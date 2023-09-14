Тайсон – как сейчас живет «Железный Майк» и что стало с его миллионами долларов

Тайсон вырос в криминальном районе Бруклина

Однажды местный хулиган оторвал голову одному из его голубей, что привело Майка в неимоверную ярость — он избил обидчика с такой жестокостью, которой никто от него не ожидал.

Знакомство с тренером Касом Д'Амато

В будние дни тренировался, а по выходным - занимался грабежами

Майк Тайсон — легендарный боксер, который в конце 80-х был абсолютным чемпионом мира и сегодня, в 2023 году, является самой узнаваемой личностью из мира бокса. В этом видео мы познакомим вас поближе с великим спортсменом, расскажем интересные факты о его жизни и узнаем, что привело нашего героя к финансовому краху.родился 30 июня 1966 года в Бруклине, Нью-Йорк. Его биологическим отцом был уроженец Ямайки, таксист Персел Тайсон, который бросил семью еще до рождения нашего героя. На тот момент его мать, Лорна Мэй Смит, работавшая проституткой, уже воспитывала двоих детей – сына Родни и дочь Дениз.Своим отцом мальчик считал Джимми Киркпатрика – местного сутенера, который прожил с Лорной меньше года и бросил её вскоре после рождения Майкла. О том, что Джимми не является его родным отцом, Тайсон узнал только в 38 лет. Однако в детстве будущий боксер очень гордился тем, кем был его названный отец. Ведь Майк рос в криминальном районе, где такая профессия, в отличие от таксиста, считалась крутой.Тайсон был ранимым и слабохарактерным ребенком и совершенно не умел постоять за себя. К тому же он шепелявил, что было поводом для насмешек. Над мальчиком издевались одноклассники, соседские ребята и даже старший брат. Частенько Майку приходилось скрываться от обидчиков на крыше дома, где единственной компанией для него были голуби. Наш герой не только кормил птиц, но и делился с ними своими переживаниями. Именно любовь к пернатым сыграла роль катализатора, который заставил Тайсона впервые постоять за себя.С тех пор мальчика зауважали все в округе и даже приняли в местную банду, занимающуюся грабежами. Забавно, что, даже начав криминальную жизнь, Тайсон не забывал о любимых птицах – в 10 лет он ограбил дом и все деньги потратил на корм для голубей. Преступная деятельность не могла оставаться безнаказанной.К 13 годам Майк был арестован 38 раз, после чего его отправили в ТрАйон – спецшколу для малолетних правонарушителей. Именно там наш герой познакомился со знаменитым боксером Мохаммедом Али, который приезжал в учреждение, чтобы пообщаться с трудными подростками. После той встречи Тайсон решил посвятить свою жизнь боксу. О своем намерении Майк рассказал учителю физкультуры Бобби Стюарту, бывшему боксеру.Но тот поставил парню условие, что будет его тренировать только если Тайсон возьмётся за учебу и не будет нарушать дисциплину. На удивление Майк, который считался умственно отсталым, действительно повысил свою успеваемость. Будущая легенда бокса обладал огромным потенциалом и был гораздо сильнее своих сверстников. К примеру, в 13 лет он мог поднять 100-килограммовую штангу в жиме лёжа.В один момент Стюарт понял, что ученик превзошел его и большему он его не научит. Тогда мужчина познакомил 14-летнего подростка с тренером Касом Д'Амато (читается без апострофа Дамато). Уже во время первой встречи легендарный тренер был настолько впечатлен способностями Тайсона, что приложил все усилия и связи, чтобы сделать из него чемпиона мира.Д'Амато окружил парня командой профессионалов, при этом и сам Майк жадно впитывал всё, что касалось бокса – он просматривал видеозаписи боев и читал спортивную литературу. В 1981 году 15-летний Тайсон впервые вышел на ринг в нью-йоркском клубе «Holyoke» (Холиок), где ему дали прозвище Танк. Уже тогда Майк выбрал свой неповторимый стиль – он выходил на ринг без музыкального сопровождения, без халата, в черных трусах и боксерках на босу ногу.По его словам, таким образом, он чувствовал себя "гладиатором". На протяжении года боксер провёл 6 поединков, из которых проиграл только один. Тогда же Тайсон заработал свой первый титул – он стал чемпионом юношеских Олимпийских Игр. В 1982 году мать Майка умерла от рака, и, так как парень был несовершеннолетним, Д’Амато вместе со своей гражданской женой Камиллой Эвальд оформили опекунство над Тайсоном. Кстати, женщина была родом из Тернопольской области Украины, и боксер её очень любил, называя "белой мамой".Поначалу наш герой с недоверием отнесся к своему опекуну и даже вернулся к прежней жизни: в будние дни он тренировался, а по выходным приезжал в Бруклин, где занимался грабежами. Однако мудрый тренер терпеливо ждал, когда Майк сам осознает, что для него важнее. И действительно, юноша отказался от преступной деятельности, став самым преданным учеником Д’Амато. В том же 1982 году Тайсон выступил на Юношеских Олимпийских играх, где вновь завоевал золото. Секрет его успеха был не только в использовании стиля Пик-а-бу, который позволял Тайсону отправлять в нокаут самых сильных противников, но и в том, что Майк в совершенстве владел искусством психологического воздействия, внушая страх одним только взглядом.В 1983 году наш герой стал Серебряным призёром турнира «Золотые перчатки». Также он одержал победу на Национальном чемпионате, повторив этот успех и в следующем году. К тому моменту Тайсон начал выигрывать все бои и стал главным кандидатом в олимпийскую сборную США. Однако в отборочном бою Майк неожиданно уступил Генри Тилльмену. На этом завершилась любительская карьера Тайсона, после чего Д’Амато вплотную занялся подготовкой боксёра к профессиональному рингу.

