регіоні світу.

Найбільш вразливою віковою категорією є діти від року до чотирьох, оскільки вони можуть легко впасти у воду, але їм важко звідти вибратися.

"Потонути може кожен", - каже доктор Девід Меддінгс, технічний координатор ВООЗ із запобігання утопленню.

"Це відбувається дуже швидко. Порівняно, скажімо, з дорожньо-транспортною пригодою, коли учасників можуть доправити до лікарні й вони виживатимуть годинами, утоплення зазвичай убиває за лічені хвилини".

"Ось чому кожна секунда важлива", - каже він.

Навіть якщо людина виживає, утоплення все одно може спричинити дуже серйозні травми, зокрема пошкодження мозку.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Дітей рекомендують тримати біля води під постійним наглядом

Згідно з даними ВООЗ, більше 90% смертей від утоплення в світі трапляються в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, причому більше 60% припадає на Західну частину Тихого океану та Південно-Східну Азію.

Країни з вищим рівнем доходу мають краще оснащені системи освіти та засоби для навчання дітей плаванню.

Попри значні відмінності між країнами, загальний рівень утоплення зі смертельним результатом у світі стабільно знижувався протягом десятиліть.

Доктор Меддінгс каже, що економічний розвиток, кращі технології, покращена інфраструктура, методологія та регулювання – усі ці чинники допомагають знизити смертність.

День обізнаності про утоплення

Найбільшою перешкодою до зменшення рівня утоплення є "недостатня обізнаність", каже доктор Меддінгс.

Кейт Ердлі з RNLI додає, що багато лідерів країн та представників влади не знають, наскільки поширеним є утоплення.

"Здебільшого ми приходили на зустріч із послом чи заступником, і вони казали: "Ми не дуже розуміємо, чому ви тут, утоплення - це не проблема", - пояснює вона.

"Але вже під кінець зустрічі вони казали: "Як ми можемо долучитися? Як ми можемо підтримати цю справу?", - додає Ердлі.

Доктор Меддінгс вважає, що запровадження конкретного дня для підвищення обізнаності про утоплення вже мало вплив. У Танзанії, наприклад, уряд вирішив запровадити новий підхід до зменшення випадків утоплення відразу після оголошення першого Всесвітнього дня запобігання утопленню.

Новий день також дав змогу ВООЗ підготувати глобальний звіт про стан запобігання утопленню, який, як очікують, опублікують до кінця року.

Як зменшити смертність від утоплення

За словами ВООЗ, один зі способів знизити смертності від утоплення - це навчання дітей шкільного віку основ плавання, безпеки на воді та навичок порятунку.

Це може запобігти 238 000 смертей і 549 000 несмертельних випадків утоплення до 2050 року, кажуть в організації.

У рамках Програми виживання у плаванні Національного інституту морського порятунку (NSRI) у Південній Африці минулого року понад 900 000 дітей пройшли уроки безпеки на воді.

Двічі діти, які брали участь у програмі, навіть рятували інших дітей від утоплення, каже Ендрю Інграм з NSRI.

За дітьми потрібно постійно спостерігати, коли вони перебувають біля води, оскільки, якщо їх залишити самих, вони можуть померти за лічені хвилини, пояснює він.

Але батьки, які працюють у сільській місцевості, не завжди можуть спостерігати за своїми дітьми цілий день.

А в країнах із низьким і середнім рівнем доходів утоплення дітей, як правило, тісно пов’язане з порушенням нагляду дорослих, каже ВООЗ.

Організація додає, що ще один спосіб зменшити кількість смертей від утоплення – забезпечити безпечні місця для дітей дошкільного віку.

До 2050 року це може запобігти приблизно 536 000 смертей від утоплення та 444 000 випадків утоплення без летального результату, кажуть в організації.

У сільській місцевості Бангладеш Центр із запобігання травматизму та дослідження (CIPRB) у партнерстві з RNLI допоміг створити сільські дитячі садочки, які працюють у час, коли найчастіше стаються утоплення.

Кейт Ердлі з RNLI каже, що на проєкт їх надихнуло дослідження, яке показало, що діти часто тонуть менше ніж за 20 метрів від своїх домівок, особливо опівдні, коли їхні батьки зайняті.

Джорна Бегум, завідувачка такого садочка з Бангладеш, розповіла RNLI, що після того, як знайшла сина Ясіна у воді, вона змогла врятувати йому життя завдяки спеціальному навчанню, яке вона пройшла.

АВТОР ФОТО,RNLI/SYED NAEM Джорна Бегум із сином Ясіном

Побачивши роботу таких садочків, уряд Бангладеш зобов’язався розширити цю модель на чверть території країни, інвестувавши 32 мільйони доларів США, каже Кейт Ердлі.

Інші дії, які ВООЗ рекомендує для зменшення випадків утоплення, включають забезпечення правил безпеки човнів і поромів, покращення управління ризиками повеней та встановлення бар’єрів для контролю доступу до води.

Економічні втрати

За оцінками ВООЗ, деякі країни втрачають еквівалент приблизно 3% свого річного ВВП через утоплення зі смертельним і несмертельним результатом.

Якщо інвестиції в запобігання утопленню продовжаться на нинішньому рівні, понад 7,2 мільйона людей, переважно діти, можуть померти до 2050 року, а 3,4 мільйона інших залишаться з довгостроковою інвалідністю, кажуть в організації.

За оцінками ВООЗ, загальні економічні втрати можуть сягнути чотирьох трильйонів доларів США.

Однак вартість профілактичних заходів становитиме 33 мільярди доларів США на дитячі садки та 17 мільярдів доларів на навчання базових навичок плавання та безпеки на воді, згідно з планом, який охопить половину всіх дітей у 50 країнах високого ризику.

ВООЗ каже, що інвестування лише одного долара в запобігання утопленню дає змогу заощадити дев’ять доларів - величезну суму за 30-річний період.

Правила безпеки на воді

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Королівське рятувальне товариство Великої Британії радить людям ніколи не залишатися наодинці біля води, а купатися лише з друзями чи сім’єю, а також там, де є рятувальник.

Важливо також тримати дітей біля води під постійним наглядом дорослих.

Британська благодійна організація радить людям, які впали у воду або втомилися під час плавання, зберігати спокій і лежати на спині, перш ніж кликати на допомогу.

Якщо ви бачите когось, хто це робить, ви маєте кинути йому якийсь предмет, що тримається на воді.

Благодійна організація також рекомендує людям не відпливати надто далеко від берега, залишатися на глибині стояння у воді та плисти паралельно пляжу.

Якщо ви потрапили в розривну течію, Королівське товариство порятунку радить робити наступне:

покличте на допомогу;

не пливіть проти течії;

пливіть паралельно берегу, щоб вибратися з розривної течії;

і, нарешті, коли ви вибралися з розривної течії, пливіть до берега й будьте обережні, щоб вас знову не відтягло назад.



Автор: Онур Ерем, BBC World Service