Блогер Волошин пояснив чому виїхав з України. ВІДЕО

Скандальний блогер та ексчоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин підтвердив, що втік з України. Він зазначив, що пішов на це нібито вимушено.

Про це Волошин заявив у новому відео, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

Що сказав блогер

"Всі і так знають, що я виїхав. Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі, я повертатись не планую", - заявив Волошин.

При цьому він вирішив розповісти, що відбувалося у його житті протягом останніх двох місяців. За словами Волошина, все почалося з побиття його охоронця, невідомі нібито напали на чоловіка, який на нього працює.



Волошин підтвердив втечу з України (скріншот)

Після цього Олександр вирішив перевірити, чи не став він об'єктом стеження. І в його автівці нібито знайшли інструменти для прослуховування.

А вже потім, коли РФ вдарила по "Охматдиту", Волошин публічно заявив про так звану необхідність перемовин. На думку блогера, потрібно "домовлятися".

Волошин закликав до перемовин з РФ (скріншот)

І це, заявив Олександр, після нього казали політики та інші публічні персони. Але хейт полився на нього.



Волошин пояснив, чому втік (скріншот)

Коли ж Волошин відкрив збір на "Охматдит" та зібрав понад 5 мільйонів гривень, він дізнався, що маленьких пацієнтів перевели до інших медичних установ, а тому вирішив надіслати допомогу "адресно". Паралельно з цим, стверджує блогер, його почали звинувачувати у тому, що він вкрав ці донати.

За словами блогера, він відчував на собі тиск. А потім він нібито зустрівся з людиною, яка обіцяла "вирішити всі питання" Волошина, але в обмін на просування благодійного фонду, назву якого він розкривати не став. "Питання" не вирішувались, а потім, як заявив Олександр, йому сказали організувати збір, але ніяких умов та деталей він не отримав.



Волошин заговорив про цькування (скріншот)

Протягом усього відео блогер демонстрував скріншоти, на яких хизувався "підтримкою" від фанів, а також погрози від хейтерів. Хто саме обіцяв "вирішити" його проблеми, а також як йому вдалося перетнути кордон - він, звісно ж, не розповів.

Втім, наприкінці відео Волошин запевнив, що планує і далі щось робити для допомоги Україні. Також він поскаржився на погрози від військових та заявив, що суспільство не має критикувати ухилянтів й тих, хто втік за кордон або ж потонув у Тисі під час спроб втекти.



Пересказ відео "Хто зрадник?" Олександра Волошина

Привіт всім!



Напевне, я міг би вже не виставляти це відео. Всі так знають, що я виїхав. Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі, я повертатись не планую. І, чесно кажучи, я думав, що може вже й не випускати це відео. Мене люди підтримали, і моя аудиторія, думаю, що розуміє, з чим пов'язаний такий крок. Але потім я зрозумів, що хочу все-таки показати людям, що відбувається в нашій країні і що відбувалося зі мною останні два місяці.



Все почалося з моменту, коли російська ракета вдарила по нашій лікарні "Охматдит". За день до цього я дізнався, що побили мого охоронця. Вчора троє невідомих людей накинулися на мене з якимись дошками та ножами, хотіли отримати якусь інформацію про мене. Через день я дізнався, що в машині знайшли апарат для прослуховування. Але що могло статися гірше в той день, блогери, які просувають російські наративи і допомагають ворогу, серед них і Олександр Волошин. Участь в актах гуманітарної агресії проти України, поширення російської пропаганди — блогер Волошин вкрав 5 млн гривень зі збору на "Охматдит". Я почав отримувати погрози від військових. Волошин та інші б'юті-блогери — не лише моральні виродки, але й претенденти на статус державних зрадників.



Інформація, яку я буду вам зараз розповідати, зазвичай залишається поза кадром, і люди звикли замовчувати про це. Але при цьому всьому я розумію, що маю розповісти вам те, що насправді відбувається в моїй країні. Короче, скільки б я не налаштовувався на цей відос, чесно кажучи, в мене так не вийшло налаштуватися. От я не можу вам пообіцяти, що з вами буде той Саша Волошин, якого ви знаєте, але я можу вам пообіцяти, що перед вами точно буде сидіти людина, яка в першу чергу чесна перед собою.



Але при цьому всьому я розумію, що маю розповісти вам те, що відбувалося в моєму житті останні півтора-два місяці, і те, що насправді відбувається в моїй країні. Інформація, яку я буду вам зараз розповідати, зазвичай залишається поза кадром, і люди звикли замовчувати про це. Але я вважаю, що знаходжусь в демократичному світі, в демократичному суспільстві і маю право на своє слово.