В марте 1985 18-летний Майк провел бой против Гектора Мерседеса, которого нокаутировал в первом же раунде. Впрочем, и в последующих 15 поединках он побеждал подобным образом. За первые бои наш герой зарабатывал от 500 до 1000 дол., затем его гонорары увеличились до 30 тыс. дол.

Тренер Кас Д'Амато умер от пневмонии

Самый молодой чемпион в тяжёлом весе

17-летняя модель Наоми Кэмпбелл

Первая жена - актриса Робин Гивенс

Майк был приговорен к 6 годам тюрьмы

Откусил Холифилду ухо

Встретился на ринге с Ленноксом Льюисом

Снимается в кино, пишет книги

За карьеру заработал более 400 млн долларов

400 тысяч долларов уходило на содержание голубей и бенгальских тигров у себя дома;

за 2,2 миллиона Майк приобрел золотую ванну;

800 тысяч были потрачены на часы с алмазным покрытием,

7 миллионов на бриллиантовое ожерелье;

по 500 тысяч уходило на организацию вечеринок.

Cadillac Eldorado (Кадиллак Эльдорадо),

Rolls Royce Silver Spur (Роллс-Ройс Силвер Спур),

Rolls-Royce Corniche (Роллс-Ройс Корниш),

Mercedes-Benz SL,

Ferrari F50,

Ferrari Spyder (Спайдер),

а также Lamborghini (Ламборгини),

Jaguar (Ягуар)

Bentley Continental (Бентли Континенталь).

