Як Майк Тайсон програв бій блогеру Полу і що сталось з Netflix

Восьмираундовий поєдинок завершився перемогою Джейка Пола над Майком Тайсоном одноголосним рішенням суддів. Після спокійних перших раундів Джейк Пол завдав кількох ударів Тайсону, який вже виглядав втомленим на ринзі. Більшу частину поєдинку 27-річний блогер тримав контроль над ситуацією та одноголосним рішенням суддів переміг Майка Тайсона із рахунком 80:72, 79:73, 79:73.

Поєдинок показували на платформі Netflix, а в Україні користувачі, які вдосвіта включили трансляцію, скаржились, що ресурс падав та працював з проблемами.

27-річний блогер здобув свою одинадцяту перемогу на професійному рингу (сім із них нокаутом) за однієї поразки.

58-річний "Залізний Майк" Тайсон програв свій перший професійний бій за останні 19 років. 2005 року він завершив кар'єру, але 2024 року прийняв виклик від Джейка Пола — відеоблогера, який несподівано став успішним боксером.

Поразка у поєдинку з Полом стала для Тайсона сьомою в кар'єрі. 50 боїв він виграв, із них 44 нокаутом.

Після перемоги Пол заявив, що радий зустрітися на рингу з “легендою” боксу, яким по праву вважається Тайсон.

Що сталось з Netflix

Зустріч Тайсона та Пола, яка стала найочікуванішою подією у світі боксу, відбулася у п'ятницю ввечері у місті Арлінгтон (штат Техас). Трансляцію вела платформа Netflix, яка має 280 млн передплатників по всьому світу.

Проте з трансляцією виникла проблема. Тисячі користувачів Netflix у США та всього світу зіткнулися з перебоями в роботі платформи.

За даними вебсайту Downdetector, який відстежує збої, більше ніж 12 000 користувачів повідомили про проблеми зі стрімінговим сервісом. В Україні також люди скаржились на відсутність трансляції, зокрема відомий блогер Олексій Мочанов.

"Підписався лише заради однієї події. Бій Майка Тайсона. Будильник на 6 ранку. І година та 60 хвилин знущання!!" - написав блогер.

Netflix поки що не зробив офіційної заяви з приводу причин збою.

Але, як писала TheSportster, під час трансляції бою Джейка Пола та Майка Тайсона виникли проблеми з буферизацією.

Традиційна лайка на зважуванні

Напередодні поєдинку, у четвер, Тайсон та Пол віддали данину традиції, згідно з якою боксери часто обмінюються образами або навіть ударами під час зважування перед боєм.

Автор фото,USA TODAY Sports Тайсон вдарив Пола по обличчю на зважуванні

Тайсон підійшов до Пола і несподівано вдарив його по обличчю. Перед тим, як зійти зі сцени, він сказав на камеру лише два слова: “Розмова закінчена”.

Пол, що пропустив удар, назвав суперника злим маленьким ельфом, додавши: “Тепер це особисте — він повинен померти”.

На рахунку “Залізного Майка”, який був абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, 50 перемог (44 з них закінчилися нокаутом) і шість поразок. У Пола за чотири роки заняття боксом — 10 перемог та одна поразка. Він бере участь у професійних поєдинках із січня 2020 року.

При цьому завдяки популярності Пола і він, і його суперники отримують за ці поєдинки набагато більше грошей за професійних спортсменів.

У списку Forbes Джейк Пол посідає друге місце серед найбільш високооплачуваних блогерів 2022 року і 46-е серед найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року.

Тайсон відомий як один із найскандальніших боксерів сучасності. Під час бою в 1997 році він відкусив частину вуха Евандера Холіфілда, за що був на деякий час позбавлений боксерської ліцензії. 1992 року його визнали винним у зґвалтуванні та засудили до тюремного ув'язнення, а 1999-го він опинився за ґратами ще раз: за агресивну поведінку на дорозі.

Заради грошей чи самоствердження

У пресі з'являлися різні відомості про те, які суми Тайсон і Пол повинні отримати за цей бій.

Сам Джейк Пол стверджував, що збирається заробити на поєдинку 40 млн. доларів. Лондонська Times при цьому писала, що кожен із боксерів отримає по 20 млн, а деякі інші ЗМІ повідомляють, що гонорар Тайсона справді становитиме 20 млн, але Полу дістанеться вдвічі більше.

