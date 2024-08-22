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Блогер Волошин пояснив чому виїхав з України. ВІДЕО

22.08.2024, 22:03:49 447 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Блогер Волошин пояснив чому виїхав з України. ВІДЕО

Скандальний блогер та ексчоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин підтвердив, що втік з України. Він зазначив, що пішов на це нібито вимушено.

Про це Волошин заявив у новому відео, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

Що сказав блогер

"Всі і так знають, що я виїхав. Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі, я повертатись не планую", - заявив Волошин.

При цьому він вирішив розповісти, що відбувалося у його житті протягом останніх двох місяців. За словами Волошина, все почалося з побиття його охоронця, невідомі нібито напали на чоловіка, який на нього працює.
 

Волошин підтвердив втечу з України: &quot;Повертатися не планую&quot;

Волошин підтвердив втечу з України (скріншот)

Після цього Олександр вирішив перевірити, чи не став він об'єктом стеження. І в його автівці нібито знайшли інструменти для прослуховування.

А вже потім, коли РФ вдарила по "Охматдиту", Волошин публічно заявив про так звану необхідність перемовин. На думку блогера, потрібно "домовлятися".

Волошин підтвердив втечу з України: &quot;Повертатися не планую&quot;

Волошин закликав до перемовин з РФ (скріншот)

І це, заявив Олександр, після нього казали політики та інші публічні персони. Але хейт полився на нього.
 

Волошин підтвердив втечу з України: &quot;Повертатися не планую&quot;

Волошин пояснив, чому втік (скріншот)

Коли ж Волошин відкрив збір на "Охматдит" та зібрав понад 5 мільйонів гривень, він дізнався, що маленьких пацієнтів перевели до інших медичних установ, а тому вирішив надіслати допомогу "адресно". Паралельно з цим, стверджує блогер, його почали звинувачувати у тому, що він вкрав ці донати.

За словами блогера, він відчував на собі тиск. А потім він нібито зустрівся з людиною, яка обіцяла "вирішити всі питання" Волошина, але в обмін на просування благодійного фонду, назву якого він розкривати не став. "Питання" не вирішувались, а потім, як заявив Олександр, йому сказали організувати збір, але ніяких умов та деталей він не отримав.
 

Волошин підтвердив втечу з України: &quot;Повертатися не планую&quot;

Волошин заговорив про цькування (скріншот)

Протягом усього відео блогер демонстрував скріншоти, на яких хизувався "підтримкою" від фанів, а також погрози від хейтерів. Хто саме обіцяв "вирішити" його проблеми, а також як йому вдалося перетнути кордон - він, звісно ж, не розповів.

Втім, наприкінці відео Волошин запевнив, що планує і далі щось робити для допомоги Україні. Також він поскаржився на погрози від військових та заявив, що суспільство не має критикувати ухилянтів й тих, хто втік за кордон або ж потонув у Тисі під час спроб втекти.
 

Пересказ відео "Хто зрадник?" Олександра Волошина

 

 

Привіт всім!

Напевне, я міг би вже не виставляти це відео. Всі так знають, що я виїхав. Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі, я повертатись не планую. І, чесно кажучи, я думав, що може вже й не випускати це відео. Мене люди підтримали, і моя аудиторія, думаю, що розуміє, з чим пов'язаний такий крок. Але потім я зрозумів, що хочу все-таки показати людям, що відбувається в нашій країні і що відбувалося зі мною останні два місяці.

Все почалося з моменту, коли російська ракета вдарила по нашій лікарні "Охматдит". За день до цього я дізнався, що побили мого охоронця. Вчора троє невідомих людей накинулися на мене з якимись дошками та ножами, хотіли отримати якусь інформацію про мене. Через день я дізнався, що в машині знайшли апарат для прослуховування. Але що могло статися гірше в той день, блогери, які просувають російські наративи і допомагають ворогу, серед них і Олександр Волошин. Участь в актах гуманітарної агресії проти України, поширення російської пропаганди — блогер Волошин вкрав 5 млн гривень зі збору на "Охматдит". Я почав отримувати погрози від військових. Волошин та інші б'юті-блогери — не лише моральні виродки, але й претенденти на статус державних зрадників.

Інформація, яку я буду вам зараз розповідати, зазвичай залишається поза кадром, і люди звикли замовчувати про це. Але при цьому всьому я розумію, що маю розповісти вам те, що насправді відбувається в моїй країні. Короче, скільки б я не налаштовувався на цей відос, чесно кажучи, в мене так не вийшло налаштуватися. От я не можу вам пообіцяти, що з вами буде той Саша Волошин, якого ви знаєте, але я можу вам пообіцяти, що перед вами точно буде сидіти людина, яка в першу чергу чесна перед собою.

Але при цьому всьому я розумію, що маю розповісти вам те, що відбувалося в моєму житті останні півтора-два місяці, і те, що насправді відбувається в моїй країні. Інформація, яку я буду вам зараз розповідати, зазвичай залишається поза кадром, і люди звикли замовчувати про це. Але я вважаю, що знаходжусь в демократичному світі, в демократичному суспільстві і маю право на своє слово.

