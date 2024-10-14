Як корейські пірнальниці бережуть професію і не дихають по 3 хвилини в пошуках устриць і кальмарів

Забудьте про риб'ячі хвости, ми маємо на увазі пірнальниць з південнокорейського острова Чеджу, здатних затримувати дихання на кілька хвилин, занурюючись у глибини в пошуках устриць, кальмарів та інших морських делікатесів.

У Кореї їх називають хеньо - "жінки моря".

Пірнальниці спускаються під воду виключно у водолазному костюмі й масці, без додаткового обладнання. Зазвичай вони працюють на глибині 5-6 метрів, але деякі з них пірнають на 20 метрів і можуть затримувати дихання на 2-3 хвилини.

Півстоліття тому на Чеджу було 30 тисяч мисливиць за морепродуктами. А тепер ця професія вимирає: технології сучасного рибного промислу, штучне вирощування молюсків і розвиток південнокорейської економіки не залишили хеньо шансу - свої знання і вміння їм просто нікому передавати.

Середній вік пірнальниць - за 60, але серед них є жінки, яким понад 80.

Автор фото,Getty Images Хеньо пірнають без акваланга на глибину до 20 метрів

Для збереження традиційного морського промислу влада Південної Кореї звернулася до ЮНЕСКО. І багатовікову традицію пірнальниць з острова Чеджу додали до списку нематеріальної культурної спадщини.

Хеньо - жінки моря

Біля підніжжя згаслого вулкана Ільчубонг на острові Чеджу невелика група літніх хеньо демонструють премудрості своєї професії.

Одягнені в чорні костюми аквалангістів, жінки починають шоу піснею, яку протягом 300 років виконували перед виходом у море їхні попередниці.

Імітуючи рухи на човні, керуючи веслами і відбиваючи ритм поплавками й сітками, пірнальниці злагоджено співають про труднощі свого життя.

Хеньо можуть працювати в морі тільки в певний сезон. З метою охорони морської фауни влада встановила обмеження на промисел у прибережних водах. В інші дні хеньо заробляють тим, що беруть участь у театральних шоу для туристів.

Їхня професія важка і небезпечна. Навички матері передавали донькам із покоління в покоління.

Пірнати в холодні хвилі моря, з якого стирчать підступні скелясті вершини вулканічної породи, - ризиковане заняття.

Хеньо натреновані пірнати без акваланга на глибину до 20 метрів і затримувати дихання під водою більш ніж на три хвилини.

Автор фото,Getty Images Перша згадка про них датована XVII століттям

Протягом століть, поки чоловіки лишалися на березі, хеньо пірнали в море і збирали з дна молюсків, восьминогів і різних риб.

Існує кілька версій, чому жінки цього острова були змушені перекласти на свої плечі важку чоловічу роботу.

За однією з них, чоловіків-пірнальників обкладали спеціальним податком, а жінок - ні.

За іншою версією, у XVII столітті в Кореї запровадили масову мобілізацію чоловічого населення, і жінкам довелося замінити плавців, які пішли в армію.

Хай там як, зрозуміло одне: з XVII століття саме жінки на острові Чеджу стали головними годувальницями своїх родин.

У певному сенсі хеньо зуміли створити своєрідне матріархальне суспільство на своєму острові.

У період династії Чосон (XIV-XIX століття) становище корейської жінки визначалося чоловіками її сім'ї. Від моменту народження вона була власністю батька, після заміжжя - власністю чоловіка, а в похилому віці мала підкорятися старшому синові.

Жінка-годувальниця сім'ї було поняттям немислимим у традиційному корейському суспільстві.

А в цей час на острові Чеджу саме жінки визначали свою долю.

Автор фото,wikipedia Робочий день пірнальниці триває 4-5 годин. Більше людський організм витримати не може

Пізніше, особливо з прибуттям на цей субтропічний острів багатих туристів, різко зросла потреба в морських делікатесах. Бізнес хеньо почав процвітати.

Поступово пірнальниці стали заробляти непогані гроші. А це не могло не вплинути на сімейний устрій. З набуттям фінансової незалежності хеньо почали самі вирішувати свої сімейні проблеми.

Однак з 1970-х років почався період занепаду в професії: технічний прогрес просто "вичавив з ринку" пірнальниць.

Сьогодні хеньо продовжують займатися своєю непростою роботою, але серед них практично немає жінок молодше 60 років - молодь вважає за краще виїжджати з острова або обирає для себе престижніші й легші професії.

Чи вдасться зберегти традицію хеньо

Історія незвичайних пірнальниць надихнула американсько-корейську режисерку Сью Кім зняти про них фільм.

Дочка корейських іммігрантів у США Кім познайомилася з хеньо, коли дитиною відпочивала в Південній Кореї.

"Вони вразили мене своєю яскравістю, неймовірною сміливістю і впевненістю в собі", - каже із захопленням Лі.

"Вони були тією версією корейської жінки, яка мене надихала і яку я хотіла наслідувати", - додає режисерка.

"Історія набула актуальності 10 років тому, коли я дізналась, що це, ймовірно, останнє покоління хеньо, - пояснює Лі. - Мені терміново захотілося задокументувати їхню історію, поки вони ще є і можуть самі про себе розповісти".

Автор фото,Apple Хеньо розбирають улов

Стрічка досліджує проблеми, з якими жінки стикаються як у воді, так і за її межами.

Вони починають роботу о 6 ранку щодня. Підіймаються на поверхню і знову занурюються у воду від 100 до 300 разів на день.

"Тільки уявіть собі рівень фізичної підготовки. Вони збирають рибу протягом чотирьох годин, а потім ще три або чотири години займаються її очищенням і підготовкою для продажу", - каже Сью Кім.

Однак сьогодні: все менше молодих жінок обирають цю непросту професію.

Щоб зберегти її, на початку 2000-х створили школу хеньо, але лише 5% з тих, хто її відвідує, обирають цей шлях. Однак ще не все втрачено.

Фільм знайомить нас із двома молодими жінками з іншого острова, які пробують свої сили як хеньо. Одній з них довелося навчитися плавати у віці 30 років.

Автор фото,Apple Чи зможе молоде покоління зберегти вікову традицію?

Продюсеркою фільму виступила пакистанська правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай.

"Я хочу, щоб дівчатка, які побачать цей документальний фільм, повірили в себе і зрозуміли, що здатні здолати будь-які вершини", - каже вона.

Автор: Емма Сондерс, Репортерка ВВС з питань культури