Автор фото,USA Today Sports Майк Тайсон на пресконференції 13 листопада

Колись Тайсон вважався найоплачуванішим боксером в історії. Як зазначає Times, він не бідує і зараз. Боксер — співвласник ферми в Неваді, де вирощується легальна в цьому штаті марихуана, а його статки оцінюються приблизно в 10 млн доларів.

У 2005 році, програвши Кевіну Макбрайду, якого він до цього обіцяв “випатрати як рибу”, Тайсон заявив про завершення професійної кар'єри. “Я не буду далі ганьбити спорт, програючи бійцям такого калібру”, — заявив він.

Після цього Тайсон провів кілька показових боїв (подібні зустрічі не санкціонуються якоюсь спортивною організацією і не вносяться до послужного списку). Боксера неодноразово звинувачували, що це були постановочні бої з зумовленим результатом.

Але зустріч із Полом стане першим санкціонованим поєдинком Тайсона за 19 років: його проведення формально схвалила спортивна влада Техасу.

Щоправда, правила дещо видозмінені: Пол і Тайсон використовували важчі рукавички, які краще захищають від травм, а раунди тривали не три, а дві хвилини.

Спочатку поєдинок був запланований на 20 липня, але його відклали: у Тайсона загострилася виразка шлунка. У недавньому інтерв'ю BBC Sport на питання про здоров'я Тайсон відповів, що в нього все гаразд.

В інтерв'ю Reuters Тайсон заявив, що робить це не заради грошей. "Я хочу просто випробувати себе", - заявив він. За його словами, нічого в його житті після цього поєдинку не зміниться.

Як відеоблогер став боксером

Блогерська кар'єра Джейка Пола почалася на початку 2010-х на відеоплатформі Vine, що вже не існує. Коли сервіс закрився, Пола мала понад 5 млн передплатників. Потім він перебрався до YouTube, де на його канал підписано понад 20 млн людей.

Через епатажні витівки він отримав прізвисько “Проблемна дитина”, яке потім закріпилося за ним і у світі боксу.

Автор фото,USA Today Sports Джейк Пол

У 2018 році разом із братом Логаном вони вирішили провести боксерські поєдинки проти інших братів-блогерів, KSI та Deji. Інтерес аудиторії був великим, і так почалася серія боїв Пола проти інших непрофесіоналів, наприклад блогера Есона Гіба і баскетболіста Нейта Робінсона.

2021-2022 року він став виходити і проти професіоналів, і переміг на рингу боксерів Бена Аскрена, Тайрона Вудлі (останнього — двічі) та Андерсона Сільву. Всі вони були значно старші за нього. Потім він воював із молодим професійним боксером Томмі Ф'юрі — і програв.

Як зазначає Forbes, противники Пола заробили за поєдинки із ним більше, ніж платять професійні боксерські організації UFC чи MMA.

Аманда Серрано, яку називають однією з найбільших жінок-боксерів усіх часів, заробила на організованих його компанією Most Valuable Promotions (MVP) поєдинках більше, ніж за всю кар'єру.

“Я довів усім, що люди помиляються. Нагадаю: найбільш ненависним і критикованим боксером в історії боксу до того, як його полюбили, був Мухаммед Алі. Тож я антигерой, і люди скоро полюблять мене, як тільки зрозуміють, що я зробив для цього виду спорту і хто я насправді”, - заявив Пол в інтерв'ю Forbes.

Одна з ознак апокаліпсиса

У спортивному світі бій між Тайсоном і Полом зазнав жорсткої критики ще до того, як він відбувся.

Британський промоутер Едді Хірн назвав поєдинок небезпечним, безвідповідальним та неповажним щодо боксу.

Журнал Sports Illustrated, який публікує “ознаки апокаліпсиса тижня”, включив подію до своєї щотижневої рубрики.

Спортивний журналіст Times Оуен Слот під час бесіди з боксером Ленноксом Льюїсом пожартував ще про одну ознаку апокаліпсиса.

Перед боєм з Льюїсом у 2002 році (який він у підсумку програв) Тайсон обіцяв з'їсти його дітей, а тепер ці самі діти збираються їхати в Арлінгтон, щоб подивитися шоу. Сам британський боксер на запитання про те, що він думає про поєдинок, закотив очі та сказав: “Це нісенітниця”.