Особняки, виллы и резиденции

В ноябре того же года Кас Д'Амато умер от пневмонии, что стало большой потерей для боксера, который любил тренера, как родного отца. В январе 86-го Тайсон встретился на ринге с Майком Джеймсоном, который стал первым боксером, сумевшим продержаться до 5 раунда, пока наш герой не нокаутировал его.Затем Майк провел множество успешных поединков против сильных соперников, таких как: Джесси Фергюсон, Джеймс Тиллис, а также Митч Грин, который после боя с Тайсоном вообще не выходил на ринг 7 лет. В тот период спортсмен зарабатывал в среднем 250 тыс. дол. за бой. Популярность боксеру принесла схватка с самым перспективным на тот моментом бойцом Марвисом Фрейзером, у которого было лишь одно поражение.В первом же раунде наш герой отправил противника в тяжелый нокаут. За бой Тайсон заработал 450 тыс. дол. А через месяц он отправил в технический нокаут Хосе Рибальту. Уже тогда за нашим героем закрепилось прозвище «Железный Майк». В этот же период талантливый боксер подписал контракт с промоутером Доном Кингом, который славился тем, что организовывал самые зрелищные и прибыльные поединки.Также Майка начали приглашать в кино – молодой человек появился в эпизодах сериалов «Вебстер» и «Кто здесь Босс?». В ноябре 1986-го Тайсон вышел на ринг против чемпиона мира по версии WBC Тревора Бербика и одержал над ним победу техническим нокаутом.В бою Майк установил сразу 2 мировых рекорда, став в возрасте 20 лет самым молодым чемпионом в тяжёлом весе и первым человеком, чей удар заставил соперника подняться и упасть 3 раза подряд.За этот поединок боксер заработал 1,5 млн. дол. Уже в следующем году Тайсон в бою против Джеймса Смита защитил свой титул чемпиона мира по версии WBC и завоевал титул по версии WBA (дабл ю би эй), заработав при этом 2 млн. дол. Затем Майк защитил чемпионский титул в поединке против Пинклона Томаса, получив 2,5 млн. дол.В августе 87-го состоялся уникальный бой между непобеждённым чемпионом по версиям WBC и WBA Майком Тайсоном и непобеждённым чемпионом по версии IBF (ай би эф) Тони Такером, в котором наш герой одержал победу единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе, причем первым в истории бокса, кто сумел получить все три титула за один год. За поединок боксер заработал 2,5 млн. дол. В том же году, отправив в нокаут Тайрелла Биггса, Железный Майк защитил чемпионский титул, получив за поединок 2,5 млн. дол.Тем временем внимание публики было приковано к личной жизни боксера, который менял девушек как перчатки. В числе его возлюбленных оказалась и 17-летняя модель Наоми Кэмпбелл, с которой он познакомился на одной из вечеринок. Правда спустя несколько месяцев уже на другой вечеринке пара рассталась, после того как Майк избил Наоми. Это был не единственный случай агрессии спортсмена. Летом 87-го Тайсона арестовали, после того как он нанес увечья сотруднику автостоянки, заступившегося за свою коллегу, к которой приставал боксер.В итоге дело закрыли, и Майк заплатил штраф в размере 105 тыс. дол. Одной из причин такого поведения является маниакально-депрессивный психоз – этот диагноз Майку поставили еще в юности. В 1988 году Тайсон защитил звание абсолютного чемпиона, встретившись на ринге с всемирно известным Ларри Холмсом, который впервые проиграл техническим нокаутом.За поединок Майк заработал 5 млн. долларов. Также он одержал победу над Тони Таббсом, получив 10 млн. долларов, и над Майклом Спинксом, которого нокаутировал в первом же раунде, завоевав титул чемпиона мира по версии "The Ring" (вэ Ринг). В этом бою Тайсон установил рекорд, заработав 22 млн. долларов – на тот момент самый большой гонорар в истории бокса за самое короткое время – 91 секунду.В том же году Майк впервые женился. Его избранницей стала актриса Робин Гивенс, которая на тот момент уже была беременна. Правда спустя несколько месяцев брак начал рушиться после того, как у девушки случился выкидыш. Гивенс публично обвинила Тайсона в применении силы и изменах, а тот, в свою очередь, называл супругу расчетливой и коварной, и даже был уверен, что она придумала беременность, чтобы приблизиться к его деньгам.Спустя год брак был официально расторгнут, и Робин сумела отсудить у экс-супруга 10 млн. долларов. Со временем боксер рассказал прессе, что еще одной причиной развода послужила измена Гивенс с начинающим актером Брэдом Питтом, который, по словам Майка, умолял не убивать его. В 89-м в карьере Тайсона произошел переломный момент – он уволил своего тренера и распустил команду, после чего его карьера пошла на спад.В тот период Майк меньше уделял внимания тренировкам и все чаще злоупотреблял алкоголем. И если в поединках против Фрэнка Бруно и Карла Уильямса он одержал победу, суммарно заработав 12 млн. долларов, то бой с Бастером Дугласом завершился для него поражением – первым в профессиональной карьере. За этот бой наш герой заработал 6 млн. долларов.