Перед початком цього відео я дуже хочу, щоб ви згадали 24 лютого 2022 року. Чим ми тоді з вами всі займались? Було прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Якщо у нас спробують відібрати нашу країну, нашу свободу, наші життя, життя наших дітей, ми будемо захищатися. Під час правління гуманітаркою за тиждень війни в українські міста відправили майже 300 тонн товарів першої необхідності.



Люди по кілька годин стояли в чергах, щоб здати кров для наших військових.



Зараз я звернусь більше до чоловічої частини аудиторії і хочу, щоб ви згадали, які думки першими виникли у вас 24, 25, 26, 27, 28 лютого. На початку війни була дуже хороша мотивація, коли люди самі хотіли йти, тому що там був якийсь культ, там була якась ідея захистити. А коли ти бачиш, що з однієї сторони люди великі гроші крадуть, коли хлопці вмирають, а їх завжди записують як зниклих безвісти, з усім можна зжитись, але не тоді, коли твій ворог ближче до тебе, ніж він здається.



На початку повномасштабної війни був такий патріотизм у всіх українців, була шалена мотивація. А зараз вже такого немає, тому що люди зневірились в багатьох поганих рішеннях влади. Тепер я прекрасно розумію людей, що ніхто не хоче вже йти, бо вони розчаровані в тому, що відбувається. Мотивація була тоді два роки назад, ото була мотивація. То чому стало добровольців менше? Я навіть не скажу. Я думаю, що це відношення влади до людей. Просто видно, що якось нічого не змінюється на краще, тільки гірше стає.



Чому в перші дні повномасштабного вторгнення більшість хлопців були готові ставати на захист своєї країни? Є багато причин, але одна з них — це правильна інформаційна політика, яку тоді вела наша країна. Русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться. "Русский военный корабль", я хочу сказать: "Идите к черту!"



Перед входом до будівлі військомату — величезна черга. Тут зібралися чоловіки різного віку, які готові воювати за Україну. Я хотів би сказати: "Вова, [нецензурне слово], єбаш їх!" Ми з нетерпінням будемо чекати кожного окупанта з Росії, з Чечні, з Білорусі, щоб вас всіх тут поховати. Як би це не звучало, можливо, неправильно чи некоректно, але набір людей у Збройні сили — це маркетинг. Треба створити попит на бажання у людини йти на захист своєї батьківщини. І в перші дні війни Україна робила для цього все. Наша система була направлена на те, щоб зберегти нашу країну.



Тепер давайте подивимось, що у нас відбувається зараз. Яка інформаційна політика в Україні у 2024 році? Наприкінці грудня ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони Ігоря Гринкевича Каширського. Працівники районного ТЦК посеред вулиці забрали чоловіка, нині він госпіталізований у Луцький диспансер і перебуває у медикаментозному сні. Позорище! Позорище! Ну чого ви? Ну мужики! Зачекайте, мужики! Люди у балаклавах, яких назвали охороною нардепа Миколи Тищенка, скручують чоловіка у цивільному, надягають на нього кайданки. З річки Тиса біля кордону з Румунією дістали тіла трьох потопельників. Вони з'ясували, що загиблий — 28-річний житель Івано-Франківщини. Україна виділила 463 млн грн на вивчення пінгвінів. Ми живемо в вільній країні. Україна, дивіться, я зрозумів, що в новинах нам трішки інше розповідають, в новинах ми бачимо трохи інші сенси. Тому зараз я вам розповім свою історію, і ви вже зможете зробити свої висновки.



Обережно, блогери! Вони просувають російські наративи і допомагають ворогу. Серед них є Олександр Волошин, який має понад мільйон підписників в Інстаграмі. Волошин та інші б'юті-блогери — не лише кінчені моральні виродки, але й претенденти на статус державних зрадників. Волошин, ну який же ти... Дебіл який ти є! Я не знаю, ну ти просто вершина абсурду. Я не можу просто... Я так хочу, щоб тебе вдарили разочок чимось важким, щоб твої тупі думки вилетіли з твого тупого блогу.



Блогер Олександр Волошин потрапив до бази "Миротворець". Він активно підтримував збір коштів для допомоги ЗСУ. Хлопець допомагав і продовжує допомагати нашим військовим, а також неодноразово виступав з різкими заявами щодо російської агресії. Тому ви зрозуміли, що люди, які знімали про мене розслідування, є або колаборантами, або самі працюють на Росію. І інформація, яку я розповів у цьому відео, — це інформація, яку або не хочуть публікувати, або навмисне приховують.



Ну і, підбиваючи підсумок всього вищесказаного, я хочу сказати, що жодних планів на повернення в Україну в мене поки немає. Поки я впевнений, що люди, які пропагують російські наративи, не притягнуті до відповідальності, що корупція продовжує процвітати, а наша влада бездіє, я не бачу сенсу повертатися. Це моє рішення, і я залишаюсь з ним.



Дякую вам за увагу, за підтримку, і до нових зустрічей!