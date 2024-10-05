Рекрутинг до військової частини без ТЦК: Як це працює?

5 жовтня 2024 року компанія LobbyX пояснила, як відбувається рекрутинг до війська без участі Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Тепер стати військовим можна напряму через військову частину, що значно спрощує процес. У цій статті детально розглянемо, як саме відбувається рекрутинг до війська, які документи потрібні, та які переваги надає новий підхід.

Що таке рекрутинг до військової частини напряму

Рекрутинг до військової частини без ТЦК — це можливість для громадян самостійно подати документи та пройти відбір до певної військової частини, минаючи процедури через ТЦК. Раніше для цього було необхідно звертатися до ТЦК, проходити медичну комісію та отримувати направлення. Тепер рекрутинг став простішим і швидшим завдяки подачі документів напряму.

Основні етапи процесу

Збір необхідних документів. Подання заявки до військової частини. Проходження медичного огляду. Отримання рішення та приєднання до лав Збройних сил.

Які документи потрібні для рекрутингу

Для участі в рекрутингу до військової частини без ТЦК потрібно зібрати такі документи:

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний код.

Військовий квиток (якщо є).

Медична довідка.

Ці документи підтверджують особу та стан здоров'я кандидата.

Переваги нового підходу

Рекрутинг до війська без ТЦК має такі переваги:

Простота процесу : подача документів напряму до військової частини знижує навантаження на ТЦК.

: подача документів напряму до військової частини знижує навантаження на ТЦК. Швидкість : процес відбувається швидше завдяки спрощеній процедурі.

: процес відбувається швидше завдяки спрощеній процедурі. Прозорість: рішення про відбір приймаються військовою частиною напряму.

Детальна процедура для рекрутів-добровольців

Процедура для добровольців передбачає кілька етапів:

Відгук на вакансію в обраний підрозділ Сил Оборони. Проходження відбору та отримання позитивного рішення від представника підрозділу. Направлення заяви з бажанням призватися на військову службу по обраній посаді командиру військової частини. Отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) від командира військової частини. Проходження ВЛК за місцем обліку в ТЦК або за місцем розташування військової частини. Прийняття на службу на обрану посаду в пункті постійної дислокації обраної військової частини. За відсутності військового досвіду протягом останніх 10 років — направлення до Навчального Центру для проходження базової військової підготовки.

Важливі моменти, які варто знати

Прямий призов можливий тільки в рамках мобілізації. Для служби за контрактом працює попередній механізм із Рекомендаційними Листами.

Прямий призов діє для осіб як рядового, так і сержантського та офіцерського складу.

Направлення на ВЛК є документом, що унеможливлює примусову мобілізацію щонайменше на 5 днів.

Є пріоритетні та непріоритетні підрозділи, про що можна дізнатися у представника підрозділу після співбесіди.

Що робити після подання документів

Після подання документів військова частина перевірить їх та організує медичний огляд. Якщо всі вимоги виконані, вас можуть запросити на співбесіду або відразу призначити дату початку служби.

Таким чином, рекрутинг до військової частини без ТЦК відкриває нові можливості для громадян, які хочуть швидше та ефективніше приєднатися до Збройних сил України.