В этот же период у боксера родились внебрачные дети: сын Деамата Килрейн и дочь Мики Лорна. После поражения Майк все же взял себя в руки. Он прошёл курс лечения и возобновил тренировки. И как результат – победы над Генри Тиллменом, Алексом Стюартом и две над Донованом Рэддоком. Суммарно за 4 боя Тайсон заработал 21 млн. долларов. Череду побед прервал громкий скандал – в 1991 году боксера обвинили в том, что он обесчестил 18-летнюю участницу конкурса красоты Дезире Вашингтон.В феврале 92-го Майк был приговорен к 6 годам заключения. Незадолго до этого Тайсон принял ислам. В 1993 году на экраны вышел первый документальный фильм о нашем герое: "Падший чемпион: Нерассказанная история Майка Тайсона". Впоследствии было снято еще множество лент о жизни боксера.Отсидев 3 года, боксер был освобожден под залог, после чего вернулся на ринг. В 95-м состоялись бои Железного Майка против Питера Макнили и Бастера Матиса, в которых наш герой одержал победу, заработав суммарно 35 млн. долларов. В 1996 году, победив Фрэнка Бруно, Тайсон завоевал чемпионский титул WBC и, победив Брюса Селдона, титул WBA, став трёхкратным чемпионом мира. За каждый поединок Майк заработал по 30 млн. долларов.В 1996 году тяжеловес потерял чемпионский титул, проиграв техническим нокаутом Эвандеру Холифилду. По версии журнала "Ринг", это противостояние было названо "боем года", но публика не могла смириться с исходом поединка и требовала реванша, считая Тайсона фаворитом. В 97-м состоялся матч-реванш, который стал самым дорогим поединком на тот момент. Но и в этот раз Майк потерпел поражение – боксер был дисквалифицирован из-за того, что откусил Холифилду ухо. За каждый из поединков Тайсон заработал по 30 млн. долларов. Правда за выходку в последнем был оштрафован на 3 млн. доллара и лишен боксерской лицензии.В том же году Майк женился во второй раз. Его избранницей стала врач-педиатр Моника Тёрнер. Незадолго до свадьбы Моника родила боксёру дочку Рейну, а спустя год сына Амира. В 1998 году тяжеловес появился в качестве гостя на «WrestleMania XIV» (РестлМания 14), где заработал 3 млн. долларов.В том же году у Тайсона опять появились проблемы с законом. После того, как боксер избил двух автомобилистов, его приговорили к 2-м годам условного срока, штрафу в 5000 долларов и двумстам часам общественных работ. Тогда же Майк подал в суд на промоутера Дона Кинга с требованием выплатить ему 100 млн. долларов в качестве компенсации ущерба, нанесённого за время их совместной работы, однако дело не дошло до суда и было улажено за 14 млн. долларов.В 99-м году Тайсону восстановили боксёрскую лицензию, после чего он встретился на ринге с Франсуа Ботой, над которым одержал победу, и с Орлином Норрисом, который, сославшись на травму, отказался выходить на ринг после первого раунда. В результате бой был признан несостоявшимся. Суммарно боксер заработал 19 млн. долларов. В том же году мужчина снялся в роли самого себя в фильмах: «Чёрное и белое» и «Бей в кость». Кстати, ранее он появлялся в нескольких сериалах и музыкальных клипах.В 2000 году Майк провел 3 боя, два из которых завершились его победой. А поединок против Анджея Голота был признан несостоявшимся, так как в крови Тайсона были обнаружены запрещенные препараты. Впоследствии Майк признался, что часто использовал чужие анализы, чтобы пройти допинг-тесты перед боями. За поединки тяжеловес заработал 28 млн. долларов. Параллельно мужчина снялся в фильмах: «Боливия» и «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе».В 2001 году наш герой одержал победу над Брайаном Нильсеном, заработав 5 млн. долларов, а в следующем – встретился на ринге с Ленноксом Льюисом в поединке за титул чемпиона мира. На тот момент Тайсон находился не в лучшей форме – у него были проблемы с зависимостью и лишним весом, поэтому неудивительно, что Льюис нокаутировал его.Этот бой стал самым кассовым событием в истории бокса, а сами боксеры за поединок получили по 35 млн. долларов. В 2003-м Майк нокаутировал в первом раунде Клиффорда Этьена, заработав 5 млн. долларов. После этой победы боксер сделал свою знаменитую татуировку на лице.В том же году распался брак Тайсона с Моникой. На протяжении 6 лет девушка терпела постоянные измены супруга, но одна интрижка, которая привела к появлению в 2002 году внебрачного сына Мигеля, поставила точку в отношениях пары. После развода Моника отсудила у боксера 6,5 млн. долларов.