Перед початком цього відео я дуже хочу, щоб ви згадали 24 лютого 2022 року. Чим ми тоді з вами всі займались? Було прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Якщо у нас спробують відібрати нашу країну, нашу свободу, наші життя, життя наших дітей, ми будемо захищатися. Під час правління гуманітаркою за тиждень війни в українські міста відправили майже 300 тонн товарів першої необхідності.

Люди по кілька годин стояли в чергах, щоб здати кров для наших військових.

Зараз я звернусь більше до чоловічої частини аудиторії і хочу, щоб ви згадали, які думки першими виникли у вас 24, 25, 26, 27, 28 лютого. На початку війни була дуже хороша мотивація, коли люди самі хотіли йти, тому що там був якийсь культ, там була якась ідея захистити. А коли ти бачиш, що з однієї сторони люди великі гроші крадуть, коли хлопці вмирають, а їх завжди записують як зниклих безвісти, з усім можна зжитись, але не тоді, коли твій ворог ближче до тебе, ніж він здається.

На початку повномасштабної війни був такий патріотизм у всіх українців, була шалена мотивація. А зараз вже такого немає, тому що люди зневірились в багатьох поганих рішеннях влади. Тепер я прекрасно розумію людей, що ніхто не хоче вже йти, бо вони розчаровані в тому, що відбувається. Мотивація була тоді два роки назад, ото була мотивація. То чому стало добровольців менше? Я навіть не скажу. Я думаю, що це відношення влади до людей. Просто видно, що якось нічого не змінюється на краще, тільки гірше стає.

Чому в перші дні повномасштабного вторгнення більшість хлопців були готові ставати на захист своєї країни? Є багато причин, але одна з них — це правильна інформаційна політика, яку тоді вела наша країна. Русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться. "Русский военный корабль", я хочу сказать: "Идите к черту!"

Перед входом до будівлі військомату — величезна черга. Тут зібралися чоловіки різного віку, які готові воювати за Україну. Я хотів би сказати: "Вова, [нецензурне слово], єбаш їх!" Ми з нетерпінням будемо чекати кожного окупанта з Росії, з Чечні, з Білорусі, щоб вас всіх тут поховати. Як би це не звучало, можливо, неправильно чи некоректно, але набір людей у Збройні сили — це маркетинг. Треба створити попит на бажання у людини йти на захист своєї батьківщини. І в перші дні війни Україна робила для цього все. Наша система була направлена на те, щоб зберегти нашу країну.

Тепер давайте подивимось, що у нас відбувається зараз. Яка інформаційна політика в Україні у 2024 році? Наприкінці грудня ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони Ігоря Гринкевича Каширського. Працівники районного ТЦК посеред вулиці забрали чоловіка, нині він госпіталізований у Луцький диспансер і перебуває у медикаментозному сні. Позорище! Позорище! Ну чого ви? Ну мужики! Зачекайте, мужики! Люди у балаклавах, яких назвали охороною нардепа Миколи Тищенка, скручують чоловіка у цивільному, надягають на нього кайданки. З річки Тиса біля кордону з Румунією дістали тіла трьох потопельників. Вони з'ясували, що загиблий — 28-річний житель Івано-Франківщини. Україна виділила 463 млн грн на вивчення пінгвінів. Ми живемо в вільній країні. Україна, дивіться, я зрозумів, що в новинах нам трішки інше розповідають, в новинах ми бачимо трохи інші сенси. Тому зараз я вам розповім свою історію, і ви вже зможете зробити свої висновки.

Обережно, блогери! Вони просувають російські наративи і допомагають ворогу. Серед них є Олександр Волошин, який має понад мільйон підписників в Інстаграмі. Волошин та інші б'юті-блогери — не лише кінчені моральні виродки, але й претенденти на статус державних зрадників. Волошин, ну який же ти... Дебіл який ти є! Я не знаю, ну ти просто вершина абсурду. Я не можу просто... Я так хочу, щоб тебе вдарили разочок чимось важким, щоб твої тупі думки вилетіли з твого тупого блогу.

Блогер Олександр Волошин потрапив до бази "Миротворець". Він активно підтримував збір коштів для допомоги ЗСУ. Хлопець допомагав і продовжує допомагати нашим військовим, а також неодноразово виступав з різкими заявами щодо російської агресії. Тому ви зрозуміли, що люди, які знімали про мене розслідування, є або колаборантами, або самі працюють на Росію. І інформація, яку я розповів у цьому відео, — це інформація, яку або не хочуть публікувати, або навмисне приховують.

Ну і, підбиваючи підсумок всього вищесказаного, я хочу сказати, що жодних планів на повернення в Україну в мене поки немає. Поки я впевнений, що люди, які пропагують російські наративи, не притягнуті до відповідальності, що корупція продовжує процвітати, а наша влада бездіє, я не бачу сенсу повертатися. Це моє рішення, і я залишаюсь з ним.

Дякую вам за увагу, за підтримку, і до нових зустрічей!

Тэги: благодійність, війна в україні, Волошин, блогери

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