В 2004 году Майк потерпел поражение в бою против Дэнни Уильямса. Впрочем, и следующий поединок против Кевина Макбрайда в 2005 году завершился проигрышем – в 6 раунде обессиленный Тайсон отказался от продолжения боя, в результате Макбрайду была засчитана победа техническим нокаутом. За 2 последних поединка боксер заработал 13 млн. долларов, после чего объявил о завершении карьеры.В 2005 году на свет появилась еще одна внебрачная дочь спортсмена Эксодус. К сожалению, в 4-летнем возрасте девочка умерла в результате несчастного случая. В 2006 году Майк принял участие в 12 показательных раундах с боксёром Кори Сандерсом. В первом раунде Тайсон отправил Сандерса в нокдаун и потом уверенно переигрывал его остальные раунды.В этот период он успел сняться в фильмах: «Когда меня полюбят», «Рокки Бальбоа» и «Мальчишник в Вегасе», который стал одной из самых ярких киноработ Тайсона. В 2009-м Майк женился в третий раз. Его избранницей стала Лакия Спайсер, младше его на 11 лет. Интересно, что в 2008 году девушка была приговорена к тюремному сроку за мошенничество и за неделю до заключения узнала о беременности. В тюрьме девушка провела полгода, а вскоре на свободе родила Тайсону дочь Милан, а спустя 2 года – сына Марокко. Этот брак стал по-настоящему счастливым для нашего героя – супруга всячески поддерживает возлюбленного и благодаря ей Майк избавился от вредных привычек и даже несколько лет был веганом.В этот период он появился в кинолентах: «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Очень страшное кино 5», сериалах «Красавцы», «Компаньоны», «Лучшая охрана», «Как я встретил вашу маму», «Закон и порядок. Специальный корпус» и других проектах. Также на экраны вышел мультсериал «Тайны Майка Тайсона», сценаристом и продюсером которого выступил наш герой.В 2013-м Тайсон написал автобиографическую книгу «Беспощадная истина», которая вошла в список бестселлеров, а спустя несколько лет еще одну – «Железные амбиции. Мои победы с Касом Д'Амато». Затем он снялся в фильмах: «Антураж», «Знакомьтесь, семейка Блэков», «На колёсах», «Китайский продавец», «Кикбоксер возвращается», «Война Фараона», «Ип Ман 3» и других. В 2020 году состоялся выставочный бой Майка против Роя Джонса, который закончился ничьей. Заработанные 7,5 млн. долларов Тайсон отправил на благотворительность. Кстати, в 2012-м он основал фонд помощи детям из неблагополучных семей. В 2021-м Майк снялся в фильме «Вендетта. Банды Атланты», а в следующем году его фильмография пополнилась кинолентой «Лигр».За годы своей карьеры Тайсон появлялся в различных шоу и на мероприятиях, зарабатывая в среднем по 75 тысяч долларов за выступление. Также он заключил множество рекламных контрактов, к примеру, с брендами: Pepsi, Kodak (Кодак), Toyota, Nintendo (Нинтендо) и прочими. Также известно, что бывший боксер на легальных правах владеет марихуановым ранчо, а также предприятием по производству мармеладных конфет в форме надкусанного уха.За свою карьеру Тайсон заработал более 400 миллионов долларов. Сегодня эта сумма была бы равна 700 миллионам с учетом инфляции, однако его реальное состояние оценивается в 10 миллионов долларов. И это далеко не худший вариант, ведь в 2003 году его финансовое положение было настолько плачевным, что Майк с долгом в 23 миллиона долларов был вынужден объявить о банкротстве.Такая ситуация произошла из-за того, что Тайсон тратил деньги на любовниц, выпивку и запрещенные вещества. Еще его обдирал как липку Дон Кинг. Также много денег ушло на 2 развода, содержание 8 детей и зарплату адвокатам, которые постоянно вытягивали его из неприятностей. Были у знаменитости и необычные расходы:И это далеко не всё. Также он потратил около 5 миллионов долларов на коллекцию из 100 автомобилей, 19 из которых подарил друзьям.Вот только некоторые модели:В своё время Майк владел роскошными объектами недвижимости: Особняком в Огайо, который он продал в 1999 году за 1 миллион долларов, после чего дом был переоборудован в церковь; резиденцией в Коннектикуте с 52 комнатами, собственным ночным клубом, бильярдным и казино, которую он продал в 2003 году рэперу Фифти Сенту за 4 миллиона долларов. Также в его распоряжении была вилла в Мэриленде с 7 спальнями, кинотеатром и спа-салоном. Её боксер продал после развода с Моникой Тёрнер за 8,5 миллионов долларов.В его особняке в Лас-Вегасе были сняты некоторые сцены фильма «Мальчишник в Вегасе». А в 2016-м эту недвижимость была продана почти за 2 миллиона долларов. Сейчас Тайсон вместе со своей семьей проживает в Хендерсоне, штат Невада. В 2016 году он купил там особняк почти за 3 миллиона долларов. Недвижимость площадью 750 квадратных метров включает в себя 6 спален, 6 ванных комнат и просторные гостиные. На территории также расположен бассейн и веранда с зоной барбекю.На протяжении карьеры нашего героя неоднократно называли "Лучшим боксером года", а за свои достижения он был включен в Международный зал боксёрской славы.